Šílený svět

Tak nám pan předseda Senátu v médiích před odletem na provokativní cestu na Tchaj-wan blahosklonně sdělil, že na rozdíl od předsedy ČSSD Hamáčka vlastně chápe negativní stanovisko Vojtěcha Filipa a KSČM, když tato pohříchu odmítá sdílet západní hodnoty a naši vazbu na NATO.

No, já se ani 1. místopředsedovi Sněmovny ani KSČM nedivím. Co si myslet o organizaci, do které vstoupila v roce 1955 i NSR, tedy »nové svobodné« Německo, potomek nacistického Německa Hitlerova. A to už 10 let po válce, v době, kdy již šest let (hned po obnovení nezávislosti v roce 1949) německý soudní systém odmítl uznat rozsudek vítězů války a osvobodil všechny odsouzené nacistické válečné zločince, dokonce i ty, kteří byli ve třinácti bezprostředních poválečných procesech odsouzeni k smrti. A aby toho nebylo málo, tak tahle nová NSR zmiňovaným nejkrutějším zločincům a masovým vrahům nejen přiznala důchody jako každému jinému občanovi, ale ještě jim vyplácela odškodné za věznění. Překvapeni? Není proč - bývalí nacisté se postupně sami dostali do nejvyšší státní správy NSR, nechyběli ani v soudním systému. A tak docházelo k pokusům o vyhlášení amnestie pro nejhorší zločince, mnozí nakonec nebyli souzeni vůbec, i když k trestněprávní minulosti své země se v omezené podobě NSR v 80. letech minulého století vrátila.

To všechno jsme se dozvěděli na ČT z francouzského dokumentu Nacističtí váleční zločinci před německými soudy, který ještě bude reprízován v naší veřejnoprávní televizi v pátek 4. 9. ve 2.15 v noci – informace pro ty, co by nevěřili.

Nacisty konečně vzaly nedlouho po válce na milost i Spojené státy – aby je mohly začlenit do zločinných vědeckovýzkumných projektů během studené války. Ano, stejné Spojené státy, které dnes v samozvané pozici hlavního lídra planety nálepkují ostatní státy světa přesně podle míry příklonnosti k vlastní nenahraditelnosti. A tak zatímco u Lukašenka vadí, že vládne Bělorusku už 26 let, u černohorského Mila Djukanoviče nevadí jeho dokonce 30 let u moci v kuse. Ani zkorumpovanost jeho režimu. Vždyť Černou Horu dovedl právě do NATO! Takže kdyby byl Lukašenko prozápadní, pranic by jeho autoritářské praktiky nevadily. Tak jako nevadí u saúdskoarabských vládců či Izraele, největších spojenců USA na Blízkém východě. Běda ale už Íránu, který si dovoluje být geopoliticky proti Trumpově Washingtonu.

Mimochodem, Trump. Ten se fakt překonává každý týden. Kolik novinářů se zatím vyslovilo proti jeho poslednímu cynismu z týdne minulého, kdy Afroameričanům sdělil, že by ho měli volit, protože právě on toho pro ně prý udělal nejvíc od dob Abrahama Lincolna?!!

Roman JANOUCH