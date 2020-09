Politický základ diplomatických vztahů

Na světě existuje jen jedna Čína a Tchaj-wan je její neoddělitelnou součástí. To je všeobecným konsenzem mezinárodního společenství. Dodržování principu jedné Číny je politickým základem diplomatických vztahů Číny s dalšími zeměmi včetně ČR, řekl v úterý v Berlíně člen Státní rady a ministr zahraničí Čínské lidové republiky Wang I.

Je to také politickým slibem, kterým se ČR zavázala vůči Číně. Česká vláda a veřejnoprávní osobnosti ČR by tento politický závazek měly dodržet, dodal čínský politik na setkání s novináři, jehož se účastnil i ministr zahraničí SRN Heiko Maas. Wang I tak odpověděl na dotaz jednoho z žurnalistů, který se v souvislosti se zmíněným vzájemným respektováním zeptal, proč by měla Čína ostře reagovat na návštěvu předsedy Senátu P ČR na Tchaj-wanu. Čínský ministr dále uvedl, že tato návštěva je vážným zasahováním do vnitřních záležitostí Číny a Čína na to bude muset v případě nutnosti reagovat. »Navzdory nesouhlasu čínské strany a české vlády předseda Senátu P ČR stejně trval na návštěvě Tchaj-wanu a očividně podpořil separatistické síly spojené s ,nezávislostí Tchaj-wanu’. Dokonce i podnítil další země, aby ho následovaly, což je veřejná provokace. Čína musí předsedovi Senátu P ČR říci - zašel jste příliš daleko! Je odpovědností každého Číňana i čínské diplomacie chránit národní suverenitu a teritoriální integritu. Čínská strana je zde obětí, a ne tím, kdo vytváří problém. Povinností Číny je jasně poukázat na své stanovisko ohledně otázek týkajících se ochrany suverenity a územní celistvosti,« prohlásil ministr zahraničí ČLR.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se setkal s premiérem Su Čen-čchangem. Řekl mu, že účelem jeho cesty je postavit most mezi ČR a Tchaj-wanem. Poté mluvil o spolupráci třeba v kybernetické bezpečnosti či zahraniční politice. Byl by prý rád, pokud by se podařilo domluvit výměnu vysokoškolských studentů, uvítal by, aby mladí mohli při studiu pracovat. Užší spolupráci by rád viděl i v boji proti koronaviru či při ochraně dat ve zdravotnictví, při řízení zdravotnictví nebo v zemědělství.

Deník Global Times v úterý napsal, že ČR musí kvůli cestě předsedy Senátu P ČR počítat s následky, protože čínský lid žádá kvůli této provokaci sankce či dokonce přerušení hospodářských a diplomatických styků. Vystrčila list označuje za donedávna neznámého politika, který se chová jako »klaun« a »sobec nehledící na zájmy své země«. Podle deníku se druhý nejvyšší ústavní činitel v ČR snaží svým angažmá v »tchajwanské otázce« pouze získat politické body.

Tchaj-wan změní vzhled svých cestovních pasů tak, aby nebyly snadno zaměnitelné s čínskými cestovními doklady. Ustoupí proto velkým písmem vyznačený oficiální název země v angličtině »Republic of China« (Čínská republika) a naopak výraznější bude anglický název ostrova »Taiwan«. Oznámil to tchajwanský ministr zahraničí Joseph Wu. Nové pasy, které mají být dány do oběhu v lednu, už budou bez názvu »Republic of China«, který zůstane jen v čínštině. Název »Taiwan« má být zvětšen.

(ava, čtk)