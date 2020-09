Jaký bude náš další život v případě nárůstu koronaviru?

V posledních dnech dochází k obrovskému nárůstu nakažených nemocí COVID-19. Jeden z velkých problémů je to pro rodiny s dětmi. Někde totiž dochází k uzavírání celých škol a děti pak opět zůstávají doma. A rodiče řeší problém, jak postupovat při péči o ně. V některých případech dostávají informace, že nemají nárok na ošetřovné a tudíž opět dochází k neřešitelnému problému, z čeho budou žít. V případě, že jde o matky samoživitelky je toto přímo hrozivé.

Už v případě, kdy děti na jaře zůstaly doma, matky přišly o práci, neměly na zaplacení nájmů, energií a často s problémy řešily, za co nakoupí jídlo. Poslední data, která zveřejnil Úřad práce ČR, deklarují, že na konci srpna bylo v České republice bez práce přes 279 000 občanů. Je to tak nejvyšší stav od roku 2017. Je pravdou, že pomohl kurzarbeitový program. Musíme však počítat s tím, že situace nebude patrně i nadále příznivá.

KSČM ve svých programech dlouhodobě prosazuje pomoc rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám, hendikepovaným a seniorům. V některých případech se nám podařilo prosadit naše záměry a došlo ke zlepšení životních podmínek občanů. Není však vyhráno. Ekonomika dostává díky koronaviru citelný zásah. Jak se s tím dokáže náš stát nadále vyrovnat, je velkou neznámou.

Více než cesta předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wan by měla všechny odpovědné zajímat situace občanů a jejich další budoucnost. Tleskání Vystrčilovi nic řadovým občanům nepřinese. Cesta Miloše Vystrčila, která popírá zahraniční politiku České republiky, není zrovna to, co nás zachrání. Útoky pravice v rámci příspěvku 5000 Kč seniorům se dají pouze jednoznačně odsoudit.

Možná by všichni, kteří důchodcům peníze nepřejí, si mohli zkusit, jak se žije za průměrný důchod v naší republice. KSČM bude i nadále prosazovat pomoc těm, kteří ji potřebují.

Emil PERNICA, kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda OV KSČM Blansko