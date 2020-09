Ilustrační FOTO - Pixabay

Laura udeřila 15 let po Katrině

Lidé v americkém státě Louisiana v sobotu 29. srpna začali s úklidem v oblastech, které v minulém týdnu zasáhl hurikán Laura. Místní úřady je ale varovaly, aby počítali s tím, že v současném horkém a dusném počasí je čekají týdny bez dodávek vody a elektřiny. Do Louisiany dorazil i americký prezident Donald Trump, který navštívil i místa zasažená hurikánem v sousedním Texasu. Přesně před 15 lety, 29. srpna zasáhl Louisianu jiný hurikán, Katrina.

Letošní Laura, hurikán čtvrté kategorie si vyžádal 16 obětí, více než polovina z nich ale přišla o život kvůli otravě oxidem uhelnatým při nesprávné manipulaci s generátory. Hurikán provázel vichr o síle až 241 kilometrů za hodinu, čímž v Louisianě překonal i Katrinu. Na jihozápadě státu stojí lidé před rozhodnutím, zda se vrátit domů a živořit v mizerných podmínkách, nebo počkat, než se podaří obnovit aspoň dodávky vody a elektřiny. Ale to bude trvat. Louisianské úřady odhadly, že voda neteče v domácnostech více než 220 000 lidí a upozornily, že obnova infrastruktury potrvá měsíce, v plném rozsahu dokonce roky. V zasažených městech popadaly na silnice stromy a zpřetrhané dráty elektrického vedení. Poničené domy má mnoho obyvatel. Živel zpustošil celé čtvrti v Louisianě, Texasu, Mississippi a Arkansasu. Zničil statisíce domů a podniků.

Hurikán Katrina si vyžádal na 1833 obětí a co do škod se zapsal do historie USA mezi nejhorší přírodní katastrofy. Suma, kterou americká vláda uvolnila na obnovu po řádění Katriny, dosáhla 125 miliard dolarů. Stejnou výši škod způsobil také hurikán Harvey a následné rozsáhlé záplavy v roce 2017. Katrina se zformovala 23. srpna 2005 nad Bahamami. O dva dny později těsně před Floridou tehdy ještě tropická bouře zesílila na hurikán, který byl podle pětistupňové Saffirovy-Simpsonovy škály zařazen do nejmírnější kategorie. Nad Floridou ztratila na síle, ale vzápětí nad teplými vodami Mexického zálivu prudce zesílila na nejvyšší stupeň, kdy ji provázely větry o rychlosti až 280 km v hodině. Před vstupem na pevninu 29. srpna nad Louisianou opět zeslábla. Na třetí stupeň.

Po Floridě postupně zasáhla další tři státy na jihu USA - Louisianu, Mississippi a Alabamu. V USA zdevastovala území o rozloze 233 000 kilometrů čtverečních (velké téměř jako Británie). Symbolem jejího řádění se stalo louisianské město New Orleans, které živlu leželo přímo v cestě. Hráze města, jehož značná část leží pod úrovní moře, přívaly vody hnané hurikánem nevydržely a protrhly se. Zatopeno bylo 80 % města a voda se na několika místech držela týdny. Katastrofu vystupňovalo řádění gangů, které rabovaly domy a obchody. Pomoc při obnově komplikovaly průtahy, neschopnost úředníků, mrhání penězi i korupce a podvody. Do finanční i jiné pomoci obětem se zapojilo přes 70 zemí včetně ČR, charitativní organizace, města i obyčejní lidé.

Kolem New Orleansu byl za 14,6 miliardy dolarů vybudován nový systém hrází, zdymadel a pump, který ho má chránit před záplavami způsobenými rozbouřeným mořem. Posíleny byly i hráze a zařízení na řece Mississippi. Z vyšetřování Sněmovny reprezentantů vyplynulo, že reakce na hurikán byla fiaskem na všech úrovních. Kritiku si vyslechl i tehdejší prezident George Bush za to, že příliš pozdě rozpoznal závažnost situace a otálel s uvolněním pomoci. V roce 2009 americký soud rozhodl, že záplavy v New Orleansu částečně zavinilo americké ženijní vojsko kvůli nedbalosti při údržbě důležitého navigačního kanálu. Bylo to vůbec poprvé, co soud přiřkl federální vládě přímou odpovědnost za záplavy. Soudní dohru měla v roce 2014 také činnost někdejšího starosty New Orleansu Raye Nagina, který si vyslechl verdikt 10 let ve vězení za korupci. Nagin podle rozsudku při obnově města získal od stavebních firem na úplatcích 200 000 dolarů (přes čtyři miliony Kč). V roce 2012 soud rozhodl, že čtyři policisté z New Orleansu si odsedí 38 až 65 let ve vězení za bezuzdné střílení, při kterém zabili dva lidi a čtyři zranili v chaosu po úderu hurikánu. Pátého obžalovaného soud potrestal šesti lety vězení za to, že jejich zločin kryl.

Americký režisér Spike Lee natočil v roce 2006 o obnově New Orleansu dokumentární seriál Hurikán Katrina: rekviem o čtyřech dějstvích, který bez skrupulí kritizuje přístup úřadů k nejchudším obyvatelům města. Měl hodně co říci, neboť v roce 2010 představil pokračování seriálu.

(ava, čtk)