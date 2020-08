Ilustrační FOTO - Pixabay

Černá Hora volila

V Černé Hoře proběhly parlamentní volby, ve kterých voliči rozhodovali, zda si moc udrží vládní prozápadně orientovaná Demokratická strana socialistů (DPS), anebo zda ji převezme opozice, která chce bližší vztahy se Srbskem a Ruskem.

Volební místnosti se otevřely v 7:00 SELČ. Svůj hlas mohlo do 20:00 SELČ odevzdat na 540 000 lidí.

Proti alianci Rozhodně pro Černou Horu, vedené stranou DPS současného prezidenta Mila Djukanoviče, stojí skupina opozičních stran v čele s koalicí Demokratická fronta, která je pro posílení vztahů se sousedním Srbskem a s Ruskem. Její vůdci byli účelově obviněni z přípravy násilného svržení Djukanoviče před minulými volbami v roce 2016.

Djukanovič vede nynější Černou Horu od roku 1990, tedy ještě déle než Lukašenko Bělorusko… ČH pod jeho vedením v roce 2006 vystoupila ze společného státního svazku se Srbskem a v roce 2017 vstoupila do NATO. Kritici černohorského prezidenta obviňují z korupce a ze zapletení do organizované kriminality.

Podle posledních předvolebních průzkumů by měla DPS vyhrát, a to se ziskem zhruba 35 % hlasů. To by však podle ČTK na vládu bez partnerů ale nestačilo.

(rj)