Škola volá

Hola, hola, konečně jsme se dočkali! Tedy ani ne tak děti, jako spíše my rodiče. Až na pár světlých výjimek se po pěti a půl měsících děti konečně vracejí do lavic. A další, stejně jako náš syn, do nich usedají poprvé.

Upřímně jsem se nemohla dočkat, až začne normální režim. Bude sice pro mnohé náročnější, ale osobně věřím, že je potřeba. Nejen, že děti i mnozí dospělí budou mít zase v životě nějaký časový řád, zodpovědnost, pravidelný denní program a aktivity. Myslím, že je víc než kdy jindy potřeba i trénovat mozek. Učit se číst (hlavně mezi řádky), psát (protože bude více než nutné psát o tom, co bylo, je a bude, neb nám to budoucí generace možná ani neuvěří) a počítat (doufejme, že alespoň osobně vždy v plusu…).

A také znát zákonitosti přírody a dějiny lidstva. Ono to spolu velmi úzce souvisí, protože mnoho základních přírodních zákonů modelovalo i lidské skutky. Takové přežití nejsilnějšího a nejdravějšího jedince – to můžeme vidět i dnes a denně.

Jenže to, co se dříve řešilo rovnou nějakou tou bitkou kmenů, když šlo třeba o úrodná loviště, to dnes vypadá úplně jinak. I když důvod a cíl je vždy stejný. Jen prohlédnout politické pletky, vyšší zájmy, vlivy a důvody, příčiny a následky, to je dnes skutečně oříšek i pro zkušené historiky, ale i samotné politiky…

Jen samotné ovlivňování a formování národa prostřednictvím televize, pouštění vybraných filmů, pořadů, ale i pohádek. A navíc i internet, na kterém dětí sdílejí kde co s kde kým, jsou bombardovány mainstreamem a tak přebírají názory většiny, to vše podtržené mnohdy zoufalými učiteli, kteří sami nevědí, jak vlastně mají učit…

Mnozí budou remcat, že to tu už kdysi bylo. Jednostranné informování, cenzura, vybrané pořady. Jistě, každá doba měla své cesty. Kam se ale hrabou v síle, využívaných prostředcích a promyšlenosti na dnešek! Navíc, co dříve fungovalo, bylo vzdělání. Úroveň toho, co jsme se museli učit a naučit naši rodiče, co jsme se museli učit my a co se dnes učí děti (například dcera v sedmé třídě), bohužel rapidně klesá.

Bude to tak vše hlavně na nás, na rodičích, prarodičích, příbuzných, abychom pomohli dětem orientovat se v dění dnešního světa, naučit je hledat fakta v záplavě zpráv. Naučit je nepolykat návnady na první dobrou, ale nad každou informací se zamyslet a najít staré známé latinské přísloví: »Cui bono?«. V čí prospěch?

Přeji tedy nám a hlavně dětem šťastný začátek školního roku a pevné nervy…

Helena KOČOVÁ