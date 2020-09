Ilustrační FOTO - Pixabay

Studie rychlodráhy Praha – Drážďany

Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan včetně odbočné větve do Mostu by mohla být hotová v roce 2035, výstavba české části vyjde na 198 miliard korun. V Německu se počítá s investicemi kolem 32 mld. Kč. Vyplývá to ze studie proveditelnosti, kterou prezentovalo sdružení CEDOP-EGIS.

Zpracování studie nabralo v minulých měsících zpoždění, kvůli kterému Správa železnic se sdružením rozvázala smlouvu a oznámila, že ji dokončí sama. Studii proveditelnosti ve verzích CEDOP a Správy železnic by měla v září posuzovat Centrální komise ministerstva dopravy. Poté by měla začít investiční příprava.

Studie od CEDOP počítá s šestiletou přípravou a následně výstavbou během deseti let. Scénář ministerstva dopravy a Správy železnic počítá s dokončením všech čtyř etap do roku 2040.

Trať má umožnit jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Interval rychlých vlaků by měl být 15 minut. Cesta do Drážďan by pak měla trvat hodinu. Podle ředitele CEDOP Petra Šlegra nejde o jednu trať, ale celou železniční síť o délce 295 km. Projekt je podle něj ekonomicky výhodný. »Vnitřní výnosové procento vychází na 9,83 procenta, přičemž ekonomicky efektivní projekty se počítají zhruba od pěti procent,« uvedl.

Na ose Praha - Drážďany se trasa zkrátí zhruba o 50 km. Přidají se dvě traťové koleje využitelné i pro nákladní dopravu na transevropském koridoru číslo sedm, který propojuje německá přístavní města u Severního a Baltského moře přes střední Evropu s Řeckem a Tureckem.

Rychlovlak povede ze stanice Praha Vysočany do Litoměřic, kde se trať potká se současnou pravobřežní tratí, a odsud povede dál tunelem pod Českým středohořím a vyjede v novém podzemním nádraží v Ústí nad Labem. Nové centrální nádraží v krajském městě bude poblíž současného západního nádraží. Za městem pak vlaky zajedou opět do tunelu pod Krušnými horami a vyústí už v Německu.

(ici)