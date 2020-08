Jiskra povstání přeskočila ze Slovenska

U příležitosti 76. výročí vypuknutí Slovenského národního povstání se konalo u pomníku partyzána, tyčícího se na hranici Moravy a Slovenska poblíž slovenského města Makova, slavnostní setkání.

Konalo se v místech, kudy v září a říjnu 1944 postupně přecházela za bojů ze slovenských hor, z Kysuce, První partyzánská brigáda Jana Žižky a její velitel por. Ján Ušiak a jeho zástupce major Dajan Bajanovič Murzin do lesů Moravskoslezských Beskyd směrem na Kněhyni. To proto, aby se povstání přeneslo i do oblastí v protektorátu Čechy a Morava, kde se jevilo, že tento způsob boje s německými okupanty najde podporu a vhodné podmínky. Už při přechodu hranice právě zde došlo k bojům s německými jednotkami pod osobním velením Karla Hermanna Franka z úřadu říšského protektora.

Velkou zásluhu na převedení skupin partyzánů měl zejména učitel a vlastenec Jan Háša, jenž znal dobře cesty v horách. I on později padl v přestřelce s německými horskými myslivci, když šel k úkrytu, který byl zbudován v lese Pod pustevnami poblíž Radhoště a Kněhyně.

Boj, který se v tu dobu odehrával na Slovensku i v Beskydech a později v hostýnských lesích, velkou měrou přispěl k porážce fašistického Německa. Přispěl také k úsilí o znovunabytí národní svobody Čechů a Slováků a vedl k obnovení samostatného společného československého státu i k jeho nové lidově demokratické cestě v osvobozené Evropě.

Proto jsme se tu, u pomníku partyzána (na snímku), sešli zásluhou pořádajícího města Makova spolu s představiteli města, Žilinského kraje, vojáků Slovenské a České republiky, svazů protifašistických bojovníků v čele s generálem Drotárem ze slovenské strany a z české v čele s Miroslavem Mikulčákem, veterány, motorkáři z »Jazdy mieru«, se zástupci ruského velvyslanectví a občany obou našich zemí. Vzpomněli jsme tak důstojně při pokládání věnců a kytic na významné události z doby povstání slovenského lidu a boje příslušníků mnoha národů, kteří se před 76 lety se zbraní v ruce postavili fašismu.

Za památníky v Beskydech

Na začátku srpna členové Česko-ruské společnosti uctili oběti bojů s nacisty ve vesnicích podél rožnovské Bečvy. I Horní, Prostřední a Dolní Bečva byly před 75 lety osvobozovány zpod jha nacistické německé okupace vojáky Rudé armády, příslušníky čs. armádního sboru a vlastenci z řad partyzánských oddílů. Ti by v horách nemohli přežít bez podpory zdejších občanů. Mnozí z nich za to zaplatili svými životy. Aby to nebylo zapomenuto, jsou zde památníčky se jmény těch, co za svobodu těchto hor, samot, pasek, luk a vesnic padli.

Jednotky gestapa, SS a policie vytrvale pátraly po partyzánech a trestaly jejich podporovatele. V říjnu a listopadu 1944 vedly akci Tetřev a Tetřívek, kdy obstoupily hory a pročesávaly je. Němci trestali smrtí každého, kdo byl jen podezřelý z toho, že je partyzán. Oheň partyzánských akcí se postupně od Bečev přenášel až do Hostýnských hor, ke Zlínsku a pak i skupinou Olga a Bohuš na Kroměřížsko a Vyškovsko. Vypovídají o tom kroniky obcí, knihy, vzpomínky pamětníků a památníčky se jmény. Je dobře, že se místní o ně dobře starají. Viděli jsme to na Martiňáku u zdejší horské chaty, na návsi u Obecního úřadu Horní Bečvy, v místní části Kněhyně, kde je pomník popraveného obchodníka Oldřicha Šimurdy a pamětní deska na zdejší mateřské škole. Také pomníček u lesní cesty pod Pustevnami věnovaný právě učiteli Janu Hášovi. Před základní školou Prostřední Bečvy se tyčí v parčíku monumentální pomník partyzánům a osvoboditelům. Nejinak tomu je na Dolní Bečvě. V parčíku u hlavní cesty je pomník umučeným, padlým v boji a 17 neznámým rudoarmějcům.

Josef NESVADBA, účastník vzpomínkových akcí za KSČM a Česko-ruskou společnost Zlínského kraje

FOTO – autor