Žáci usedli do lavic, často v rouškách

V České republice začal nový školní rok. Pro většinu školáků bylo letošní zahájení neobvyklé, kvůli jarním opatřením proti šíření koronaviru mnozí usedli do lavic znovu až po půl roce. Zhruba dvě desítky škol zůstaly kvůli karanténě zavřené a prázdniny si o týden či dva prodlouží.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) při zahájení v Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy vyzval děti k ohleduplnosti a odpovědnosti. Omezení ve školách kvůli koronaviru budou podle něj na podzim a na jaře nezbytná. Plaga věří, že je školství na »covidový rok« tentokrát víc připraveno.

Kvůli koronavirové nákaze musely být školy od 11. března zavřené, do konce školního roku provoz plně neobnovily. Vyučovalo se na dálku. Do prvních tříd nastoupilo 107 800 dětí. Celkem do škol zamířilo na 1,4 milionu školáků a školaček. Dvě desítky škol podle spolku Pedagogická komora kvůli karanténě neotevřely. »Škol, které jsou zavřeny z rozhodnutí krajských hygienických stanic, je v tuto chvíli nad deset,« řekl Plaga. Podle něj v dalších školách o posunutí začátku školního roku rozhodli ředitelé, neotevřelo tak do 20 škol z celkem 12 000.

Kvůli nákaze mezi pedagogickým sborem neotevřely třeba ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, ZŠ waldorfská v Jinonicích nebo Fakultní ZŠ Ped FUK v Praze 13, všechny tři počítají předběžně se začátkem školního roku v pondělí 14. září. Kvůli karanténě několika učitelů neotevřela ani ZŠ Husova v Jičíně, školní rok zahájí zřejmě v pondělí 7. září. Zavřené zůstaly také Masarykovo gymnázium v Plzni, plzeňská základní škola v Tachovské ulici či mateřská škola v Čížkově na Plzeňsku.

Podle Plagy je logické, že se COVID-19 žákům a učitelům nevyhne a karantény ve školách budou. Věří, že maximálně čtrnáctidenní výpadky jednotlivých tříd nebo stupňů dokážou školy během roku dohnat. Podle manuálu ministerstva třída přejde na dálkovou výuku, pokud v ní bude kvůli omezením či karanténě chybět více než polovina žáků.

Zaměstnanci, kteří by museli v novém školním roce zůstat se školáky kvůli uzavření třídy či školy doma, by mohli dostávat ošetřovné po celou dobu výuky na dálku. Dávka by se vyplácela na děti do 13 let. Za určitých podmínek by ji mohli pobírat i takzvaní dohodáři. Počítá s tím návrh zákona z dílny ministerstva práce, návrh zveřejnila na webu vláda.

Většina dětí zahájila školní rok bez roušek. Uvnitř škol jejich nošení zatím není povinné ani v Praze, která minulý týden získala na semaforu rizikovosti oranžovou barvu. V tomto stupni by se roušky nosit měly, hygienici to ale nenařídili. Podle Plagy by bylo pro oranžový stupeň přehlednější, kdyby hygiena automaticky rozhodla o plošném nošení roušek.

V Praze spousta žáků měla roušky nasazené. Školní rok byl netradiční pro rodiče prvňáků, kteří mohli své děti doprovodit do lavic jen výjimečně a s povinně nasazenou rouškou. Podle ředitelky ZŠ Marjánka v Praze 6 Anny Niklové rodiče nařízení respektovali. V ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6 rodiče s prvňáky do třídy nepouštěli, naopak méně přísní byli v Masarykově ZŠ v Klánovicích u Prahy, kde byl vstup dospělým povolen v rouškách a v počtu maximálně dva dospělí na dítě. V pražských školách platí v novém školním roce přísnější hygienická opatření - děti musí dodržovat rozestupy, musí si mýt častěji ruce a prostory školy se dezinfikují. V některých školách jsou u vstupů do budov instalovány termokamery, v ZŠ Marjánka je určeno i to, po kterých schodištích se bude chodit nahoru a po kterých dolů, aby se třídy potkávaly co nejméně.

V ostatních regionech školy pouštěly rodiče s prvňáky do třídy, museli mít ale nasazeny roušky. »Co se týče prvních ročníků, přemýšleli jsme, zda rodiče do školy vůbec pustit. Pak jsme si říkali, že je to přece jenom událost, u které by bylo špatné, kdybychom jim to neumožnili,« řekl Pavel Kessner, ředitel třebíčské základní školy na Václavském náměstí, která má asi 600 žáků. Mezi letošními prvňáky byla i jediná česká paterčata, která se vydala na první cestu do školy v Milovicích na Nymbursku. Na svou premiéru v lavici se velmi těšila.

Oproti předchozím rokům se zahájení školního roku nezúčastnil prezident Miloš Zeman. Podle původního programu měl zavítat na Střední zahradnickou školu Rajhrad. Prezident si ale před týdnem zlomil ruku, v Ústřední vojenské nemocnici v Praze byl operován a od soboty je na rekonvalescenci v Lánech.

(ste)