Svatý Petr se zlobí

Republikou se prohnaly silné bouřky a hodně škodily. Polámané stromy, poškozená auta padajícími větvemi i nutnost oprav střech. Lidé opět sahají do svých peněženek, a to i v denním životě.

Plzeňský Prazdroj od 1. října zvyšuje cenu některých svých balených piv. To však bohužel není konec. Zdražování postihne ovoce, maso, mouku a cukr. Od toho se pak odvíjí i cena produktů z těchto základních surovin. Předpověď je tíživá v oblasti zvyšování cen nájemného a služeb. Jak dál je složité rozhodování, podíl na současném stavu má i koronavirus. Firmy i drobní podnikatelé stávající situaci zvládají s menšími či většími problémy a v některých případech dochází bohužel ke krachu.

Nám se v rámci našich dlouhodobých programů daří prosadit mnoho pozitivních změn s bezprostředním dopadem na náš život, ať už se jedná o školství, zdravotnictví, sociální oblast a další. Vláda pochopila, že náš dlouhodobý program se zřetelem na zlepšení života seniorů je třeba urychleně realizovat.

Co se týče cenového rozpětí u ovoce, zeleniny a potravin, je pravděpodobné, že navýšení domácí produkce v této oblasti může pomoci ceny snižovat. Pokud se seznámíte s programy KSČM, zjistíte, že nabízí i možnosti řešení.

Komunikace s jednotlivými resorty ve vládě musí být pragmatická a jasná. Mám za to, že se nám to v posledním čase daří. Každý z nás může pomoci. Možná se zdá, že jde jen o malé krůčky, ale tak to v životě chodí, zdánlivá maličkost může být startem k velkým pozitivním změnám.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně, předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a kandidátka do Senátu ve volebním obvodě č. 30 - Kladno