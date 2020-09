Ilustrační FOTO - Pixabay

V karanténě bylo 74 tisíc lidí

Do karantény za půl roku od 1. března, kdy se nákaza novým koronavirem v ČR potvrdila, šlo celkem 74 000 lidí.

Téměř polovina z nich do ní nastoupila hned v březnu. Nejméně osob muselo zůstat kvůli riziku šíření nákazy v izolaci v červnu, a to kolem 3600. Od té doby měsíční počty rostou. V srpnu s e-neschopenkou lékaři do karantény poslali 10 000 lidí. Vyplývá to ze statistiky ministerstva práce. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo v poslední srpnový den v karanténě 5016 lidí.

Situaci v ČR hygienici hodnotí podle desítky kritérií z takzvaného semaforu. Prahu minulý týden označili oranžovou barvou. V hlavním městě tak začíná takzvaný komunitní přenos. Není tedy možné zjistit, od koho se lidé s potvrzeným koronavirem nakazili.

Podle dat ČSSZ je nyní v karanténě zhruba tolik osob jako na konci dubna. Nejvíc lidí s karanténní e-neschopenkou evidoval úřad před koncem března. Tehdy na vrcholu epidemie muselo zůstávat doma zhruba 22 400 osob. Od té doby celkový počet klesal. Zvedal se mírně vždy jen těsně po víkendu či volných dnech. V polovině června se pohyboval nad 1700, pak začal postupně stoupat.

Karanténa dosud trvala dva týdny. Od nynějška se zkracuje na deset dní.

(ste)