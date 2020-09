Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Bělorusko – epizoda, nebo něco jiného?

Koncem minulého týdne jsem se zúčastnil zajímavé diskuse (proběhla formou videokonference), kterou zorganizovali němečtí aktivisté s představiteli běloruské levice (strany Spravedlivý svět). Na základě toho jsem začal shromažďovat některé podklady a stanoviska spřátelených levicových subjektů…:

Téměř celý srpen Bělorusko zajišťuje přísun informací plnících stránky jak novin, webů, ale i obrazovky všemožných televizních programů. Jde o spíše bezvýznamnou událost, která se zvlášť neodlišuje od jiných podobných občanských střetů s vládní mocí, ať již v USA, Brazílii či v Mali nebo v mnoha jiných státech světa, nebo naopak o něco s významem nejen pro Evropu, ale i pro světovou politiku?

V politice není nikdy nic pouze bílé nebo černé, i když je snaha propagandistů takto problémy zjednodušovat. A to platí i pro levicové vidění světa. Také zde není nic černo-bílé, přesto i zde je řada zjednodušení.

V souvislosti v Běloruskem je možno už dnes naplnit stovky stránek analýz, názorů a jednoznačných pravd. Jedno je ale již dnes viditelné – pasivita levice v hodnocení příčin, v hledání východisek a v pokusu překonat ony »pravdy« předkládané mediálním mainstreamem.

Každému, co libo jest

V oficiálních prohlášeních a prezentovaných názorech z celého světa lze nalézt vše, každý si vybere, co se mu líbí – od tvrdého odsouzení »režimu Lukašenka« přes volání po racionalitě v hodnocení situace až po jednoznačnou obranu běloruského prezidenta. I v ČR je takových názorů celá řada – postoj oficiálních představitelů je dostatečně znám. Na odsouzení násilí v ulicích se nejspíše shodne většina české společnosti. Není ale už tak jasné, jak si naši občané představují, že by se běloruský model měl dále rozvíjet. Někteří se již těší na další »majdan«, jiní se obávají geopolitických důsledků této krize a další neradi vidí reálnou možnost dalšího vítězství neoliberálního konceptu. Někteří tvrdí, že proti současné vládě je téměř veškeré obyvatelstvo, zní i hlasy, že většina stojí za Lukašenkem. Pravda bude někde mezi, ale nejde o to, zda je poměr pro a proti takový či onaký. Běloruští občané jsou každopádně výrazně rozpolceni a hledání cesty základní shody je velmi nejasné.

Alexandr Lukašenko. FOTO - Wikimedia commons

V mezinárodní oblasti se EU snaží definovat společný postoj, což se jí vcelku daří. Je ovšem otázkou, v jaké míře to odráží i názory občanů EU. Čína a Ruská federace zaujaly jinou pozici. Ale! Pokud dobře přečtete jejich různá vyjádření oficiálních představitelů, pak se dočtete o »respektu k běloruskému lidu a jeho právu na výběr cesty«. Velmi obtížně byste v těchto vyjádřeních našly explicitní vyjádření podpory »zvolenému« běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. Těmito státy (a některými dalšími) je zdůrazňována nepřípustnost jakéhokoliv zahraničního zasahování. V různé míře je poukazováno i na nebezpečí běloruského vývoje na geopolitiku a snahu o vojenský posun NATO na východ.

Borotba

Prohlášení mají mnoho společného. U jednoho bych se ale chtěl zastavit, protože se svým přístupem poněkud odlišuje. Je to názor ukrajinské levicové marxistické strany Borotba. Možná, že právě její vlastní historické zkušenosti, lepší znalost prostředí i kontakty umožňují přinést do levicové diskuse některé nové momenty. A to je to, co potřebujeme. Borotba ukazuje, že běloruská situace se liší od ostatních postsovětských zemí. Prezident Lukašenko, jenž je od roku 1994 jednoznačným politickým hegemonem v Bělorusku, nedopustil masovou privatizaci a rozklad sociální infrastruktury. I s podporou některých levicových poltických sil. Většina rozhodujících podniků zůstala v rukou státu, zachovala se struktura zemědělské výroby apod.

Nezaměstnanost také nebyla tím faktorem, který ovlivňoval sociální situaci. Cenou za ekonomickou stabilitu byl ovšem, byť s různou intenzitou v čase, tvrdý tlak na opozici bez ohledu, zda byla tato zprava nebo (i radikálně) levicová. Postupně se tak proti jeho politickému systému postavila i část běloruské levice. Ta se fakticky nemohla podílet na občanském dialogu, i když jí šlo o zachování sociálních a ekonomických forem výrazně se odlišujících od neoliberálního konceptu.

Vezmeme-li HDP na obyvatele, je Bělorusko plně srovnatelné například s Bulharskem (19,63 USD ku 20,229 USD v BG), ale není srovnatelné v sociálních rozdílech a problémech, kdy běloruská společnost je daleko méně rozdělena.

Obavy z ukrajinského scénáře

A obavy z tzv. ukrajinského scénáře jsou velmi oprávněné – Ukrajina má 7910 USD HDP na obyvatele… Oproti sousedům Běloruska, jako jsou Litva nebo Polsko, daleko menší část jeho obyvatelstva musí hledat práci v zahraničí (a za ponižujících podmínek). To vše zabezpečovalo Lukašenkovi skutečnou dlouhodobou podporu obyvatelstva, někde okolo 60 %. Ke změně došlo až v posledních pár letech. Soustavná ekonomická podpora z RF prostřednictvím nižších cen ropy, a hlavně tichého souhlasu s reexportem ropných výrobků do západní Evropy spolu s odběrem většiny průmyslových běloruských produktů do Ruska; a i akceptace EU s využitím protiruských sankcí při jejich obcházení prostřednictvím běloruských firem; to vše pomáhalo běloruskému státu. To se ale částečně změnilo. Prezident Lukašenko byl nucen zavést některá liberalizační opatření (možná i proto, aby si naklonil EU i ruské kapitalisty) s negativním dopadem na pracující, došlo k omezení jejich práv, tzv. penzijní reforma se až moc podobala nepovedené reformě v RF, potlačila se ochrana pracujících a omezil se vliv odborů. Začal také více hrát »evropskou« a »americkou« kartu, narůstalo potlačování ruštiny jako běžného komunikačního jazyka ve prospěch běloruštiny, kterou ani mnoho běloruských občanů nezná. Sice tyto »reformy« nebyly tak tvrdé jako v RF a na Ukrajině, ale i tak pro velkou část občanů jsou nepřijatelné.

Snad za pozitivum lze považovat to, že takto získané výnosy byly použity především pro státní rozpočet a nešly ve větší míře pro oligarchy či povolným státním úředníkům. Postupně se v běloruské společnosti začala formovat nová střední třída, která se koncentruje převážně do větších měst. Ta začala formulovat své zájmy. Je možná signifikantní, že jedno z protestních shromáždění se konalo v »chrámu konzumu«, v moderním obchodním centru postaveném v posledních letech v Minsku, jež se nijak formou i obsahem neliší od obdobných center u nás.

A ukrajinští přátelé nás upozornili i na jeden aspekt, který bychom jako levice měli mít na paměti. Tím je analýza »třídní« struktury protestů. Již výše je zmíněna nová běloruská střední třída. Velká její část by ráda měla podmínky, které jsou bližší západní Evropě. Sní o liberální koncepci, o »svobodě podnikání«, o větší možnosti bohatnutí. A ani by jim tolik nevadilo, kdyby to zaplatili ostatní běloruští občané v rámci působení volného trhu. Běloruští levičáci říkají, že jejich liberálové jsou liberálnější než ti v EU. Asi i proto, že vidí především plusy pro sebe a mnozí neznají realitu a nebezpečí naší neoliberální společnosti.

Cesta k neoliberalismu

Na počátku volební kampaně Cichanouské tyto liberalizační teze byly v jejím programu obsaženy. Klíčoví kandidáti, kterým bylo Lukašenkem znemožněno kandidovat, byli z bankovního sektoru, měli v programu liberální reformy v duchu transformace běloruské společnosti do klasického neoliberálního kapitalismu. Ti také poskytli Cichanouské své prostředky na předvolební kampaň. Protože se ale brzo ukázalo, že neoliberální požadavky nenašly dostatečnou odezvu v běloruské společnosti, z jejího programu zmizely. Pro většinu Bělorusů to nebylo přitažlivé a ani přijatelné téma.

Běloruská levice má problém definovat svůj postoj. Komunistická strana Běloruska je v poněkud nezáviděníhodné situaci. Část občanů ji viní ze spolupodílu na represích v ulicích, neboť je určitou formou zapojena do vlády. Další levicové struktury, které jsou dlouhodobě v opozici proti Lukašenkově režimu, jsou v odsouzení násilí v ulicích daleko otevřenější. Upozorňují například na nezákonnosti, zneužití moci, velké nedostatky v procesu voleb vč. konkrétních případů falšování. Zde ukazují na nemožnost občanské kontroly především té části voleb, kdy občané mohli volit v předstihu a kde byl největší prostor pro manipulace. Ale také upozorňují, že ani zahraniční podpora není vždy vedena snahou o nejlepší budoucnost pro Bělorusko, také tam hrají velkou roli národní zájmy - především v Polsku a Litvě. Zvláště je to vidět na dlouhodobé pozici Polska, kdy těm, kdo »objeví« nějaké své polské předky, umožní snazší přístup na polský pracovní trh, jednodušší vízový režim apod.

A je zde i podpora běloruské menšinové katolické církve. Běloruská levice se ve své velké většině staví za spolupráci s RF ve všech oblastech. Od 90. let sice poklesl počet občanů vyjadřující co nejužší spolupráci s Ruskem z 90 % pod polovinu, ale dnes většina občanů volá po jakési »samostatnosti« - ani RF ani EU - přičemž těch, kteří se vyjadřují pro úzkou spolupráci s Ruskem, je přece jen o trochu více, než těch, kdo volají po přimknutí se k EU. K liberalismu a úzkému navázání na EU se přiklání především politické strany od středu doprava (zde podobnou pozici zaujímá i běloruská sociální demokracie…). Běloruská Národní strana prosazuje i vstup do NATO. S tím ale nesouhlasí široká běloruská levice.

Čas pro demokratický socialismus?

Většina levice vidí, možná trochu naivně, jakési řešení, které by bylo blízké koncepci demokratického socialismu. Chce zachovat významný státní sektor, velkou sociální roli státu, bezplatné zdravotnictví i vzdělání, důchody umožňující přijatelný život, posílení role pracovních kolektivů a odborů. A nedovolit rozbití vztahů s Ruskem. Oba tyto národy se totiž považují za sobě nejbližší, když nikdy v historii neměly žádné konflikty.

Jak se jeví při pohledu z vnějšku, zdá se, že síly, které je možno označit za (neo)liberální, pravicové, mají ovšem jasnější program, chtějí využít demokratizační hnutí v běloruské společnosti, jehož primárním cílem je demokratizace společnosti pro realizaci druhého kroku – transformace běloruské společnosti na tradiční neoliberální kapitalismus. Proti tomu není na stole žádný reálný politický levicový program, který by nedopustil neoliberální transformaci a sociální rozdělení společnosti a který by i vrazil klín mezi dva partnerské státy – Bělorusko a Rusko.

Selhání radikální levice

V tomto směru selhávají i radikálně levicové strany a hnutí ve světě. Nedostatečně odlišují oprávněné požadavky většiny běloruského národa na demokratizaci společnosti, ale zároveň nestaví dostatečně na program dne kritiku pokusu o změnu rozložení sil v Evropě a neodporují »neoliberální revoluci« v Bělorusku. A kromě vágních prohlášení k podpoře nepřináší žádné konkrétní návrhy na efektivní pomoc.

Také se téměř úplně přehlíží role ČLR v této krizi, neboť Čína má v této zemi řadu zájmů, a je otázkou, jak se k tomu postaví. A levice v Evropě by se měla snažit vést i politický dialog s politickými partnery v ČLR.

Na závěr bych si chtěl proto vypůjčit názor ukrajinské levice, která: »… vítá pokusy běloruské levice uspořádat nezávislé politické hnutí dělnické třídy. Odstranění paternalistického stavu a provádění tržních reforem však pro Bělorusko nemůže být volbou. Naopak, posílení sociálního charakteru státu a zavedení skutečně socialistických prvků do veřejného života se může stát takovým východiskem a alternativou k celoživotní vládě Alexandra Lukašenka. A tento vývoj událostí není možný bez silného levicového hnutí a nezávislých organizací dělnické třídy.«

Jiří MÁLEK, Společnost pro evropský dialog