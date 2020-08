Ilustrační FOTO - Pixabay

Tygrům hrozilo vyhubení. Dobrá a špatná zpráva

Před deseti lety byl počet tygrů ve světě na historickém minimu a hrozilo jim vyhubení. Dobrou zprávou je, že v pěti zemích - v Bhútánu, Číně, Indii, Nepálu a Rusku - jejich počet roste. Špatnou zprávou je ale to, že majestátní šelmě stále hrozí nebezpečí. Je to zejména pytláctví a ztráta přirozeného prostředí, napsal italský deník Corriere della Sera.

Před deseti lety zbývalo ve světě v přírodě méně než 4000 tygrů. Teď už snad v ohrožení nejsou, jejich přežití však ohrožuje mnoho faktorů, počínaje pytláky, kteří nelegálně a s velkými zisky prodávají tygří kožešinu a další části jejich těl. Čísla začínají být povzbudivá a Světový fond na ochranu přírody (WWF) počítá s tím, že do dvou let bude dosaženo psychologického prahu 6000 jedinců. WWF se podílí na projektu Tx2, jehož cílem je dosáhnout zdvojnásobení počtu tygrů ve 13 státech, kde žijí.

Kromě již uvedených zemí to je Bangladéš, Kambodža, Indonésie, Laos, Malajsie, Barma, Thajsko a Vietnam. To bude v roce 2022, kdy nastane čínský rok tygra, jako v roce 2010. Tehdy bylo rozhodnuto, že svět bez tygrů by byl nekoncepční, a byla přijata opatření k zachování tohoto živočišného druhu. »Od historického minima v roce 2010 začal počet tygrů konečně stoupat, a to je důležité i pro další ohrožené druhy, které s ním sdílejí životní prostředí,« říká Stuart Chapman z WWF. »A je to důležité i pro miliony lidí, kteří jsou závislí na těchto ekosystémech,« dodává.

Výnosný obchod

V minulosti se tygři zabíjeli i z nevědomosti, strachu nebo pověrčivosti, protože lidé ne vždy znali vzájemné působení mezi těmito zvířaty a životním prostředím. A také pro peníze, neboť kvetoucí obchod nezná ani v současnosti krizi: odhaduje se, že každoroční obrat obchodu s částmi zvířat dosahuje nejméně 100 miliard eur (2,6 bilionu korun). Patří sem i tygři s jejich kožešinou, ale také zuby a částmi těla, po kterých je velká poptávka ze strany tradiční orientální medicíny.

I z ekonomického hlediska je ochrana zvířat a životního prostředí důležitá, neboť turistika vytváří pracovní příležitosti pro místní obyvatele. Dobře to vědí například v Nepálu, kde počet tygrů vystoupil ze 121 v roce 2009 na současných 235. V národním parku Bardia žije na 80 tygrů. Přírodní krásy této zóny přilákaly mnoho turistů z celého světa, kteří chtějí vidět tygry a další zvířata volně žijící v přírodě. Park Bardia se stal turistickou destinací a vytvořil nové ekonomické příležitosti.

Přínos projektu Tx2

Projekt Tx2 se týká více oblastí: ochrany teritoria, boje proti pytláctví se zapojením mezinárodní policejní organizace Interpol a místní policie a ochrany lesa, ale také ochrany dalších živočichů, kteří jsou přirozenou kořistí velkých masožravců. Vybíjení zvířat není otázkou jen vzdálené minulosti. Na začátku tisíciletí žilo ve světě stokrát více tygrů než v roce 2016, kdy jich bylo 3890. V letech 1940 až 1980 vymizel tygr z Bali, Jávy a z oblasti Kaspického moře.

Nebude to snadné

Proto dnes musíme tuto tendenci zvrátit. V některých zemích to ale nebude snadné: v Kambodži, Laosu a ve Vietnamu přežilo jen několik desítek zvířat. Pokrok, jehož bylo už dosaženo, ale vzbuzuje naději. WWF se v roce 1973 začal tímto problémem zabývat a zahájil Operaci tygr, první kampaň na ochranu ohrožených druhů. Dnes je hlavním iniciátorem plánu na zdvojnásobení počtu tygrů s investicemi v objemu 50 milionů a 80 milionů dolarů (1,1 miliardy a 1,8 miliardy Kč) na realizaci strategie na záchranu tygrů. Podobně to mohou učinit i jednotlivci, prostřednictvím darů či adopcí tygrů na dálku.

