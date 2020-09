Ilustrační FOTO - Pixabay

V uzavírání škol chybí pravidla

Vláda by podle školských odborů měla upřesnit pravidla pro uzavírání škol kvůli výskytu nákazy koronavirem. V současnosti mohou hygienici nechat školu při karanténě pedagogů otevřenou. Podle odborářů je to problém.

Například v Praze poslali hygienici do karantény několik pedagogických sborů, ale rozhodnutí o uzavření škol nechali na ředitelích. »Vedení škol i jejich zaměstnanci nyní čelí negativní odezvě od rodičů, kteří museli zůstat doma s dětmi bez ošetřovného,« řekla zástupkyně školských odborů v Praze Eva Dvořáčková.

Šéf školských odborů František Dobšík zaslal dopis ministrovi školství Robertu Plagovi (za ANO), ve kterém ho upozornil, že některé školy v Praze musely kvůli karanténě pedagogů vyhlásit ředitelské volno. Ředitelské volno může trvat nanejvýš pět dní. Karanténa by měla být alespoň desetidenní.

Podle spolku Pedagogická komora se v úterý při zahájení školního roku neotevřely asi dvě desítky z celkem 12 000 škol. Plaga uvedl, že je více než deset škol, které se neotevřely z rozhodnutí krajských hygienických stanic. V dalších podle něj o posunutí začátku školního roku rozhodli ředitelé. Kvůli nákaze mezi pedagogy zůstaly zavřené třeba ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, ZŠ waldorfská v Jinonicích nebo Fakultní ZŠ Ped FUK v Praze 13. Všechny tři počítají předběžně se začátkem školního roku v pondělí 14. září.

Někteří rodiče se podle odborářů na pedagogy i zřizovatele zlobí, protože musí zůstat doma s dětmi a nemají nárok na ošetřovné. Potíž je podle odborů i s výukou na dálku, kterou chtějí uzavřené školy poskytovat. Pokud totiž hygienici sami o uzavření školy nerozhodnou, neplatí ustanovení zákona, že se žáci musí distančního vzdělávání účastnit. Někteří rodiče pak podle Dvořáčkové nadávají učitelům, že chtějí po dětech, aby se učily, když mají ředitelské volno. »Pokud by byla škola krajskou hygienickou stanicí uzavřena, tento problém by nenastal,« napsal Dobšík v dopise ministrovi.

Do řešení problému by se podle Dvořáčkové měla zapojit i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Odborářka podotkla, že bez ošetřovného musí být nyní s dětmi doma stovky rodičů a později by se podle ní mohl problém týkat mnohem více lidí. Ošetřovné se nyní dává z nemocenského pojištění ve výši 60 procent základu výdělku devět dnů na děti do deseti let. Aktuální návrh ministerstva práce počítá s tím, že by se vyplácelo po celou dobu případného uzavření tříd či škol. Podpora by měla být na školáky do 13 let. Podle Dvořáčkové to ale Maláčová měla řešit dřív. »To je všechno už pozdě, když některé školy máme zavřené,« uzavřela.

(zku)