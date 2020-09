K sobě se obrať, člověče!

Slyším-li nejrůznější duševní výplody řady politiků a jejich poskoků, resp. čtu-li je v tištěných médiích, vnímám-li jejich kritiku všech, všeho a za vše, kladu si otázku, kolik připadá v české kotlině kverulantů na jednoho pozitivního tvořitele. Přičtu-li k tomu zástupce nesmrtelného Haškova českého živočichopisu, mlátící prázdnou slámu jen proto, aby se účastnili rozhovoru, je poměr možná jedna ke stu.

Vnějším projevem je třeba absence odpovědnosti a důrazu na kvalitu života, tvorbu a ochranu životního prostředí, kvalitu vzdělání a výchovy, inovační procesy v celém výrobním cyklu apod. Často jsou nahrazovány lží, podvody, násilím a cynismem. Přiznávám, hesla máme malebná, žádoucí. Nicméně většinou nejsou doprovázena morálkou pravdy a úcty člověka k člověku.

Prohlubovat a rozšiřovat atmosféru spolupráce, vzájemné úcty, důvěry a tolerance tam, kde tyto tvořivé, etické prvky neguje samo chování vládních činitelů a hlavních politických sil, je bohužel velmi obtížné. Pracovní a tvořivou atmosféru lze velmi těžko upevňovat v podmínkách, kdy předseda vlády mění své oblíbence jako kurtizána z doby Ludvíka XIV., kdy ještě nedávno vyzdvihovaný šéf vládního orgánu rezignuje z funkce pro »bezdůvodné podpásové útoky«.

Koronavirus je aktuálně největším problémem lidstva jako takového. Zřejmě ještě nějakou dobu bude. Naděje na úspěšný boj s ním je založena na kolektivním úsilí, na mezinárodní spolupráci, na vzájemné důvěře a pochopení. Jakou ale máme mít naději, když se odborníci, specialisté navzájem kritizují, přes média si před veřejností vyměňují invektivy, kdy viditelně nehledají shodu, nýbrž okamžik slastného pocitu »být na výsluní«.

Nepléduji za nějaký ideální »Slunečný stát«, ten nikdy nebyl a nebude. Volám pouze po tom, abychom si při reakci na nějaké důležité události uvědomili svůj osobní podíl, svou část odpovědnosti, své možnosti. Vedoucí činitelé si osvojili praxi praní špinavého prádla před národem (údajně v jeho zájmu). Ve skutečnosti jde o nestydaté alibi typu: My jsme to chtěli, ale... Podaří-li se něco, je to naše zásluha, i když třeba z dílny jiných, nepodaří-li se, pak za to mohou ostatní. Dokonalý manuál pro tuto hru mají v hnutí ANO. Kdo neprozřel ani po aktuálních hrátkách s daňovými sazbami nebo sociálními podmínkami důchodců, je vhodný k politování. O tom, že nás to stojí tisíce hlasů, netřeba mít pochyby.

Ladislav ŠAFRÁNEK