Začal podzim a s ním i nová opatření

Nové povinnosti při zakrývání úst nás čekají na mnoha místech. Roušky musíme nosit například v sociálních zařízeních, zdravotnických zařízeních, ve veřejné dopravě i na úřadech. Totéž platí pro nádražní budovy a budovy letišť. O tom, jak tomu bude ve školách, rozhodují jejich ředitelé.

Čekají nás také změny v otevírací době na poštách. Podle dostupných informací se bude v září týkat 265 poboček. U těch ostatních má změna přijít až v říjnu. Takže všem doporučuji, aby se prostřednictvím webových stránek podívali na novou otevírací dobu.

Do konce září máme také posledních pár dnů, kdy můžeme změnit zdravotní pojišťovnu. Toto lze učinit pouze jednou za dvanáct měsíců. Přihlášku je nutné podat nejpozději tři měsíce před požadovaným datem změny.

Máme i změny, které jsme možná ani nečekali. Sociální síť Facebook mění svůj vzhled, s nímž se budeme muset smířit. Jak to bude se školním rokem a návštěvou dětí ve školách, to je dnes takříkajíc ve hvězdách. Záleží to především na tom, jak bude pandemie koronaviru děti a učitele atakovat. Doufejme, že na podzim nás čekají pouze klasické chřipky a co nejméně ataků COVID-19.

Další zajímavá informace se objevila v éteru. Za let na Tchaj-wan zaplatil Senát 3,4 milionu korun. Další poplatky v místě pobytu platí Tchaj-wan. Myslím, že náklady na tuto cestu nebudou jen za letadlo. Uvidíme, jak se tento »výlet« podepíše na česko-čínských vztazích, a to také v rámci obchodu. Senát se však také podílí na financování pobytu pražského primátora Zdeňka Hřiba. Když si uvědomíme dnešní ekonomickou situaci, jsou peníze Senátu, čili daňových poplatníků, podle mě investovány nerentabilně.

Čekají nás i další kroky, zrušení superhrubé mzdy, což je jeden z kroků dlouhodobého programu KSČM, a také příspěvek ve výši pět tisíc korun seniorům, kteří si tuto pomoc rozhodně za svoji celoživotní práci zaslouží. Věřme, že se zmírní i zdražování potravin a česká ekonomika a lidé se trochu do dalších dnů nadechnou.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně, předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a kandidátka do Senátu ve volebním obvodě č. 30 - Kladno