Vystrčilovo překročení červené čáry

Návštěva předsedy Senátu České republiky Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu představuje překročení červené čáry. Prohlásil to čínský ministr zahraničí Wang I, který v Berlíně jednal se šéfem německé diplomacie Heiko Maasem.

Peking považuje ostrovní Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii a Vystrčilovu cestu za porušení principu jedné Číny. Maas se ČR zastal, když řekl, že hrozby do politiky nepatří a že od mezinárodních partnerů očekává vzájemný respekt. Zároveň označil za důležité, že EU chce v zahraniční politice i v případě Číny postupovat v úzké soudržnosti.

Tchaj-wan je čínský

»Tchaj-wan je čínským teritoriem,« řekl Wang na tiskové konferenci. »A země, které s Čínou udržují diplomatické vztahy, to musí uznat,« uvedl čínský ministr s tím, že v opačném případě by to znamenalo vměšování do vnitřních záležitostí Číny.

»Překročil červenou čáru. Čína musí svou suverenitu a teritoriální integritu bránit,« prohlásil ještě Wang.

Kvůli pondělním slovům šéfa čínské diplomacie na Vystrčilovu adresu si hned v pondělí náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa na pokyn svého šéfa předvolal čínského velvyslance v ČR. Podle velvyslance Čang Ťien-mina podpořil Vystrčil separatistické síly a aktivity spojené s nezávislostí Tchaj-wanu.

Celé stanovisko čínského velvyslanectví v ČR k cestě je následovné: »Čína vždy oponovala jakékoliv formě oficiálních výměn s Tchaj-wanem u států, se kterými Čína navázala diplomatické vztahy. Předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil je lhostejný vůči čínsko-českým vztahům a vzájemně prospěšné spolupráci, ignoruje názor široké veřejnosti České republiky a ve vlastním politickém zájmu stejně trval na návštěvě Tchaj-wanu, čímž se dopustil vážného vměšování do vnitřních záležitostí Číny, vážně porušil národní suverenitu a územní celistvost a vážně porušil základní principy mezinárodních vztahů a politické závazky bilaterálních vztahů. Čínská strana výrazně nesouhlasí a odsuzuje takový čin… Tchaj-wan je nedílnou součástí Číny. Čínská vláda a čínský lid má pevnou vůli chránit národní suverenitu a územní celistvost a bránit se proti zasahování jakýchkoliv vnějších sil do vnitřních záležitostí Číny. Čína vyzývá českou stranu, aby dodržovala zásadu jedné Číny a skutečnými skutky chránila rozvoj vztahů mezi ČLR a ČR.«

Tchajwanec?

Vystrčil se skutečně rozhodl návštěvu proměnit ve vlastní exhibici. A tak si směšně vypůjčil slavnou větu JFK z roku 1963 »Ich bin ein Berliner!«, když se v pondělí v tchajwanském parlamentu označil za Tchajwance, jakkoli pominul, že kouzlo opakovaného je tatam.

V tomto duchu větu okomentoval i Pavel Kováčik, předseda Poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 54 – Znojmo. »‘Já jsem Tchajwanec,‘ řekl Vystrčil při svém projevu v tchajwanském parlamentu. Mám z toho rozporuplný pocit. Patolízalství nemám rád. Už tak diskutabilní cesta předsedy Senátu dostává jeho vyjádřeními značně nedůstojný nádech. Jsme suverénní a hrdý stát v srdci Evropy a toto je ukázka hloupé poníženosti. Nebo si snad předseda Senátu změnil občanství???«

Vměšování

Wang I v Německu ale termín vměšování musel použít i v jiné souvislosti… Čína by totiž podle Maase měla odvolat bezpečnostní zákon pro Hongkong a co nejrychleji na tomto autonomním území uspořádat volby. Wang tyto otázky považuje za vnitřní záležitosti Číny a vměšování cizích států odmítá. »Je jedno, zda jde o Hongkong nebo Sin-ťiang (problematika Ujgurů – pozn. red.), obojí spadá do kategorie vnitřních záležitostí Číny,« zdůraznil šéf čínské diplomacie.

»Samozřejmě jsme hovořili i o lidských právech,« řekl Maas novinářům na tiskové konferenci po jednání s Wangem. »Jsem rád, že se nám konečně podařilo dohodnout se, že se v příštím týdnu v Berlíně uskuteční německo-čínský dialog o lidských právech,« uvedl radostně.

Souběžné demonstrace na podporu lidských práv Číně se ale zúčastnilo v Berlíně podle ČTK jen několik desítek lidí, což ukazuje, že obyčejné Němce toto téma příliš netrápí a vnitřní záležitosti Číny respektují.

