Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Vojáci se slavnostně rozloučili s letouny Jak-40

Zástupci české armády na letišti v pražských Kbelích slavnostně ukončili provoz dopravních letounů Jak-40.

Armáda tyto stroje sovětské výroby využívala pro přepravu ústavních činitelů a dalších lidí. Dvěma letounům vyrobeným na konci 70. let nyní skončila životnost a další modernizace by byla nákladná, armáda se je proto rozhodla vyřadit. Skončí zřejmě jako muzejní exponáty.

»Vyřazované dopravní letouny Jak-40 jsou morálně a technicky zastaralé a nesplňují požadavky na současný letecký provoz. Pokud jde o jejich další osud, evidujeme zájem českých leteckých muzeí a je předpoklad, že oba letouny budou zachovány v muzejních sbírkách,« uvedl na dotaz Petr Sýkora z ministerstva obrany.

Akce se zúčastnil zástupce velitele vzdušných sil české armády Petr Lanči, představitelé ministerstva obrany, parlamentu a další hosté.

První prototyp třímotorového proudového dopravního letounu Jakovlev Jak-40 vzlétl v říjnu roku 1966. Do začátku 80. let minulého století bylo vyrobeno 1011 strojů. Do Československa byl poprvé dodán na začátku 70. let. Letouny využívala kromě vnitra a armády také společnost ČSA. Dva stroje dosud sloužily pro potřeby 24. základny dopravního letectva české armády v Kbelích.

(zku)