Český semafor po vzoru Kocourkova

Dnes už bývalý polský ministr zdravotnictví Lukasz Szumowski byl před časem upřímně pochválen za tzv. koronavirový semafor. Obce Polska se různě barví podle míry zamoření koronavirem a podle míry jeho šíření. Každá ze čtyř použitých barev znamená určitá omezení. Jasná a srozumitelná omezení oceňují zvláště polští hygienici a polské samosprávy. Vědí, na čem jsou, vědí, co mají dělat. O těch či oněch karanténních opatření se tam už nediskutuje.

Opačný pohled dává nedávno zavedený semafor v České republice. Je také založen na míře zamoření jednotlivých obcí, měst a okresů koronavirem a na jeho aktuálním šíření. Doprovodná omezení jsou ale jen doporučená, takže se kolem nich vedou často nevybíravé boje v zákulisí. Představitelé dotčeného byznysu neomaleně tlačí na příslušné samosprávy.

Zvlášť tristním příkladem je Praha. Jako první v republice se zbarvila do oranžova. Přetížení hygienici přestávají být s to sledovat cesty šíření zhoubného viru. Smutné. Ještě smutnější je, že se žádná větší karanténní opatření nezavádějí. Prý je Praha teprve »na kraji oranžové«. Jde jen o doporučení, záleží na rozhodování jednotlivých samospráv. Ve výsledku jsou karanténní opatření proti šíření koronaviru v Praze mírnější než v obcích méně zasažených koronavirem. Přitom Praha se po nechvalné večerní party v klubu Techtle Mechtle 11. července prodrala do čela zamoření České republiky koronavirem. Konkuruje jen pár obcí a měst, rozhodně ne okresy či kraje. Praha krajem také je. Navíc se těch pár obcí poměrně rychle mění v čase.

Stali jsme se svědky podivného přijímání karanténních opatření. Nejprve se na nich 17. srpna usnesl příslušný orgán za předsednictví premiéra Andreje Babiše (Ano 2011). Druhý den byla sdělena jiná omezení. Pak, zřejmě na nátlak některých lobby, pan premiér sjel svého ministra zdravotnictví za údajnou přísnost a donutil ho již ve čtvrtek 20. srpna karanténní opatření citelně omezit. Právem se stal předmětem četných vtipů. Inu, zle urazil i radní z českého Kocourkova, které takovéto manévry nenapadly ani v nejčernějším snu.

Nechat povinnost nosit roušku jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, prostředcích veřejné dopravy osob a na úřadech je trochu málo. Obchodní centra nic? Hospody nic? Vynechávám značně kontroverzní záležitost škol a školek, kde na jedné straně hrozba přenosu koronaviru je značná a naděje, že se děti budou držet od sebe, mizivá, na druhé straně je další absence výuky ve školách z řady důvodů zjevně neúnosná.

Máme být prý klidní. V Berlíně, v Londýně a v dalších západních městech demonstrují odpůrci karanténních opatření za svobodné šíření koronaviru. Vymyté mozky převážně mladých demonstrantů tvrdí, že si koronavirus vymysleli totalitáři s cílem zničit svobodu. Jako důkaz uvádí úřady nařízenou povinnost nosit na veřejnosti ochranné roušky. Prý pryč s rouškami, překážky šíření koronaviru znamenají totalitu, staří a vážně nemocní spoluobčané mohou podle nich zřejmě na koronavirus pomřít (hromady rakví před nemocnicemi Londýna, hlavního epicentra koronavirové pandemie v Británii letos na jaře, si zřejmě také vymysleli totalitáři), jim, převážně mladým a zdravým se nic nestane. Je to prý lehčí chřipka. Těmito slovy se měl zesměšnit prezident USA Donald Trump, leč onemocnění chřipkou je vážné a nejednou i smrtelné. Rozhodně to není sranda, jak si někteří ve své neznalosti myslí. Přitom i po bezpříznakovém průběhu onemocnění COVID-19 zůstávají uzdraveným nejednou poškozené plíce, ledviny, srdce a další orgány.

K totalitarismu prý patří i požadavek neštítit se mýdla, resp. dodržovat základní hygienu, udržovat pokud možno dvoumetrové rozestupy od druhých, a kde to není možné, nosit ochrannou roušku. Chápu berlínskou policii, že sobotní demonstraci proti nošení roušek rozpustila, protože mnozí její účastníci nedodržovali požadované rozestupy a neměli roušky. Berlínská demonstrace podle policie čítala na dvě stě tisíc lidských hlav. Extremisté všeho druhu, namyšlenci, naivkové, hlupáci, příznivci konspirací a mnozí další přišli demonstrovat svou hloupost. Kolik jich tam chytlo od jiných koronavirus, není známo.

Také v Praze se sešlo údajně víc než sto lidí demonstrovat proti povinnosti nosit roušku. Prý máme v Praze málo koronaviru, a tak se to musí napravit. Pití jedním brčkem v klubu Techtle Mechtle prý kvůli totalitním praktikám nelze aktuálně zopakovat.

Jan ZEMAN