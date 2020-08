Ilustrační FOTO - Pixabay

Steinmeier odsoudil demonstraci u parlamentu v Berlíně

Za nesnesitelný útok na srdce německé demokracie spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier označil proniknutí odpůrců protikoronavirových opatření na schody Říšského sněmu, kde sídlí jedna komora německého parlamentu.

"Říšské vlajky a krajně pravicové urážky před Spolkovým sněmem jsou nesnesitelným útokem na srdce naší demokracie. To nestrpíme," cituje Steinmeiera agentura DPA. V sobotu večer několik stovek demonstrantů, mezi kterými byli stoupenci krajní pravice, prorazilo zábrany a dostalo se až na schody před vchodem do historické budovy parlamentu. V rukou měli černo-bílo-červené vlajky používané v letech 1867 až 1919, ale i v období Hitlerovy diktatury v letech 1933 až 1945. Steinmeier dodal, že lidé, kteří s protikoronavirovými opatřeními nesouhlasí, mohou svůj odpor dávat najevo. "Moje pochopení pro to končí tehdy, když demonstranti slouží ve prospěch politických štváčů a nepřátel demokracie," prohlásil prezident. Poděkoval také policistům, kteří podle něho v těžké situaci jednali mimořádně duchapřítomně.

Německá média si všímají, že sídlo Spolkového sněmu v inkriminovanou dobu střežili jen tři policisté. "Nemůžeme být pořád všude, a právě tuto mezeru (demonstranti) využili k tomu, aby překonali ohrazení a vešli na schody Reichstagu," řekl policejní mluvčí Thilo Cablitz.

Křesťanskodemokratický předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble řekl, že "se to týká nás všech, když evidentně krajně pravicová menšina chce podniknout útok na sídlo parlamentu". Zdůraznil, že právo účastnit se demonstrací je základní občanskou svobodou, která ovšem neplatí neomezeně.

Ministryně spravedlnosti za sociální demokracii (SPD) Christina Lambrechtová řekla, že "nepřijatelný obraz neonacistů přes Říšským sněmem se nesmí nikdy opakovat" a vyzvala k důsledné obraně proti "nepřátelům naší demokracie".

Sobotní pochod proti opatřením proti šíření koronaviru, na kterém se sešlo asi 38.000 lidí, policie rozpustila ještě před tím, než se dal vůbec do pohybu. Jeho účastníci totiž nedodržovali dostatečné rozestupy, ani si nenasadili roušky. Přesto se na mnoha místech německého hlavního města demonstrovalo až do večera. Asi 300 stovky protestujících policie zadržela.

