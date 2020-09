Ilustrační FOTO - Pixabay

Čína si své technologie také bude bránit

Čína komplikuje chystaný prodej platformy TikTok omezením vývozu umělé inteligence, uvedly servery Bloomberg a CNN. Čínské ministerstvo obchodu přidalo na seznam produktů, jejichž prodej musí schválit čínská vláda, 23 položek, například rozpoznávání řeči a textu a personalizovaná doporučení. Je to poprvé od roku 2008, co Čína tato pravidla aktualizovala. Vlastníkem platformy TikTok je čínská společnost ByteDance.

Čínské ministerstvo obchodu i resort vědy a technologie rozšíření seznamu zdůvodnily »zformalizováním správy exportu technologií« a »národní bezpečností«. Firmu ByteDance ani platformu TikTok nařízení výslovně nejmenují. Podle odborníků z nich ale vyplývá, že pokud by společnost ByteDance chtěla TikTok prodat zahraniční firmě, neobešla by se bez souhlasu vlády.

Americký prezident Donald Trump v polovině srpna nařídil, aby aktivity TikToku ve Spojených státech společnost ByteDance do 90 dní prodala. Pokud se tak nestane, hodlá tyto aktivity zakázat. Trump tažení proti TikToku sice zdůvodňuje obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech, ve skutečnosti jde ale o to omezit konkurenci amerických technologických firem.

Trumpovo tažení se v Číně dočkalo nesouhlasné reakce. Agentura Reuters ho přirovnává k situaci, kdy by Peking to samé nařídil například společnosti Apple. Kritiky se dočkal též ByteDance za to, že na prodej aktivit TikToku v Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandě vůbec přistoupil.

O koupi aplikace TikTok už projevily zájem americké společnosti Microsoft, Oracle či Walmart. Minulý týden skončil šéf aplikace Kevin Mayer po necelých čtyřech měsících ve funkci. Jako důvod uvedl výraznou změnu politického prostředí.

Změna čínských pravidel vývozu umělé inteligence je způsobem, jak se země snaží situaci ovlivnit, řekl serveru CNN Anupam Chander, expert na globální regulaci nových technologií z washingtonské Georgetownské univerzity.

»Umělá inteligence je základní technologie a jedním z klíčových sektorů, v nichž chce Čína Spojené státy předstihnout,« řekla agentuře Bloomberg zakladatelka společnosti Silicon Dragon Ventures Rebecca Fanninová. »Tento odvetný tah Pekingu můžeme vnímat jako součást narůstajícího napětí mezi Čínou a Spojenými státy a jako součást studené války v odvětví technologií,« dodala.

(ici)