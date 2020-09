Havlovské gesto Miloše Vystrčila

Cesta Miloše Vystrčila na Tchaj-wan se může hodnotit jako klukovina, ale i jako namyšlenost předsedy Senátu. Připomíná Havlovo popřevratové gesto přestat vyrábět zbraně. Ve svém důsledku to znamenalo ztrátu tisíců pracovních míst, a to zvláště na východě republiky, na Slovensku, a přispělo následně dokonce k rozdělení republiky. Výroba zbraní ve světě však nepolevila, nikdo se k Havlovu gestu nepřipojil. Naopak. Naši »noví přátelé« okamžitě převzali naše trhy se zbraněmi a sami začali zájemcům dodávat. Tisíce nových pracovních míst jsme tak věnovali jiným. Nedivím se, že Václav Havel byl ověnčován řády a medailemi ze všech stran. Medaile totiž nic nestojí.

Jenže v případě cesty Miloše Vystrčila ani klukovina, ani pouhá namyšlenost, i když na tom druhém je kus pravdy. Muž, který už nic neznamenal a byl odložen do Senátu, který stále prohrával svůj boj o Vysočinu a nikdo s ním už nepočítal, se najednou, vzhledem k úmrtí předsedy Kubery, dostal znovu nahoru a může vyniknout. Opět může být malým Napoleonem, ale roztáčejícím kola dění. Ale i, na rozdíl od Napoleona, může předvést své lokajství.

Napsal jsem lokajství. Ne, není to omyl. Když si totiž vše dáte dohromady, najednou se před vašima očima ocitne zcela jiný obrázek. Komu totiž ona cesta na Tchaj-wan slouží? Naší republice? Možná těm třiceti podnikatelům letícím s Vystrčilem, kteří hledají své uplatnění a myslí, že ho tam daleko od nás mohou najít? Těm jistě, i když o ně tu přece nejde. Jsou také loutkami ve hře jiných.

Nemohly mě v této souvislosti nenapadnout jisté souvislosti. V současné době totiž americký prezident a jeho administrativa dělají všechno, aby poškodili vedle Ruska i Čínu. Čína je velmoc, která velice rychle převzala dynamiku vývoje od USA a odmítá se Spojeným státům podřídit. Je proto třeba ji poškodit, anebo třeba jen rozčílit a narušit některé její plány. Proto Spojené státy musí využít »svých koní« a jejich prostřednictvím narušovat vztahy. Pak jistě přijde reakce ze strany Pekingu – ostatně ve formě výhrůžky Vystrčilovi již přišla – a profitovat z toho všeho bude ten, kdo je v pozadí a čeká, jak vše dopadne. Připomeňme v té souvislosti informaci přímo ze Spojených států, z nejvyšších amerických kruhů, že cesta senátora Vystrčila je zkušebním kamínkem, který pak, podle reakce Číny, mohou opakovat jiní a teorie »jedné Číny« postupně vezme za své.

Ano, zdá se, že tentokrát tomu všemu bude jinak. Z Číny nepřijde jen »2045. vážné varování«, které svého času bylo zaměřeno na americká letadla narušující čínský prostor, ale že čínská strana tentokrát se svým postojem vůči nám nebude nijak váhat. Už snesla dost. Pražský primátor Pirát Hřib se pokusil v zájmu někoho jiného, nikoli hlavního města a České republiky, vrazit klín mezi slušně se rozvíjející obchodní a další vztahy. Přitom Čína, to je velký prostor pro nabídku našeho zboží, a tedy i pro odbyt práce našich dělníků, inženýrů a dalších profesí. To všechno vzhledem k postojům některých našich havloidních politiků může být jinak. Přeháním? Nikoli. Představte si, že ve třicátých letech by muž číslo dvě nacistické říše Hermann Göring oficiálně v čele delegace přijel do Liberce a tady jednal s Henleinem, aniž by vzal na vědomí československou vládu, o úzké spolupráci Německa a »Sudet«. Nebo by se dnes třeba pan Vystrčil namísto do Číny vydal do Barcelony, aby tu jednal se separatistickým vedením Katalánska. Myslíte, že by to nemělo odezvu?

Když o tom všem přemýšlím, je mi jasné, že cesta pana Hřiba plus Michálka na Tchaj-wan, která byla jakýmsi zkušebním balónkem, a následné zrušení partnerských dohod Prahy s čínskými městy nebyly jen nápadem těch dvou pánů. A ona dnešní cesta Miloše Vystrčila že by byla jen proklamací naší nezávislosti? Musím se zeptat na kom? Číně jsme nikdy podřízeni nebyli a těžko někdy budeme. Je tu však jiná země, které jde o narušení zatím fungujících vztahů mezi námi a ČLR. Za ni mluvil v Senátu zcela nedávno ministr zahraničí Trumpovy vlády Mike Pompeo. Pochválil za cestu na Tchaj-wan předsedu Vystrčila. Teď čeká ve své pracovně ve Washingtonu, jak to dopadne a nakolik ztratí Čína nervy s provokativní cestou. Čím tvrdší opatření budou ze strany Pekingu proti ČR přijata, tím lépe. Nikoli pro českou ekonomiku a mezinárodní vztahy. A myslíte, že při případném, pro nás nepříjemném, rozhodnutí Pekingu se pokusí Spojené státy je zmírnit? Nikoli. Připomínám české radiolokátory Tamara, které jsme nesměli do Číny vyvézt, a třeba dodávku vzduchotechnických zařízení z Milevska pro íránskou jadernou elektrárnu v Búšehru.

Nemohu jinak než se zeptat: Komu vlastně slouží zmínění pánové? Českému státu nikoli.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice