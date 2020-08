Ilustrační FOTO - Pixabay

Hamilton se v Belgii opět přiblížil rekordu Schumachera

Velkou cenu Belgie formule 1 vyhrál Lewis Hamilton a díky 89. vítězství v kariéře ho dělí už jen dva triumfy od rekordu slavného Michaela Schumachera. Šestinásobný mistr světa dnes ve Spa-Francorchamps zvítězil před Valtterim Bottasem a Maxem Verstappenem.

Pětatřicetiletý Hamilton si v sedmé Velké ceně sezony připsal pátý úspěch a upevnil si vedení v průběžném pořadí šampionátu. Je tak na dobré cestě nejen překonat Schumachera v počtu vítězství, ale také má na dosah vyrovnání jeho rekordních sedm titulů.

Stejně jako v sobotní kvalifikaci Hamilton nedal soupeřům šanci a do cíle dojel s náskokem necelých devíti sekund před týmovým kolegou z Mercedesu Bottasem. Verstappen z Red Bullu, který jako jediný dokázal v aktuálním ročníku narušit nadvládu Mercedesu, na třetí příčce zaostal o 16 sekund.

"Nebylo to snadné vítězství. Trochu jsem probrzdil pátou zatáčku, kolo se začalo klepat a pomalu mi klesala teplota pneumatik. Takže jsem byl trochu nervózní, abychom nedopadli jako v Silverstonu," připomněl Hamilton druhý letošní závod na britském okruhu, kde problémy mercedesů s gumami pomohly Verstappenovi k triumfu.

"Máme za sebou podařený víkend, akorát včera byl Lewis nejrychlejší a dneska bezchybný," uvedl Bottas. "Byla to naprostá nuda. Jakmile začaly mercedesy zrychlovat, tak jsem na ně nestačil. V posledních osmi kolech jsem proto jel na jistotu a šetřil gumy," řekl Verstappen, který na druhém místě průběžného pořadí ztrácí na Hamiltona 47 bodů.

Pokud by Hamilton udržel vítěznou sérii, mohl by rekord v počtu vítězství vyrovnat za dva týdny při Velké ceně Toskánska. Závod byl do kalendáře zařazen až provizorně kvůli dopadům pandemie koronaviru a bývalá Schumacherova stáj Ferrari při ní na domácím okruhu v Mugellu oslaví jubilejní 1000. start v mistrovství světa.

Italský tým může na úspěšná léta se Schumacherem letos jen vzpomínat, protože ani dnes neskončilo jeho trápení. Čtyřnásobný mistr světa a vítěz Velké ceny Belgie z roku 2018 Sebastian Vettel byl až třináctý. Charles Leclerc, který si loni ve Spa-Francorchamps připsal první triumf v kariéře, skončil čtrnáctý.

Nedařilo se ani Carlosi Sainzovi z McLarenu, který kvůli rozbitému výfuku do závodu vůbec neodstartoval. Velkou cenu Belgie nedokončili ani George Russell z Williamsu a Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo, z ošklivě vypadající nehody ale oba vyvázli bez zranění.

Pořadí Velké ceny Belgie:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:24:08,761, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -8,448, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -15,455, 4. Ricciardo (Austr./Renault ) -18,877, 5. Ocon (Fr./Renault) -40,650, 6. Albon (Thaj./Red Bull) -42,712, 7. Norris (Brit./McLaren) -43,774, 8. Gasly (Fr./Toro Rosso) -47,371, 9. Stroll (Kan./Racing Point) -52,603, 10. Pérez (Mex./Racing Point) -53,179.

Nejrychlejší kolo: Ricciardo.

Průběžné pořadí MS (po 7 ze 17 závodů): 1. Hamilton 132 b., 2. Verstappen 95, 3. Bottas 89, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) 45, 5. Stroll 40, 6. Albon 40.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 264, 2. Red Bull 158, 3. McLaren 68, 4. Racing Point 66, 5. Ferrari 61, 6. Renault 59, 7. Alpha Tauri 20, 8. Alfa Romeo 2, 9. Haas 1.

(čtk)