Nová eRouška varuje před setkáním s nakaženým

Do dvou týdnů má být spuštěna nová verze aplikace eRouška 2.0. Nebude již pomáhat s trasováním kontaktů, ale bude sloužit k anonymnímu varování uživatele, že se mohl setkat s nakaženým člověkem. Aplikace má také oproti předchůdci spolehlivě fungovat i na mobilech od Apple.

»Posíláme ji na dvoufázové schvalování a já myslím, že do dvou týdnů budeme aplikaci mít ke stažení,« řekl novinářům vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla. Podle něj je pro fungování aplikace zásadní, aby si ji stáhlo co nejvíce lidí. První verzi má přes čtvrt milionu lidí.

Nová eRouška funguje tak, že pokud je člověk pozitivně testovaný a má eRoušku, dostane od hygieniků unikátní kód, který po zadání do aplikace umožní rozeslání varování na všechna zařízení, která telefon ve své blízkosti zaznamenal. Lidé dostanou varování, že se vyskytovali v blízkosti nakaženého, a návod, jak mají postupovat dále. Nebudou ale znát identitu nakaženého.

O setkání s nakaženým se díky aplikaci dozvědí i lidé, které hygiena není schopna pomocí trasování najít. »Neznamená to, že ten, kdo se setkal s nakaženým, je automaticky nemocný, eRouška říká rychlejším způsobem, že měl člověk rizikové setkání, například na koncertech nebo v MHD,« uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Zabránit dalšímu rozšiřování nákazy

Elektronickou roušku stejně jako její novou verzi uvítala stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Každé opatření, které pomůže s vyhledáváním lidí, kteří by mohli přijít do styku s nakaženým člověkem, je dobré. Může to výrazně napomoci tomu, abychom věděli, jaká je situace v případě nové koronavirové nákazy, kterou, i když to někteří zpochybňují, já osobně stále považuji za hrozbu a ohrožení veřejného zdraví v ČR,« řekla našemu listu.

Zároveň zdůraznila potřebu nošení běžných roušek zakrývajících ústa a nos. »Tak jako nám eRouška může pomoci k tomu, abychom znali rozsah nákazy v ČR, tak zase běžná rouška nás spolu s dalšími hygienickými opatřeními, jako je dostatečná vzdálenost od ostatních lidí a dodržování základních hygienických návyků, může ochránit před tím, abychom se zbytečně nevystavovali nákaze nového typu koronaviru. I když někteří mají jenom lehký průběh a není to pro ně tak ohrožující, je určitě dobře, abychom zabránili dalšímu rozšiřování této nákazy a ohrožování zdraví a životů lidí,« dodala stínová ministryně.

V ČR je znovu povinné zakrývat si ústa a nos při cestách hromadnou dopravou, na úřadech, při návštěvě zdravotnických a sociálních zařízeních nebo na vnitřních akcích od stovky účastníků. Děti ve školách je plošně nařízené nemají, v některých se ale budou muset nosit například ve společných prostorech.

Podle Markové se povinnost nošení roušek mohla ponechat i na dalších rizikových místech, jako jsou např. obchody. »I když to někteří zpochybňují, tak rouška chrání nás a chrání také ostatní, a protože se blíží podzim a budeme čelit nejenom nové koronavirové nákaze ale i běžným chřipkovým onemocněním, tak nošení roušek může velmi výrazně pomoci i právě jako ochrana před dalšími onemocněními,« míní Marková.

Z pohledu ochrany osobních údajů je aplikace v pořádku

Aplikace eRouška používá Bluetooth LE a Apple/Google protokol pro rozpoznání blízkosti zařízení s nainstalovanou eRouškou. Zaznamenává, s jakými jinými telefony přišel mobil do kontaktu, neukládá osobní údaje, zaznamenává pouze čas, blízkost a anonymní identifikátor. Běží na pozadí a uživatel může využívat všechny funkce mobilu, jen by měl mít zapnuté bluetooth.

Podle Václava Macha ze Spolku pro ochranu osobních údajů je nová aplikace z pohledu ochrany osobních údajů díky své anonymitě i faktu, že neshromažďuje žádná data nikde na serveru, v pořádku.

ČR je součástí mezinárodního projektu Go Live, kde je v současnosti 11 zemí, ve kterých by měla aplikace fungovat. Mělo by to být na konci září.

Aplikace, které pomáhají s vyhledáváním potenciálně nakažených osob, fungují již od jarních měsíců v několika evropských zemích. V Německu byla v polovině června spuštěna aplikace Corona-Warn-App využívající technologii firem Apple a Google ukládající příslušná data bezpečně na zařízení a zaručující vysokou ochranu osobních údajů. Na stejné bázi funguje i aplikace spuštěná v létě ve Slovinsku, na technologickém standardu vyvinutém firmami Google a Apple pracují i aplikace v Itálii, Chorvatsku, Irsku, Dánsku, Rakousku, Lotyšsku či Polsku. Ve Španělsku byla spuštěna aplikace Radar Covid využívající technologii bluetooth, která je určena jak pro mobilní telefony s operačním systémem android, tak pro přístroje firmy Apple. Francie spustila aplikaci StopCovid, která ukládá data na centrální servery, obdobná aplikace je i v Maďarsku.

