Dlouholetá vláda Djukanoviče se otřásá

Prozápadní Demokratická strana socialistů (DPS) černohorského prezidenta Mila Djukanoviče těsně vyhrála parlamentní volby před prosrbskou a proruskou koalicí opozičních stran, ale poprvé po třech desetiletích by mohla být odstavena od moci, pokud se opozice dokáže sjednotit.

Vyplývá to podle agentury AFP z oficiálních výsledků nedělního hlasování, jak je zveřejnila volební komise. Pokud by DPS ztratila moc, v malé balkánské zemi s 620 000 obyvateli by to znamenalo »politické zemětřesení«, dodala AFP.

DPS podle těchto výsledků získala 35,06 % hlasů, zatímco koalice Za budoucnost Černé Hory, usilující o těsnější vztahy se Srbskem a Ruskem, těsně následuje s 32,55 % hlasů, uvedla agentura Reuters.

Na třetí příčce skončila koalice Mír je náš národ, složená ze stran politického středu, které jsou rovněž v opozici vůči DPS. Získala 12,53 % hlasů. Další koalice, vedená »zelenou« stranou Sjednocená reformní akce, obdržela 5,52 % hlasů, uvedla volební komise.

Podle propočtu by případná opoziční trojkoalice měla disponovat 41 z 81 křesel v parlamentu, poznamenala AFP.

Demokratická strana socialistů každopádně proti předchozím volbám v roce 2016 utrpěla značné ztráty. Před čtyřmi roky ji podpořilo 41 % hlasujících voličů. Úbytek hlasů se přičítá přijetí zákona o svobodě vyznání a následným sporům o stovky kostelů, které z rukou srbské pravoslavné církve přešly do vlastnictví černohorského státu.

Politické strany nyní čeká choulostivé vyjednávání o vládní koalici, v jehož výsledku by prezident Djukanović měl pověřit některého z politických předáků sestavením nové vlády. Vítězství opozice »není hotovou věcí«, zdůraznil odborník na Balkán Florian Bieber z univerzity ve Štýrském Hradci. Domnívá se však, že nynější vyjednávání představuje »bod obratu«. Zatím se ale neví, zda opozice, sahající od krajně pravicových srbských nacionalistů až po liberály, bude schopna vytvořit životaschopnou vládní koalici.

Djukanović stojí v čele Černé Hory ve funkcích premiéra či prezidenta od roku 1991. V první polovině 90. let patřil ke spojencům bývalého srbského a jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče, později se však změnil ve stoupence euroatlantické integrace své země. Tu v roce 2006 přivedl nejprve k úplné nezávislosti odtržením od soustátí se Srbskem a v 2017 do NATO.

