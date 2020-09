Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda schválila bonus pro důchodce

Vláda naplnila dohodu koaličních lídrů z minulého týdne a na mimořádném zasedání schválila návrh zákona, podle něhož starobní důchodci i lidé s invalidní či pozůstalostní penzí mají v prosinci dostat příspěvek 5000 korun.

Návrh nyní míří do Sněmovny, kde rozhodne postoj KSČM. Podle předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslavy Vostré (KSČM) nevidí komunisté jednorázovou platbu jako ideální řešení, ale při hlasování ve Sněmovně ji podpoří, v zájmu seniorů. »My bychom spíše preferovali, aby navýšení bylo rozpočítáno po jednotlivých měsících a bylo standardně přidáno k důchodům nad úroveň zákonné valorizace. Na druhou stranu, i ta jednorázová platba je namístě,« uvedla Vostrá.

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Příspěvek by mohlo v prosinci dostat 2,89 milionu lidí. Rozpočet to má stát zhruba 14,5 miliardy korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku zdůvodňuje poklesem poměru průměrné penze a průměrné mzdy v posledních letech, dopady epidemie na příjmovou a sociální situaci penzistů a nejistým vývojem.

Na příspěvku se koaliční strany dohodly minulý pátek. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona. Podle plánu by měl platit od 1. prosince. V podkladech pro vládu autoři navrhují ve Sněmovně zrychlené projednání, aby se příspěvek stačil vyřídit a vyplatit. Vláda zasedla mimořádně jen kvůli jednorázové dávce. Jednání, které se odehrálo na dálku přes video, trvalo zhruba čtvrt hodinu.

V červenci se v ČR ceny meziročně zvedly o 3,4 procenta. Seniorům rostly víc, a to o 3,9 procenta.

Vládní politici nejdřív plánovali v příštím roce zvýšit důchody víc, než nařizuje zákon. Znamenalo by to ale růst výdajů do budoucna. Jednorázový příspěvek se ale promítne do rozpočtu jen v tomto roce. Vláda si pro letošek prosadila navýšení rozpočtového schodku z původních 40 na 500 miliard korun.

(ste)