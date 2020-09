Přemýšlejme o dnešku i zítřku

Diskuse ve veřejném prostoru jsou různorodé. Zrušení superhrubé mzdy a pět tisíc korun pro seniory. KSČM má zrušení superhrubé mzdy ve svém programu dlouhodobě, stejně tak nárůst důchodů. Oba kroky pomohou lidem. Ti, kteří po celý život poctivě pracovali, si příspěvek pět tisíc korun rozhodně zaslouží.

Každá z předchozích vlád mohla toto učinit. Pravici však život většiny občanů příliš nikdy nezajímal. Zrušení superhrubé mzdy přinese lidem úsporu. V jejich peněženkách zůstane více peněz, které patrně utratí při nákupech. Lidé budou platit daň 15 % z hrubé mzdy, a to pro ně pomocí rozhodně je. Nárůst cen pro spotřebitele je velmi výrazný a to i u potravin. Stoupá cena masa a masných výrobků, ovoce, zeleniny, ale i mouky. To, co lidé finančně získají, vrátí při nákupech do oběhu. Nechceme přece, abychom některé potraviny a ovoce znali pouze z obrázků a maso bylo na talíři jen v neděli. Tendence označit příspěvek důchodcům jako úplatek před volbami, je nehoráznost největšího kalibru.

Výkřiky předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jsou snad tím nejhorším postojem z politického spektra. I ona jednou zestárne a může pomoc potřebovat. Její vyjádření nedat seniorům nic je odsouzeníhodné.

Komunistická strana Čech a Moravy rozhodně dlouhodobě prosazuje valorizaci důchodů a podporuje i tento jednorázový příspěvek. Pokud se jedná o úplatky, je třeba je hledat jinde. V tomto případě jde o pomoc, která o trochu usnadní starším lidem život a to by snad mohla pochopit i »topkařka« Pekarová Adamová. Alespoň doufám.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo