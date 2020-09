Konec čs. století

Někdo by mohl říci, že žijeme v převratné době. To jistě platí, protože je mnohé převrácené vzhůru nohama. Sousloví převratná doba, které vnímáme výhradně v pozitivním slova smyslu, získává právě nyní nádech opaku - něčeho negativního, dokonce zpátečnického.

Patrné je to například na tom, jak se veřejné instituce vracejí k monarchii. Městská část Praha 6 pilně chystá odhalení sochy habsburské panovnice Marie Terezie na podzimní termín. Je snad záměrem, nebo jen hloupou shodou náhod, že její socha bude odhalena 20. října, jen pár dnů před výročím založení Československé republiky vzniknuvší na rozvalinách rakousko-uherské monarchie? Filozof Václav Bělohradský k tomu poznamenal, že »se škrtá československé století«. Stavíme pomník Marii Terezii, která řekla, uvedl Bělohradský, že česká koruna je šaškovská čepice.

Jiné veřejné instituce zvažují navrácení sochy maršála Radeckého na původní místo, tedy snad na nástupní ostrůvek tramvají na Malostranském náměstí v Praze. Radecký, rodák ze zámku Třebnice, byl jistě schopným vojenským velitelem, ovšem rakouských sil. Porazil v první italské válce za nezávislost piemontského krále a zajistil reinstalaci rakouské moci v severní Itálii. I Bělohradský se podivil, že právě tomuto muži, jenž sloužil rakouské monarchii do roztrhání těla a násilím potlačil boj Italů za samostatnost, chce někdo znovu vystavit památník. A to uznávám, že z hlediska uměleckého jde o dílo velmi zdařilé. Veřejnost si ho ostatně může prohlédnout v Lapidáriu Národního muzea na pražském Výstavišti.

Přitom v současné době není jednoduché domoci se od veřejných institucí instalací pamětních desek připomínajících bojovníky proti fašismu. Několik let usiluji se spisovatelkou Janou Vrzalovou o to, aby po první gilotinované české ženě za nacistické okupace, obětavé vlastence Ireně Bernáškové, byla pojmenována škola či náměstíčko na »jejím« Spořilově v Praze, kde žila a tvořila ilegální časopis V boj. A to nemluvím o dalších deskách antifašistů, které zmizely či jsou v zapomnění. Psát o sundané historické desce, připomínající vjezd vojsk 1. ukrajinského frontu Rudé armády v čele s Koněvem do Prahy, ze Staroměstské radnice je již evergreen. Primátor Hřib z toho má svůj »pomník«.

Shrnu-li to, pak soudobá moc odstraňuje pomníky lidem, kteří se zasloužili o vítězství nad hitlerovci, tedy se podíleli na záchraně evropských národů včetně toho našeho před totální likvidací (protože kdyby se druhá světová válka vyvinula jinak, následovaly by genocida Slovanů a otroctví). A současně ta samá veřejná moc přimhuřuje oči či sama organizuje instalování novodobých památníků Habsburkům.

V létě stanice ČT3 nabídla divákům filmy a inscenace o českých velikánech, z nichž všichni měli neustálé problémy s rakouskými úřady, a také s militantními představiteli katolické církve, které jim cíleně dělaly ze života peklo. To jsme snad zapomněli, co c. a k. policajti činili Boženě Němcové, Karlu Havlíčku Borovskému, Josefu Kajetánu Tylovi? Ztratili jsme všichni paměť?

Monika HOŘENÍ