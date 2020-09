Ilustrační FOTO - Pixabay

Začal odstřel kachen

Divoké kachny jsou v ČR po většinu roku chráněné, nyní ale začíná na tři měsíce lovecká sezona, kdy je myslivci a další lovci můžou střílet. Do konce listopadu každoročně uloví kolem čtvrt milionu kusů. Například v posledním mysliveckém roce šlo o 243 028 ptáků, uvádí Český statistický úřad.

Lov se uskutečňuje kvůli omezení doby prakticky bez ohledu na počasí, sdělil za Českomoravskou mysliveckou jednotu (ČMMJ) Vlastimil Waic. »Lov kachen podle zákona probíhá pouze na společném lovu - honu - nebo na tahu, a to pouze dva dny v týdnu - ve středu a v sobotu. Lovu kachen se musí účastnit alespoň tři lovci,« uvedl Waic. Při lovu kachen je pak podle něj povinné využívání psů, na první tři střelce musí být jeden pes, pro každých deset střelců je pak povinný další pes se zkouškou.

V současnosti se myslivci obávají evropského zákazu používání olova u vodních ploch. »Zájem o lov kachen je konstantní. Do budoucna lze čekat, že jej ovlivní připravovaný návrh zákazu užívání olověného střeliva do brokovnic na mokřadech. Pokud toto omezení v současně navrhovaném znění vstoupí v platnost, tak se bude týkat všech vodních ploch na území ČR a ochranného pásma 100 m kolem nich. Dle současného návrhu bude mokřadem z právního hlediska i kaluž po dešti. Ocelové broky, které zřejmě budou náhradou, jsou lehčí, proto zvěři způsobují menší zranění, a tím větší utrpení. Do značného množství držených brokovnic navíc vůbec nejdou použít,« vysvětlil Waic.

V únoru evropský výbor pro registraci, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek neschválil návrh Evropské komise na zákaz používání olova ve střelivu, informovala jednota. Myslivci proti změně protestovali, komise podle jednoty navrhla 300metrovou velikost ochranných pásem v okolí mokřadů, šlo by tak prakticky o čtvrtinu České republiky.

Problematická je podle myslivců především chybějící definice velikosti mokřadu, ve kterém by se střelivo nesmělo využívat, a oblast kolem něj, kde by byl zákaz také platný. »Definice toho, co je považováno za mokřad, je klíčovým faktorem při určování proveditelnosti a vymahatelnosti navrhovaného omezení. Každá viditelná voda, i třeba kaluž o velikosti 50 cm čtverečních, může být definována jako mokřad,« uvedla jednota.

Proti plošnému zákazu olověného střeliva a olůvek v EU se loni na podzim postavila Sněmovna. Odmítla, aby orgány EU zasahovaly do systému držení zbraní a střeliva podle českého práva.

Podle kritiků záměru neexistuje vhodná alternativa olověného střeliva. Argumentují tím, že užívání střel z oceli, mosazi, bismutu nebo wolframu by zhoršilo bezpečnost střelby a až několikanásobně ji prodražilo.

(ste)