Ilustrační FOTO - Pixabay

Plzeňský kraj je třeba vést znovu poctivě

Komunisté Plzeňského kraje představili svůj program do krajských voleb i kandidáty do Senátu. Věří, že voličům mohou nabídnout zkušenosti. Chtějí vést kraj znovu poctivě, hospodárně a transparentně, s cílem udržet jeho rovnoměrný rozvoj.

Kandidátku KSČM v Plzeňském kraji vede Jiří Valenta. Podle něj mají komunisté v kraji jednu výhodu – nemusí se omezit jen sliby. V letech 2012-2016 se na vedení kraje již podíleli. A uspěli. »V celé dvacetileté historii vyšších územních samosprávných celků to byla nejúspěšnější etapa vývoje Plzeňského kraje. Region jsme udrželi nezadlužený, relativně bezpečný, s funkčním, plnohodnotným a občansky přívětivým zdravotním systémem, slušnými pracovními podmínkami pro zaměstnance a živnostníky, ale například i s nadprůměrným počtem lékáren. Podařilo se dostavět monoblok nemocnice v Klatovech za 1,5 miliardy korun, což byla v té době historicky největší krajská investice, a náš kraj se trvale umisťoval na předních příčkách celostátního srovnávání kvality života obyvatel,« připomněl Valenta.

Podivný pravo-levý kočkopes, který pro uplynulé volební období sestavil kontroverzní hejtman Josef Bernard, se podle Valenty naopak zcela zkompromitoval. »Pokud nám voliči dají šanci, již nebude možné, aby si některý z představitelů kraje nechal přidělit příslušným orgánem, kterému předsedal, šedesátimilionovou evropskou dotaci na soukromé podnikání a druhý si odeslal ještě vyšší sumu do obce, kde aktuálně místostarostoval. Právě toto se v Plzeňském kraji stalo. A to v době, kdy řada škol zřizovaných Plzeňským krajem na žádné evropské peníze vůbec nedosáhla. Tyto a obdobné praktiky již musí konečně přestat,« uvedl Valenta.

Plzeňský kraj podle něj nesmí být do budoucna zadlužován zjevně zbytnými investicemi, a to jen proto, aby se generovaly zakázky spřízněným podnikatelům. Připomněl také smutný příklad, kdy před Vánocemi vydal kraj za služební luxusní telefony pro vedoucí pracovníky kraje více než milion korun. Zmínil rovněž, že hejtman Josef Bernard byl zvolen za ČSSD, po volbách rozbil úspěšnou spolupráci s komunisty, a když se nyní zdá, že ČSSD už jako výtah k moci nebude fungovat dobře, přeběhl do řad pravicového hnutí STAN. »Věřím, že to voliči dobře vědí, a že říjnové volby vystaví vládnoucí krajské garnituře nelichotivý účet,« prohlásil Valenta.

Na tiskové konferenci se představili i dva kandidáti na senátora. V obvodu č. 3 – Cheb kandiduje Josef Švarcbek. V Senátu by se chtěl postavit razantně proti šíleným tendencím multikulturalismu. »Vedení každého územního celku by mělo mít základní starost o bezpečnost svých občanů. Absolutně nechápu, jak některé státy, jako Německo, Francie nebo Švédsko, ale i celé vedení Evropské unie, na toto mohly rezignovat. Nesmí a nemůže nám to být jedno. Unie musí zůstat společenstvím nezávislých suverénních států. Je třeba odmítnout příklon k federalizaci. I za cenu opuštění EU. Nechceme evropského prezidenta, evropskou armádu, evropské hodnoty. Chceme národní hrdost a národní tradice,« zdůraznil Švarcbek.

Volit se bude i v obvodu Plzeň-město. Tam komunisty reprezentuje Václav Heřman. I on je přesvědčen, že současný Senát, který se proměnil tak trochu ve »stínové ministerstvo zahraničí«, neodráží převažující názor voličů na zahraničně-politické otázky. Nabízí tedy voličům alternativu. »Prosazuji vystoupení České republiky z útočného paktu NATO a umožnění celostátního referenda o vystoupení naší země ze struktur Evropské unie,« uvedl Heřman. K tomu, aby veřejný prostor mnohem lépe reprezentoval skutečné názory občanů, by podle něj rovněž pomohlo, aby z veřejných zdrojů přestaly být financovány ty neziskové organizace, které vyvíjejí politickou a lobbistickou činnost a mají neprůhlednou organizační strukturu a hospodaření.

(ste)