Kdo narušuje naše mezinárodní ukotvení?

Pan Vystrčil ještě na Tchaj-wanu neopomněl zdůraznit, že jen komunisté, kteří jsou proti našemu, tedy českému, zakotvení v NATO, mohou být proti jeho cestě do této čínské provincie. A tak, což nedořekl, ale nepochybuji o tom, že si to myslí, protože na toto téma již několikrát hovořil, dokazují, že jsou vlastně proti našemu zařazení do demokratického světového společenství, a proti svobodě a proti společným zásadám, zahraniční politice a lecčemus dalšímu v naší vlasti a v Evropské unii vůbec. Tak to vidí Miloš Vystrčil, který za půldruhého měsíce už ani nemusí být předsedou Senátu. Budiž. Má svůj názor.

Je tu však jeden problém. Pokud bychom tato slova brali doslova, pak bychom se museli zeptat, zda sám pan Vystrčil se chová podle výše uvedených zásad? Vždyť udělal něco, co je v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou a celé Evropské unie. Byl dokonce upozorněn na to, že jde o rozpor mezi ní a jeho rozhodnutím odejet na ostrov, který je čínskou provincií, jak to chápe nejen ČR a Evropská unie. I na to, že svou cestou může narušit i ekonomické vztahy mezi Čínou a námi. Jeho velikášství, zakrývané slovy o suverenitě, demokracii a svobodě, zvítězilo nad zájmy vlastní země.

Na rozdíl od něj a několika senátorů, kteří se propůjčili k hraní absurdního divadla, komunisté dodržují zákony této země a nenarušují naše mezinárodní zájmy. To, že jsou proti naší angažovanosti v NATO, říkají od prvopočátku, kdy jsme do Aliance, aniž o tom bylo referendum, vstoupili. Bylo to a je v souladu se slovy Václava Havla, jenž veřejně na počátku své prezidentské kariéry slíbil, že Československo do žádného paktu již nevstoupí.

Kdo tedy narušuje naše »mezinárodní ukotvení«?

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína a kandidát KSČM do Senátu na Děčínsku