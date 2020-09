Muž, kterému vadí české pivo

Co všechno jsme nepřivezli, nám sděluje šéf Senátu Vystrčil. Řeší vskutku »stěžejní« problémy. Prý na Tchaj-wan neveze ani korálky ani pivo či tlusté kravaty.

Co tím chtěl říci, je tak trochu záhadou. Mnohým smysl jeho slov připadá trapný i nedůstojný. Druhý nejvýše postavený politik v naší zemi poněkud pozapomněl na některá fakta. Korálky, lépe řečeno bižuterie vytvářená v České republice, slaví úspěchy po celém světě, o věhlasu českého piva nemluvě. Trocha pokory a méně arogance by předsedovi Senátu slušely. Nutno také podotknout, že cesta, kterou Vystrčil podniká, je zcela v rozporu se zahraniční politikou českého státu. Možná by měl více vnímat názory z politické scény, a to jak ministerstva zahraničí, tak prezidenta České republiky. Posměšky směrem k domácí produkci některých výrobků dokládají jen úroveň člověka, který reprezentuje pohled na naši zemi i nás občany.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo