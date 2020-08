Ilustrační FOTO - Pixabay

SRN. Zrcadlo, zrcadlo… a politika

»Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi…« Pohádku o Sněhurce zná téměř každý Němec. Momentálně otázku, kdo je na světě nejkrásnější, řeší skoro všechny německé politické strany, nebo, v současných pojmech, kdo přivábí nejvíc hlasů ve volbách příští rok. V USA je stejná otázka, jež bude hledat a snad najde odpověď mnohem dříve, jednodušší; otrávené jablíčko je odhalováno dost často. Co se týče trpaslíků - politických druhů - ti se hemží v obou zemích, i když nejsou tak roztomilí jako ti Disneyovi. Co se týče zvrhlé čarodějnice, musím být s jakoukoliv německou analogií opatrný!

V Německu zbývá rok, ale s koronakrizí, hrozící hospodářským zhroucením, a s třepícím se přátelstvím s Trumpovou Amerikou, už roste napětí. Výběr začíná být naléhavý. A pro Sociálnědemokratickou stranu Německa (SPD), když usměvavá tvář vicekancléře Olafa Scholze není právě tou nejpřijatelnější z nich (ačkoli v těchto dnech plešatost je vnímána jako sexy), někteří doufají, že se stane alespoň tím statečným princem, jedoucím ji zachránit! Nejstarší německá strana potřebuje zachránit! Má za sebou pohnutou historii. V jejím bojovném mládí ji kancléř Bismarck v letech 1878-1890 postavil mimo zákon, ale po opětovném získání legality se od roku 1913 stala největší stranou sjednoceného císařského impéria. Ale běda, její mladický zápal vychladl nebo se pokroutil, a strana zradila všechny své zásady, když se na počátku 1. světové války přidala k jásotu »Na Paříž!«. Když německá Listopadová revoluce skončila vražednou prohranou válku, šéf SPD Ebert se přidal k ultrapravicovým důstojnickým sborům a na válce vydělavším milionářům při blokování socialistické cesty - a přinejmenším k napomáhání vraždy jejích zanícených zastánců, Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgové.

Mnoho kompromisů

V následujících letech učinila SPD mnoho kompromisů s pravicí a se středem. Když Hitler získal sílu, odmítala nacisty, i když nikdy tak ostře jako komunisté. To, že se tyto dvě strany nedokázaly v tomto boji spojit, se ukázalo být osudovým, ale (navzdory mnoha takovým výkladům) to nebyla jen chyba komunistů, kteří pokračovali ve vedení odporu - před a až do roku 1945 v ilegalitě. Exilová SPD nešťastně selhala, když došlo na podporu zvolené španělské vlády proti Frankovi a Hitlerovi v letech 1936-39. Po roce 1945 se přidala k politice studené války a rozsáhlým pokusům zničit Německou demokratickou republiku. Když sociální demokrat Willy Brandt získal postavení kancléře (1969-1974), pomáhal přijetí tvrdého zákona o honu na čarodějnice zkopírovaného od McCarthyho a přepnul na chladnější »východní politiku«, neútočící křižáckým beranidlem, ale svůdným pokušením Lorelei, což se v roce 1990 ukázalo být úspěšným.

Skeptičtí pracující

Během své další vlády (1998-2005), tentokrát se Zelenými, se SPD zapojila do bombardování Srbska a podpořila veškerou politiku svých ochránců a patronů ve Washingtonu a v Pentagonu (vyjma zdrženlivosti, spojené s volbami, v irácké válce roku 2003). Prosazovala také program ekonomické úspornosti, pod nímž lidé bez práce a chudší staří lidé trpí dodnes. A přesto byla její politika v některých ekonomických otázkách natolik protichůdná, že jí zachovali věrnost téměř všichni vedoucí představitelé pracujících i velká část dělnické třídy, kteří neviděli jinou možnost. (Vzpomeňte si na Clintona, Obamu atd.) Ale v posledních letech jsou němečtí pracující velmi skeptičtí, což přineslo drastický pokles v průzkumech, teď mezi 14 až 17 procenty, ani ne polovinu zisku jejího současného koaličního partnera, Unie dvou »křesťanských« stran Angely Merkelové. Hlavní příčinou jejího propadu je čistě postavení coby slabého nižšího, podřízeného partnera tradičních rivalů.

Když se spolupředseda poslanců SPD v Bundestagu Rolf Mützenich, málo známý, ale významný, neočekávaně připojil k požadavku na odstranění amerických bomb z německého území, zvedl se proti němu výbuch hněvu, i uvnitř jeho SPD včetně ministra zahraničí Heiko Maase (na snímku).

Velké překvapení

Listopad 2019 přinesl velké překvapení. Po této poslední volební prohře byli naléhavě potřební noví předáci, pokud možno tým muž-žena (čímž kopírovali Zelené a Die Linke.). Ve vůbec prvním referendu, kdy členstvo hlasovalo pomocí e-mailu, udělala SPD veletoč hodný pohádky bratří Grimmů. Místo očekávaného týmu s vicekancléřem a ministrem financí Olafem Scholzem, ve straně vždy na pravém křídle, členstvo sklouzlo ke dvěma málo známým sociálním demokratům, se jmény sotva známými mimo jejich vlastní jurisdikce, ale vždy patřícím k levému křídlu SPD! Norbert Walter-Borjans (druhá část příjmení je od jeho manželky) byl pro ochranu otevřených kritiků, legalizaci marihuany a nejenergičtěji pro zdanění bohatých. Saskia Eskenová ostře odmítala rasismus, přitahovala uzdu policejní brutalitě, podporovala antifašisty (dokonce i ty pod názvem »Antifa«) a také byla pro legalizaci marihuany (alespoň k lékařským účelům). Nelíbila se jim ani současná koalice s pravicovou konkurenční stranou.

Výsledkem byl šok pro vedení, bylo to skoro jako kdyby AOC a Ro Khanna (Alexandria Ocasio-Cortezová; americká poslankyně za demokraty, prosazující např. bezplatnou lékařskou péči pro všechny, a kalifornský demokratický pokrokový poslanec a právník; pozn. překl.) vyhráli referendum do vedení Národní rady Demokratické strany! Druhý šok následoval v květnu. Levice i další protiváleční aktivisté po celé roky varovali a demonstrovali proti hrozbě asi tak 20 nepředstavitelně ničivých amerických atomových bomb na německé základně v Büchelu, v sousedství německé letecké základny s rychlými letouny, připravenými donést je do až příliš zřejmého cíle. Teď mají být nahrazeny modernějšími, ještě vražednějšími letouny. Ale ne mnozí varování vyslyšeli. A zařídily to sdělovací prostředky!

Nový pohled do zrcadla

Spolupředseda poslanců SPD v Bundestagu Rolf Mützenich, málo známý, ale významný, se neočekávaně připojil k požadavku na odstranění amerických bomb z německého území. Zvedl se proti němu výbuch hněvu, i uvnitř jeho SPD včetně ministra zahraničí Heiko Maase. Ale tehdy ho noví spolupředsedové, Saskia Eskenová a Norbert Walter-Borjans, proti bombám podpořili! Začalo to vypadat, jako kdyby většina doleva se přiklánějících členů posunula stranu vlevo. Někteří v Die Linke. doufali, že se spojí do celonárodní koalice s SPD a se Zelenými, ale bránilo jim v tom, že řadoví členové Die Linke. odmítali agresivní vojenskou politiku NATO a opětovné vyslání německých vojenských jednotek široko daleko ke hlídání světa. Ale tyto nové postoje se zdají být kroky k přemostění takových rozdílů. Tyto tři strany teď spolupracují ve správě městských států Berlín a Brémy a spolkového státu Duryňsko, tak proč ne na celonárodní úrovni?

Ale síly za trůnem SPD se znovu podívaly do zrcadla, zdánlivě dalšího z různých pokroucených variací zrcadlové síně, a nejkrásnějším - nebo nejsolidnějším - pro volby v příštím roce shledaly konzervativního Olafa Scholze. Vypadalo to jako opakování oné staré tradice SPD; mrknout doleva - a potom se obrátit doprava! Uvidíme.

Ve stejné době se předseda malé pravicové FDP (Svobodných demokratů) snažil vysvětlit, proč po necelém roce a půl vyhodil svou mladou generální tajemnici Lindu Teutebergovou. Mnozí shledávali mladou blondýnu dost hezkou, ale strana se v celonárodních průzkumech stěží držela nad pěti procenty. Méně než pět procent znamená odchod z Bundestagu a zapomenutí tváří. Takže proč neobvinit temperamentní východní Němku a nenahradit ji nevýrazným, údajně schopným mužem ze Západu. Těžko si představit, že bude mít víc štěstí.

Strany »Křesťanské« unie se také servaly v honu za nástupcem Angely Merkelové, všichni tři současní soupeři jsou muži, ambiciózní a konzervativní. Ale pandemie je donutila střet odložit až do… - no, možná na konec podzimu. Do té doby je to celé obrovská snaha trumfnout kolegy.

Ale Die Linke. už definitivně naplánovala svůj příští sjezd od 30. října do 1. listopadu v Erfurtu, s rouškami a společenskými rozestupy. Musí se také podívat do zrcadla a učinit volbu, ne jednoho, ale dvou předsedů, muže a ženy, z východu a ze západu, pravicového a levicového. Téměř jako kvadratura kruhu! Toho bylo dosaženo se dvěma spolupředsedy, ale jejich čas ve funkci spěje po uplynutí dvou období ke konci (nebo to prodlouží?). Dají se očekávat ostré debaty, a ne až takové společenské odstupy - o různých problémech, ale především v otázce, zda se přidat ke spolkové vládní koalici - tedy pokud to dovolí volební výsledky.

SPD a Zelení vždy trvali na oné jedné hlavní podmínce: podpoře NATO a použití jednotek Bundeswehru v zahraničí. Někteří z Die Linke. vnímají jakýkoli kompromis v těchto otázkách coby obětování základních zásad jediné ryze mírové strany v Německu. Jiní říkají, že nějaké kompromisy jsou v politice nutné, chce-li strana zůstat důležitou. Za tímto problémem se schovává jiný, větší: Měla by Die Linke. postavit své cíle na pokusech získat lepší podmínky pro pracující, staré lidi, děti, nezaměstnané - soustředit se na zisk zlepšení a odmítnout slevit, ale přijmout základní status quo? Nebo by měla takové konflikty použít coby kroky, byť i malé, ke změně systému? To by znamenalo ostře se vyhranit vůči firmám jako Aldi a Trader Joe’s, Volkswagen, Daimler-Benz and BMW, Bertelsmann-Random House, McDonalds, Coca-Cola, Purdue, Bayer, BASF, Amazon a Facebook dřív, než zcela ovládnou svět - a vůči Northrop-Grumman, Raytheon a Rheinmetall - dřív, než jej zničí. A to by také vyžadovalo odmítnout šíření vojenských misí a vpády pozemních a námořních sil, od Afghánistánu k Mali nebo do Jihočínského moře - soudobý ekvivalent všech zvrhlých čarodějnic.

Victor GROSSMAN, Berlin Bulletin č. 180, 23. srpna 2020

Překlad Vladimír SEDLÁČEK