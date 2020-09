Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zájem o uniformu se zvýšil

Zájem o službu u policie je v poslední době podstatně vyšší. Při započítání policistů v přípravě nyní více příslušníků policie přibývá, než jich odchází. Řekl to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Do plného stavu chybí v tuzemsku zhruba 4000 policistů, celkem působí u policie přes 40 000 příslušníků. Nejhorší je situace v Praze, kde je obsazenost míst u policie kolem 80 procent. »Problematické regiony jsou dlouhodobě stejné. Je to Praha, jsou to střední Čechy, částečně Karlovy Vary, částečně Ústí nad Labem a částečně Liberec,« uvedl Hamáček.

Například v Praze už v minulosti pomáhali policisté z jiných regionů, zejména moravských, kde jsou stavy policistů vyšší. Od letošního roku funguje systémové opatření, kdy absolventi základní odborné přípravy jdou nejdříve sloužit do regionů s nejvyšším podstavem.

Podle ministra vnitra funguje kombinace tohoto opatření, obecně lepšího náboru a stabilizačních příspěvků, které jsou vyšší právě v místech, kde je policistů nedostatek.

Hamáček se v Kladně zúčastnil preventivního projektu nazvaného Zebra se za tebe nerozhlédne!, který se zaměřuje na bezpečnost chodců. Policie jej spustila v roce 2007. Policisté při této akci především školákům připomínají pravidla bezpečného přecházení silnice. Prvního školního dne využili i k tomu, aby zásady bezpečnosti zopakovali nejen prvňákům přímo u školy. Žákům zároveň rozdávali drobné dárky.

