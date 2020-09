Jaký bude další postup?

Společná zahraniční politika EU je vznosný pojem. Jenže pro nás má v mnoha případech velmi rozporuplný efekt. Je tedy diskutabilní, jaký bude další přístup v rámci zemědělství a potravinářství. Lidé zaznamenávají na pultech obchodů dvojí kvalitu dováženého zboží. Potraviny pár kilometrů za hranicemi jsou mnohem lepší než ty v našich supermarketech. Je znám průzkum několika druhů zboží, které mají různou kvalitu v zahraničí a České republice. Můžeme si to ukázat například u rybího filé, které má mnohem větší obsah masa v zahraničí nežli u nás. U některých pracích prostředků je pro změnu v zahraničních baleních více aktivních látek nežli v těch, které jsou prodávány v České republice. Občané se sice rozčilují, ale bez zásahu vládních orgánů a to i našich zástupců na půdě EU jen stěží dosáhnou pozitivních změn.

Před lety jsme bývali, co se týče potravinové soběstačnosti, na tom mnohem lépe. Jen pro zajímavost, v letech 1990 se brambory pěstovaly zhruba na ploše 109,5 tisíce hektarů. V posledních letech se tato plocha zmenšila na cca 23 tisíc hektarů. Je nutné bezpodmínečně vyřešit podporu chovatelství, zemědělství, pěstitelství, ale i návazně zpracovatelského průmyslu. KSČM se výrazně zasazuje o ochranu zemědělské půdy a systematickou pomoc těm, kteří se starají o to, aby v příštích letech došlo k navýšení potravinové soběstačnosti. Ne každý si může dovolit platit za zeleninu, maso a další produkty horentní sumy. V dnešní době je drahé i ovoce, které běžně bývalo na našich stolech. Kilogram jablek si pořídíme za 36 až 38 korun. Kilogram vepřové pečeně nás přijde v současné době na zhruba 149 korun. Rozhodně se nechceme dostat do situace, kdy ovoce si nebudou rodiny moci dovolit koupit a s velkým problémem je dovedou dát dětem. Nejedná se však pouze o ovoce, drahé je vepřové maso i běžná zelenina. Zvýšením potravinové soběstačnosti a podporou těch, kteří se zabývají oblastí pěstitelství, chovatelství a zemědělství, můžeme v dnešní době dosáhnout i velmi významného navýšení počtu pracovních míst.

V době, kdy se koronavirus stává velmi šířící se pandemií, je třeba uvažovat o tom, v jakém stavu se naše ekonomika v současné době nachází. Setkáváme se s raritami, kdy dojde k uzavření školy a rodiče často nemají nárok na ošetřovné. K řešení těchto problémů je třeba zapojit především vysoké státní orgány a uvědomit si, že pokud sečteme skokové navyšování cen, šíření COVID-19, nevychází tato bilance pro rodiny a matky samoživitelky vůbec příznivě. V úterý začal školní rok a z dostupných zdrojů zjišťujeme, že se neotevřely téměř dvě desítky škol. Jak toto bude řešeno při možném dalším nárůstu a jaké bude koncepční řešení této situace, jsou především otázky pro ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. KSČM dlouhodobě prosazuje pomoc rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám, seniorům a hendikepovaným. Některé body se nám prosadit podařilo. Je třeba však v této práci pokračovat nadále.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo