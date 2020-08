Ilustrační FOTO - Pixabay

Palát přiblížil dvěma góly Tampě postup do finále konference

Český hokejový útočník Ondřej Palát zařídil dvěma góly vítězství Tampy Bay ve čtvrtém duelu 2. kola play off NHL v Torontu nad Bostonem 3:1. Za stavu 3:1 na zápasy mají Lightning na dosah postup do finále Východní konference. Ofenzivní opory Bruins David Pastrňák, David Krejčí i Ondřej Kaše se neprosadili. Dovršit postup může celek z Floridy už v noci z pondělka na úterý.

NHL se v sobotu opět rozjela po dvoudenní pauze na protest proti rasové nerovnosti a policejnímu násilí. Philadelphia s Jakubem Voráčkem v sestavě podlehla v nočním utkání New Yorku Islanders 1:3 a v sérii prohrává 1:2 na zápasy. Nejvýše nasazený tým v Západní konferenci Vegas vyhrál 3:0 nad Vancouverem a v sérii vede 2:1.

Skóre odpoledního sobotního zápasu Bostonu s Tampou otevřel v deváté minutě Palát, který si najel před branku na přihrávku Braydena Pointa a po devítizápasovém gólovém půstu v dohrávce sezony se zapsal mezi střelce ve třetím utkání za sebou.

V čase 32:37 se prosadil odchovanec Frýdku-Místku podruhé. Za levým kruhem mu nabil Anthony Cirelli a Palát střelou na protější tyč nad lapačku slovenského gólmana Jaroslava Haláka zvýšil na 2:0. Ve 12. duelu v letošním play off si tak vylepšil bilanci na osm bodů za čtyři branky a stejný počet asistencí.

V 39. minutě v závěru pětiminutového trestu Nicka Ritchieho pojistil vedení Tampy obránce Victor Hedman. Za Boston snížil necelých 13 minut před koncem v početní výhodě Jake DeBrusk.

Philadelphia začala svůj zápas aktivně a její převahu vyjádřil v 15. minutě gólem Tyler Pitlick, který dobře ukryl střelu zpoza levého kruhu. Od druhé třetiny se ale obraz hry změnil a Islanders v ní otočili skóre. Matthew Barzal pasem od zadního mantinelu uvolnil Matta Martina, který zblízka vyrovnal. Šest sekund před odchodem do kabin se z mezikruží prosadil bekhendem Leo Komarov. Na začátku třetí části využil přesilovou hru Anders Lee.

Jediný český zástupce v utkání Voráček byl se sedmi body (4+3) nejproduktivnějším hráčem Philadelphie v 1. kole play off proti Montrealu. V sérii proti Islanders ale vyšel ve třech zápasech naprázdno. Flyers chybí i góly dalších lídrů - Claude Giroux ani Travis Konecny, nejlepší střelec týmu v základní části, ještě po restartu NHL neskórovali.

"Doléhá to na nás. Potřebujeme odhodit frustraci a nahradit ji energií. Pokud to uděláme, budeme v příštím utkání v dobré pozici," řekl Giroux, který litoval i špatné druhé třetiny. "Nehráli jsme v ní náš nejlepší hokej. Měli bychom si vzít příklad ze začátku, tam to vypadalo dobře," dodal. Philadelphia by se měla zamyslet i nad třetími třetinami - Islanders vyhráli všechny tři s celkovým skóre 6:0.

V brance Islanders opět nastoupil Semjon Varlamov, který byl v předchozím utkání ještě v první třetině za stavu 0:3 střídán. Philadelphia pak nakonec vyhrála 4:3 v prodloužení. "Minule jsem nechytal dobře, proto byl tento zápas pro tým a zejména pro mě důležitý. Jsem rád, že jsme se z prohry oklepali," řekl ruský gólman, který v úvodním utkání série vychytal čisté konto.

Hráči Vegas vedli už v šesté minutě 2:0. Alex Tuch se z úniku trefil přesně do horního růžku, za 83 sekund zvýšil střelou z pravého kruhu obránce Zach Whitecloud. Ze stejné pozice, z jaké padl druhý gól, se prosadil na začátku třetí třetiny v přesilové hře ještě Mark Stone. Vancouver promarnil za stavu 0:2 přes minutu dlouhou početní výhodu pět na tři a podruhé v sérii nepřekonal Robina Lehnera, který kryl 32 střel.

"Měli obrovskou příležitost, aby se dostali do hry v přesilové hře pět na tři, ale ubránili jsme ji, a tím je ještě více srazili. Speciální formace často odráží to, co se děje na ledě při hře pět na pět a při rovnovážném stavu jsme byli opravdu dobří. V prvních deseti minutách nás ale hodně podržel Robin," uvedl kouč Vegas Peter DeBoer.

Lehner chytil v úvodní dvacetiminutovce 16 střel. "Opravdu se mi líbilo, jak jsme hráli v první třetině. Dobře jsme bruslili, vynutili si fauly. Lehner si ale zaslouží uznání, předvedl několik skvělých zákroků, i v přesilové hře pět na tři. To byl další klíčový moment. Klidně jsme mohli po první třetině vést, stav 0:2 byl nešťastný. Ale to se občas v hokeji stává. Od druhé třetiny jsme se trochu odklonili od naší hry a některé akce jsme překombinovali," uvedl trenér Vancouveru Travis Green.

V sestavě Vegas scházel pošesté za sebou kvůli zranění útočník Tomáš Nosek, v sérii tak nenastupuje žádný český hráč.

2. kolo play off NHL:

Východní konference (Toronto) - 4. zápas:

Boston - Tampa Bay 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Branky: 48. DeBrusk - 9. a 33. Palát, 39. Hedman. Střely na branku: 30:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Kučerov, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay). Stav série: 1:3.

NY Islanders - Philadelphia 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky: 28. Martin, 40. Komarov, 44. Lee - 15. Pitlick. Střely na branku: 29:27. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. Pelech (oba NY Islanders), 3. Pitlick (Philadelphia). Stav série: 2:1.

Západní konference (Edmonton) - 3. zápas:

Vancouver - Vegas 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky: 5. Tuch, 6. Whitecloud, 43. Mark Stone. Střely na branku: 31:34. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Lehner, 2. Tuch, 3. Theodore (všichni Vegas). Stav série: 1:2.

(čtk)