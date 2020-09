Ilustrační FOTO - Pixabay

Bulhaři před parlamentem

Tisíce Bulharů se před sídlem parlamentu v Sofii sešly na jednom z největších protestů během dvou měsíců demonstrací, požadujících odstoupení premiéra Bojka Borisova.

Mezi demonstranty a policií vypukly potyčky. Policisté použili pepřové spreje a několik lidí zatkli. Demonstranti házeli vejce, jablka a odpadky na přísně střežený parlament. Podle náčelníka policie v Sofii bylo 20 strážců zákona zasaženo neznámou látkou, použitou demonstranty. Protest se sešel k prvnímu zasedání parlamentu po letní přestávce. Demonstranti akci označili za »velké národní povstání« v odpovědi na vládní záměr přijmout novelu ústavy. Demonstranti viní trojnásobného premiéra Borisova (61), že selhal v boji proti korupci, jež narušuje právní stát a přináší výhody mocným magnátům v nejchudší zemi EU. I prezident Rumen Radev vyzval středopravou vládu k odstoupení a apeloval na poslance, aby návrh nové ústavy odmítli. »Nebyla to absence nové ústavy, co lidi vedlo do ulic, ale nedostatek morálky ve vedení, rozpadání státnosti a korupce,« prohlásil.

(čtk)