Ilustrační FOTO - Pixabay

Hmotné rezervy už mají smlouvy

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) oznámila, že má u osmi z 11 druhů ochranných pomůcek podepsány smlouvy s dodavateli. Firmy zboží postupně dovážejí do skladů SSHR v Sedlčanech a Olomouci, řekl novinářům předseda SSHR Pavel Švagr.

Vláda prostřednictvím SSHR nakupuje do strategických zásob státu pro další možnou koronavirovou krizi miliony zdravotnických pomůcek, jde o respirátory, roušky, filtry, ochranné štíty, brýle, rukavice, návleky, čepice nebo rychlotesty. Podle Švagra zbývá dořešit nákup respirátorů třídy FFP2, kde se výběrové řízení zdrželo kvůli námitkám a některé výrobky navíc nevyhovovaly kvalitou. U respirátorů FFP3 je již vybraný dodavatel, ale čeká se, zda se někdo neodvolá. Podobná situace je u rychlotestů, kde by podpis smlouvy mohl být také už příští týden.

Proti období na začátku nouzového stavu je nyní podle Švagra situace mnohem příznivější, protože ve skladech SSHR jsou již miliony kusů pomůcek. Část jich navíc zůstane v policejním skladu v Opočínku u Pardubic. »S tím, co převedeme ze strany ministerstva vnitra do pohotovostních zásob, budeme mít například 75 milionů roušek - to je ta největší položka - přičemž dvouměsíční zásoba je zhruba 54 milionů,« uvedl Švagr.

Správa minulý týden také uzavřela smlouvu na 16 milionů roušek, jejichž dodavatelem je firma DispoMask. Podle Švagra jde o nového českého výrobce, který se zároveň zavázal ke stoprocentní obměně zboží, pokud by do 15 měsíců od dodání nebylo použito.

Vláda v polovině května oznámila, že prostřednictvím SSHR koupí do strategických zásob státu miliony pomůcek za 3,7 miliardy korun. Zásoby by ministerstvům, jejich podřízeným a organizačním složkám a také krajům měly vydržet na dva měsíce. Nákup rozdělila na dvě fáze, v první fázi měla být koupena polovina množství v hodnotě až 1,85 miliardy Kč.

SSHR nyní připravuje soutěže do druhé etapy, na některé zboží se ale vypisovat nebudou, protože po převedení přebytků od jednotlivých ministerstev budou zásoby dostatečné. Nákup by měl být navíc jednodušší, protože nepůjde o otevřené výběrové řízení, ale takzvané jednací řízení bez uveřejnění.

Žádajících dohodářů zatím 5000

Finanční správa eviduje 5207 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, zaměstnancům pracujícím na dohodu, kteří byli postižení dopady pandemie koronaviru. Vyřídila 5115 žádostí a vyplatila zhruba 70,7 milionu korun.

Pracovníci na dohodu mohou žádat o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud poslední půlrok před začátkem koronavirové epidemie pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění. Termín pro podání žádostí je 30. listopad.

Ministerstvo financí dříve uvedlo, že nárok na podporu by mohlo mít až 116 000 lidí. Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) ale upozornila, že na příspěvek dosáhne minimum lidí. Bonus se totiž týká jen dohod o pracovní činnosti nad 3000 Kč, kterých je menšina. Zároveň podle AMSP se také netýká dohod o provedení práce, protože těch je drtivá většina do 10 000 korun měsíčně, a jsou tak vyloučeny z pojištění.

OSVČ a společníci malých firem mohli žádat o podporu do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

Žádosti za 38 milionů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zase oznámilo, že u programu COVID kultura eviduje žádosti za 38,8 milionu korun. Za přibližně deset dní vzrostl objem o 25,2 milionu korun, sdělila mluvčí MPO Štěpánka Filipová. Příjem žádostí ministerstvo zahájilo 18. srpna, zájemci z řad pořadatelů kulturních akcí, kteří je museli kvůli vládním opatřením proti koronaviru zrušit, mají na podání žádostí čas do 18. září. Na program je vyčleněno 900 milionů korun.

Ministerstvo podle Filipové v systému zatím zaznamenalo 39 dokončených žádostí, dalších 44 je rozpracovaných. Žadatelé v programu mohou získat až polovinu uznatelných výdajů za zrušené či přesunuté akce. Maximální výše podpory činí pět milionů korun na žadatele.

Například filmoví distributoři si však stěžují, že jsou z programu vyloučeni, a žádají nápravu. Chtějí o tom jednat s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO).

