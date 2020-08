Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nový blok bude potřebovat další odborníky

Na stavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany se podle dosavadních předpokladů společnosti ČEZ vystřídá okolo 5000 pracovníků dodavatelských firem. Profese se budou střídat, ve špičce by tak na staveništi mohlo být najednou asi 1500 lidí.

Informoval o tom koncem minulého týdne Petr Závodský, generální ředitel firmy Elektrárna Dukovany II (EDU II), která stavbu bloku připravuje. Podle dřívějších vyjádření firmy a zástupců státu by stavba měla trvat sedm let.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v té souvislosti řekl, že přípravy nového dukovanského bloku pokračují podle plánu a že by jeho stavba měla začít v roce 2029.

Podle ministra musí Česká republika zároveň vychovávat další odborníky. »Už dnes musíme začít připravovat pracovní sílu, což je mimochodem jedna z největších výzev následujících deseti patnácti let,« uvedl. U samotné výstavby se podle něj dá předpokládat, že například na stavební práce bude vybraný dodavatel bloku víceméně používat české firmy. Zajištění odpovídajících ubytovacích kapacit pro pracovníky v regionu bude do značné míry tržní záležitostí.

Havlíček také uvedl, že kvůli přesnému zmapování dopravních cest a potřebných investic do nich v souvislosti se stavbou bloku vytváří skupinu odborníků. Takový plán už má podle něj i ČEZ. Kraj Vysočina dříve uvedl, že ve spolupráci se státem připravuje kvůli přepravě dílů pro nový blok silniční obchvaty.

Stát a společnost ČEZ na konci července uzavřely smlouvy k plánovanému novému bloku elektrárny Dukovany. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš pří té příležitosti řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022. Tendr chce vypsat letos v prosinci.

O stavbu jaderného bloku v ČR se podle dostupných informací aktuálně zajímá pět firem - ruský Rosatom, francouzská EDF, jihokorejská KHNP, čínská China General Nuclear Power a americký Westinghouse.

»Předpokládáme na podzim ještě jedno kolo rozhovorů s potenciálními uchazeči tak, abychom si vyjasnili všechny detaily,« řekl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

Z bezpečnostních důvodů podle Havlíčka vláda před výběrovým řízením žádného z uchazečů vyřazovat nebude. »Bezpečnostní faktor tam jednoznačně je, nicméně musíme sledovat i kritéria ekonomická. Je pochopitelné, že chceme, aby bylo maximálně férové to výběrové řízení, i ve smyslu toho, aby se tam řádně zasoutěžilo o cenu,« uvedl. Podle ministra vláda nechce dopředu eliminovat případná konsorcia, která mohou vzniknout. Doplnil, že dodavatele bloku bude vybírat investor, tedy ČEZ. Vláda může do výběru vstoupit a bude mít i finální slovo, řekl.

Nový jaderný blok v Dukovanech by měl stát při výstavbě financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. Stát by se měl na stavbě podílet 70 procenty. Zbytek by měl zaplatit ČEZ, který bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Beneš v červenci potvrdil, že očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je zhruba šest miliard eur, tedy kolem 160 mld. Kč.

(ici)