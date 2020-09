Losnu, nebo Mažňáka?

Blíží se americké prezidentské volby. Napětí stoupá a graduje. Alespoň podle našich sdělovacích prostředků. Nejsledovanější tuzemské televize považují to, jak se vzájemně slovně napadají Trump a Biden, za třetí nejvýznamnější událost současnosti. Hned po koronavirové pandemii (která je právem z hlediska informovanosti číslem jedna) a dobrodružství-nedobrodružství páně Vystrčila na Tchaj-wanu (zpravodajsky hodně tendenčně pojatém).

Ptáte se mě, komu z obou kandidátů do Bílého domu držím palce? Inu, pot z čela mi napětím nekape, ani si nekoušu nehty. Zato si vzpomínám na své dětství, a to, jak jsem hltal Foglarovky. Vybavíte si to také? Rychlé šípy dostanou ve Stínadlech otázku, jestli volí Losnu, nebo Mažňáka. A hoši, naprosto neznalí věci, odpoví, dnes již bezmála zlidovělým, způsobem: »Třeba Bahňáka.« A tak vnímám i americké prezidentské volby. Je úplně jedno, kdo vyhraje, stejně USA nic nezmění ze své politiky posledních několika desetiletí. Vždyť je to pořád stejné, ať je v Bílém domě kdokoli. Kdo se postaví americkým velmocenským zájmům, je buď vojensky napaden, nebo obchodně sankcionován a vydírán, a to většinou za pomoci patolízalských satelitů, mezi něž se v poslední době pomalu začíná řadit i naše země.

Co tedy dodat? Jestli na podzim vyhraje Trump nebo Biden, na to je díky bohatosti češtiny a jejího obrazného výraziva hned několik odpovědí.

Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Z bláta do louže. Prašť jako uhoď.

Jen doufám, že práskat bude nový prezident (na rozdíl od minulosti) co nejméně. Jak za hranicemi země, tak uvnitř – na rozdíl od toho, čeho jsme byli v posledním roce v amerických ulicích svědky, aniž by tomu byla věnována taková pozornost jako například stávajícímu dění v Bělorusku…

Petr KOJZAR