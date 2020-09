Co mají děti pít

Soustředit se na učení není snadné. Existuje více způsobů, jak napomoci dětem udržet pozornost a také zlepšit paměť – k těm nejjednodušším, lehce dostupným a přitom velice efektivním patří správný pitný režim. Jenže mají děti ve škole přístup k vodě? A víte, co děti pijí mimo školu? Kapesné na svačinu mnohdy láká děti k tomu, že sahají po nezdravých sladkých nápojích a obrovským nešvarem se stávají dnes energy drinky. Víte ale, co takový nápoj s dětským tělem dělá?

»Dostatek vhodných tekutin, zejména čisté pramenité nebo minerální vody podporuje poznávací funkce dětí, ale také dobrou náladu i pocit štěstí, zatímco nedostatek vody nebo příjem nevhodných tekutin, například příliš sladkých nápojů, je podstatně zhoršuje,« upozorňuje spolupracovník AquaLife Institutu RNDr. Pavel Suchánek, výzkumný pracovník IKEM. Na druhou stranu již mírná 1% dehydratace zhoršuje kognitivní schopnosti dětí. Děti obecně netrpí pocitem žízně tak intenzivně jako dospělí, přitom negativní efekt i mírné dehydratace je u nich velmi výrazný. Například u školních dětí byly v době výuky prokázány výpadky krátkodobé paměti, horší koncentrace, snížená schopnost reaktivity na vyučovací proces.

»Z několika studií vyplynulo, že děti, respektive jejich rodiny pitný režim často podceňují. Příjem tekutin se ukázal jako nedostatečný zejména u dětí školního věku, hlavně ráno při snídani, ale dále i během dne. Výsledky studií ukázaly, že pokud ráno nepřijmou alespoň 250 ml tekutin nebo v průběhu dopoledne (včetně snídaně) konzumují méně tekutin než 400 ml, jsou často dehydratované, což může mimo jiné vést ke zhoršené schopnosti soustředit se a následně k horším školním výsledkům,« vysvětluje člen AquaLife Institutu MUDr. Petr Tláskal, CSc., nutriční lékař FN Motol.

Fyziologickým potřebám dětského organizmu by měl odpovídat i výběr nápojů k zajištění správného pitného režimu. V mnoha školách ale děti i rodiče narážejí na problém, že nemají k vodě přístup. Školy často nabízejí automaty s přeslazenými limonádami, místo zdravými vodami. A k vodě z vodovodu se dítě nedostane i proto, že kohoutky s ní jsou příliš blízko umyvadel a lahev na vodu, aby si dítě mohlo vodu nabrat, se pod kohoutek prostě nevejde. Pro dítě je pak snadnější, pokud nemá pití z domova, koupit si před školou či v ní sladký nápoj…

Nejlépe vůbec

Jenže limonády, byť některé obsahují určité procento ovocné šťávy, nejsou pro dítě žádnou výhrou. »Analýza jídelníčků včetně nápojů v rámci zmíněných studií prokázala, že je u dětí častá vyšší konzumace cukrů, které přijímají i prostřednictvím nápojů – tři čtvrtiny všech vypitých tekutin tvořily sladké nápoje. Celková konzumace cukrů byla ve všech věkových skupinách podstatně vyšší, než je doporučováno,« varuje MUDr. Tláskal a dodává: »v rámci prevence rozvoje chronických nezánětlivých onemocnění by měly být ve výživě dětí především přirozeně se vyskytující sacharidy bez jejich zbytečného navyšování slazením. Cukry by měly tvořit méně než 10 % celkového energetického příjmu.«

Zcela vyhnout by se děti měly kofeinovým nápojům – káva, kolové nápoje ani energetické drinky, které do dětského pitného režimu prostě nepatří.

Hrůzné energy drinky!

Ale cukry jsou ještě menší zlo oproti kofeinu obsazeného v kolových nápojích a hlavně v energy drincích. U některých naleznete v jedné plechovce dávku stejně silnou, jako jsou ve třech poctivých kávách! A co dělají vysoké dávky kofeinu s rozvíjejícím se dětským organismem? V první řadě dítěti dodává pocit enrgie, zrychluje srdeční aktivitu, zvyšuje výkonnost, a přináší také náladovost a agresivitu. A tuto energii bere tělo z vlastních zásob a tak se po odeznění prvotních účinků dostaví silná únava, ochabnutí pozornosti, nesoustředěnost a vyčerpání. Kofein také způsobuje u dětí nespavost a to vede následně k pomalejšímu vývoji mozku a riziko mnoha psychických nemocí.

Mezi další ingredience, nebezpečné pro dětskou psychiku, obsažené v energy drincích patří benzoan sodný a fenylalanin. O benzoanu sodném je známé, že poškozuje buňky, včetně mozkových buněk, a zvyšuje produkci škodlivých volných radikálů. A pozor, Benzoan sodný je také v kombinaci s vitamínem C, který se do těchto nápojů přidává i potenciální karcinogen! Dalším strašákem je Fenylalanin. Ten patří mezi esenciální aminokyseliny, obsažené v našem těle. V nadměrném množství ale působí jako neurotoxin, rozrušuje neurony v mozku a způsobuje jejich zánik.

Navíc kofein i cukr na sebe váží nemalé množství vody a odvádějí ji z těla ven. Jelikož v energy drincích najdeme skutečně velké množství kofeinu i cukru, není divu, že způsobují přímou dehydrataci.

Ale tou nejhorší pastí je kombinace těchto všech látek, které při pravidelné konzumaci dokáže zvláště u dětí vyvolat závislost. Bez oblíbeného pití se u dětí dostavují závratě, nevolnost, návaly horka, pocení, bolesti břicha i hlavy, které zahánějí dalším nezdravým koktejlem. Energy drinky tak v mnohých dětských skupinách dnes nahrazují alkohol! Nemluvě o likvidaci jater, pokud se drinky s ním míchají...

V omezeném množství

To ale neznamená, že cukr je absolutní tabu. »Pokud je dítě aktivní, může i mírně slazený nápoj. Hodí se zejména před sportovní nebo jinou pohybovou aktivitou, kdy dítě energii bez problémů využije. Výhodné jsou v tomto směru ochucené minerální vody, obsahující třetinu cukru limonád,« říká MUDr. Václava Kunová, dietoložka, odbornice na výživu a hubnutí, odborná konzultantka AquaLife Institutu v oblasti nutriční terapie.

Občas se může v pitném režimu dětí objevit domácí smoothies, připravené z ovoce a zeleniny. Přidáním jogurtu se zvýší nutriční hodnota, a nápoj tak bude splňovat zároveň funkci svačiny. »Džusy by dítě do 1 roku nemělo pít vůbec, potom 200 ml denně ve věku od 1 do 6 let a 250–350 ml ve věku od 7 do 18 let. Ostatní sladké nápoje jako vodu se šťávou, domácí ledový čaj nebo slazené mléko by děti také neměly pít každý den, ale spíše výjimečně,« dodává dietoložka.

Celkový příjem cukru by u dětí od 2 do 18 let neměl překračovat 25 g/den. Rizikem vyššího příjmu cukru je hlavně obezita, diabetes 2. typu, jaterní steatóza a zvýšená kazivost zubů. Nemusí ale jít jen o takto závažné důsledky. Poměrně často děti, které pijí pouze slazené nápoje, nejedí dostatek nutričně kvalitních potravin. V jejich jídelníčku bývá méně zeleniny, tedy méně vitaminů, minerálních látek a vlákniny, a nižší bývá i příjem vápníku. Sladké tekutiny a sladkosti obecně totiž vytlačují zdravější potraviny na okraj dětského zájmu, neutváří se zdravé chuťové preference.

Vhodné nápoje

Základem pitného režimu dětí by ale měla být čistá voda. Ideální pro děti k pití jsou přírodní pramenité, kojenecké i minerální vody, které se vyznačují původní čistotou – do jejich přirozeného složení není nijak zasahováno, nesmí se používat chemické úpravy, nedezinfikují se. Vodu je pak možné ochutit ovocem nebo bylinkami. Pitný režim dětí lze zpestřit bezkofeinovými čaji, vhodné jsou zejména bylinkové (například heřmánek, roibos, citronová tráva, máta), a částečně také neslazeným mlékem.

U minerálních vod je důležité sledovat jejich celkovou mineralizaci a množství jednotlivých rozpuštěných látek. Největší roli hraje obsah sodíku, který by neměl převyšovat množství 100 mg/1 l – tento limit splňují všechny slabě i středně mineralizované a některé silně mineralizované vody. Pokud se dítě pohybuje v horku nebo intenzivně sportuje, může silně mineralizovaná voda plnit funkci iontového nápoje. V horku a při sportu z organizmu odchází nejen voda, ale i minerální látky (včetně sodíku), které je třeba tělu doplnit spolu s tekutinami. Silně mineralizované vody jsou vhodné také v případech, kdy dítě zvrací nebo má průjem.

Minerálky s vyšším obsahem hořčíku nebo vápníku, které zároveň nemají příliš sodíku, jsou pro pitný režim dětí vhodné, i když mají vyšší celkový obsah rozpuštěných látek a patří do kategorie silně mineralizovaných. Proto je dobré číst údaje o složení na etiketách výrobků.

Patero rad, jak naučit dítě správně pít

1. Buďte vzorem! Pijte čistou, neochucenou vodu (obyčejnou, přírodní pramenitou nebo minerální) pravidelně a přirozeně během dne, dítě si povšimne tohoto návyku a bude vás napodobovat.

2. Nechte dítě vybrat. Pokud dítě řekne, že má žízeň, vždy mu nejdříve nabídněte čistou, neochucenou vodu. Až když ji setrvale odmítá, zkuste ji mírně ochutit ovocem, okurkou či mátou dle výběru dítěte.

3. Vždy po ruce. Dítě nepotřebuje mít lahev stále v ruce, ale mělop by mít přístup k pití po celý den. Ve škole lahev, doma nechte na viditelném místě například džbánek s vodou.

4. Ukažte důležitost vody. Jestliže má dítě problém s pitným režimem, zkuste experiment s květinami. Dejte do květináče dvě stejné květiny. Jednu z nich nechte dítě denně zalít, druhou ponechte bez vody. Mluvte s dítětem o tom, jak je voda důležitá pro to, aby se člověk cítil zdravý a nebyl unavený. Pár dní společně sledujte rostlinu, kterou nezaléváte a která vadne. Vysvětlete dítěti, že to samé se děje s lidským tělem.

5. I jídlo se počítá! Nechte stále v dosahu také misku s potravinami bohatými na vodu. Podle sezóny nakrájejte broskve, melouny, jahody, pomeranče nebo okurky.

Helena KOČOVÁ

FOTO – pixabay a archiv