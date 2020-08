Ilustrační FOTO - Pixabay

Školáci se skoro po šesti měsících vrací do škol

Základní a střední školy se skoro po půl roce opět otevřou. Do školních lavic by mělo usednout téměř milion a půl žáků, několik tisícovek jich však zůstane prázdných, protože zahájení vyučování na některých školách zkomplikoval koronavirus. Nový školní rok provázejí přísnější hygienická pravidla.

Zavřené zůstanou například dvě základní školy ve Zlínském kraji kvůli nákaze COVID-19 mezi zaměstnanci. Neotevře ani sportovní gymnázium v Kladně či základní škola v Pečkách na Kolínsku.

Kvůli koronavirové nákaze vláda nařídila uzavřít 11. března všechny školy. Do konce minulého školního roku provoz už plně neobnovily. Docházka byla omezená. Ministerstvo školství vydalo manuál, jak by vzdělávací instituce měly v novém školním roce postupovat. Cílem je omezit šíření nákazy, aby se školy nemusely zavírat.

Některé základní školy zakázaly vstup rodičům do budovy nebo pustí do učeben rodiče prvňáčků pouze s rouškou. Podle manuálu by měla být k dispozici dezinfekce, častěji se má větrat a uklízet. Opatření se budou zavádět podle tzv. semaforu podle rizika nákazy. Červená barva by znamenala přechod na distanční výuku. Na dálku se budou učit i děti ze tříd, kde kvůli výskytu nákazy bude víc než polovina školáků v karanténě. Dálková výuka bude na rozdíl od jara povinná.

Bývalá poslankyně KSČM a školská expertka Marta Semelová považuje za správné, že jsou stanovena pravidla pro žáky i učitele. Tím myslí povinnost vzdělávat a učit se, protože na jaře se do výuky na dálku nezapojilo zhruba 10 tisíc žáků. »Mnozí z nich určitě z objektivních důvodů, kdy neměli potřebné vybavení, ne každý rodič také mohl svým dětem dostatečně pomáhat. Mnohé rodiny mají hluboko do kapsy a nemají šanci zakoupit počítač, jinde se o jeden dělili dospělí, kteří pracovali z domova, i jejich potomci. Byli však i tací, kteří se na to prostě ‚vyflákli‘. Samozřejmě i mezi učiteli se našli někteří, jež tuto situaci využili jinak než k řádné výuce. Proto je správné, že je tato povinnost dána pro žáky i učitele a zároveň, že škola musí výuku přizpůsobit podmínkám rodin,« řekla Semelová našemu listu.

Bývalá poslankyně KSČM a školská expertka Marta Semelová.

Zvýšit prestiž výučního listu

Z průzkumu, který představili zástupci společností EDUin a PAQ Research vyplývá, že jarní období distančního vzdělávání snížilo nároky rodičů na to, jakého vzdělání by jejich potomci měli dosáhnout. Zatímco loni v prosinci si 38 procent matek a otců přálo, aby z jejich dětí byli vysokoškoláci, v dubnu to bylo 31 procent. Důvodem poklesu bylo zřejmě to, že rodiče si při učení doma víc všímali toho, jaké dovednosti a zájmy jejich děti mají. »Je možné, že během vzdělávání na dálku tím, jak trávili s dětmi víc času a vzdělávali se s nimi, zjistili, jaké jsou preference jejich dětí, jaké mají schopnosti, kompetence a že by třeba chtěli jít studovat nějaký středoškolský obor s maturitou, nebo bez maturity,« uvedl Václav Korbel ze společnosti PAQ Research.

»Rozdíly v přístupu ke vzdělávání, které jsou u nás výrazné i bez koronaviru, se určitě prohloubily. Učitelé se budou muset s touto situací poprat, zaměřit se na základní učivo z minula, které by měli znát všichni a individuálně se věnovat těm, kteří to budou zvlášť potřebovat. Nebude to jednoduché pro učitele, ředitele ani pro žáky,« reagovala Semelová.

Aspirace rodičů na vzdělání jejich dětí podle Korbela poklesly u školáků ve všech ročnících základní školy. Méně na svých nárocích ubrali rodiče, kteří sami nemají maturitu, dodal.

»Rozumím tomu, že rodičům šla hlava kolem z distančního vzdělávání dětí. Osobně bych však varovala před tím, aby se snižovaly požadavky na vzdělávání. Jeho úroveň za posledních třicet let už tak dost klesla,« uvedla Semelová. Zároveň však souhlasí s tím, že ne každý obor musí končit maturitou. Honba za co nejvyšším počtem maturantů a vysokoškoláků podle ní logicky vede ke snižování laťky a požadavků. »Měla by se zvýšit prestiž výučního listu u řemeslných oborů. Bohužel ministerstvo školství nahrává právě hlasům na snížení úrovně vzdělání. Co jiného je návrh na novelu zákona o pedagogických pracovnících, kdy učit bude moci jakýkoliv vysokoškolák bez pedagogického vzdělání, či návrh na zrušení známek z didaktických testů u maturity,« dodala.

Hrozí další propad úrovně vzdělání

Podle Karla Graguláka ze společnosti EDUin průzkum v dubnu ukázal, že rodiče po zkušenosti s výukou na dálku považují za důležité, aby děti uměly pracovat s informacemi a naučily se samy učit. Práci s informacemi označilo za jeden z hlavních cílů školy 70 procent rodičů, samostatné učení považovalo na jaře za podstatné 55 procent rodičů.

»V těchto názorech vidím nebezpečí nahrávání nezodpovědným pokusům a útokům na povinnou školní docházku ze strany různých neziskovek a soukromých subjektů,« varovala Semelová. Už to, že ministr Plaga přistoupil na ověřování tzv. kombinované výuky, kdy se žáci mají učit tři týdny doma a jeden týden se mají sejít s učitelem a podnikat společné výlety např. za památkami, je podle ní něco příšerného. »Po uzákonění možnosti domácího, respektive individuálního vzdělávání na prvním i druhém stupni je to další z nepřijatelných kroků vedoucích k dalšímu propadu úrovně vzdělání u nás,« upozornila komunistická exposlankyně.

Podle Garguláka považují rodiče za čím dál důležitější také to, aby ve škole byla přátelská atmosféra a zajímavý způsob výuky.

Podle Semelové by bylo dobře, kdyby kladli také důraz na přátelskou atmosféru ve společnosti. »Zatím kolem sebe vidíme nenávistné útoky např. vůči komunistům, a to ze strany některých politiků, médií, umělců. Škola tento stav odráží,« míní Semelová.

V základních školách by se podle ministerstva mělo vzdělávat asi 961 200 dětí, tedy přibližně o 8300 víc než loni. Do denní formy oborů vzdělávání středního, s výučním listem nebo s maturitou má nastoupit kolem 408 500 žáků, meziročně zhruba o 9900 více.

