LM: Slavia proti lepšímu z duelu Midtjylland - Young Boys Bern

Fotbalisté Slavie Praha si v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů zahrají o účast v základní skupině s vítězem duelu 3. předkola mezi dánským Midtjyllandem a švýcarským celkem Young Boys Bern. Rozhodl o tom úterní los ve švýcarském Nyonu.

Závěrečné předkolo Ligy mistrů se jako jediné z celé kvalifikace evropských pohárů bude hrát klasicky na dva zápasy. Slávisté začnou 22. nebo 23. září doma a odvetu odehrají o týden později venku. Zbytek pohárových kvalifikací se kvůli koronavirové pandemii hraje jen na jedno utkání. Na stadiony zatím nesmějí diváci.

Slavia se pokusí postoupit do skupiny Ligy mistrů podruhé za sebou. Vloni Pražané ve 4. předkole přešli po dvou výhrách 1:0 přes rumunskou Kluž a podruhé v historii a poprvé od roku 2007 si zahráli v hlavní fázi prestižní soutěže. Pokud úřadující český šampion proti Midtjyllandu nebo Bernu neuspěje, čeká ho na podzim základní skupina Evropské ligy.

Fotbalisté Plzně mohou ve 3. předkole Evropské ligy narazit na dánský tým Sönderjyske či lepšího z dvojice Renova - Hajduk Split. Jablonec, který ještě čeká 2. předkole, by si v případě postupu mohl zahrát se slavným AC Milán, Liberec pak s Basilejí.

Týmy v hlavní větvi 3. předkola byly rozděleny do osmi skupin po šesti až osmi mužstvech, která jsou vždy rozdělena na stejný počet nasazených a nenasazených celků. Plzeň jako jediná ze tří českých zástupců je v této fázi soutěže nasazená.

Viktoria se dostala do skupiny 8 a má na výběr ze čtyř variant. Západočeši mohou dostat Sönderjyske, přes které před čtyřmi lety prošla v závěrečném předkole Sparta. Další možnými soupeři pro Plzeň jsou vždy dvojice, které ještě čeká 2. předkolo. Jde o vítěze soubojů Tórshavn - The New Saints, Olimpija Lublaň - Zrinjski Mostar a Renova - Hajduk Split. Posledního jmenovaného před pěti lety vyřadil v posledním předkole Liberec.

Slovan stejně jako Jablonec musejí nejprve zdolat 2. předkolo. Liberecké v něm čeká venkovní souboj s litevským FK Riteriai, podještědského souseda pak utkání v Dunajské Stredě.

Pokud by Jablonec přes slovenského soupeře přešel, mohl by narazit na slavný AC Milán s hvězdným útočníkem Zlatanem Ibrahimovicem. Italský gigant ale také ještě musí ve 2. předkole zdolat Shamrock Rovers. Dalšími možnými soupeři pro Jablonec ve skupině 4 jsou LASK Linec a AEK Atény.

Liberec byl zařazen do skupiny 7 a jeho protivník bude určen ze čtyř dvojic 2. předkola. Slovan může hrát s vítězem soubojů Bačka Topola - FCSB, Osijek - Basilej, Laci - Hapoel Beerševa a IFK Göteborg - FC Kodaň.

Los začne ve švýcarském Nyonu ve 13:00. Kvůli opatřením proti koronaviru se hraje celá kvalifikace pohárů až na závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů jen na jeden zápas a bez diváků. O pořadateli rozhoduje los. V Evropské lize se z českých klubů představí ještě Sparta Praha, která prošla přímo do základní skupiny.

(čtk)