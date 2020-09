Ilustrační FOTO - Pixabay

Šok v SR. Kočner bez trestu

Soud na Slovensku zprostil »podnikatele« Mariána Kočnera obžaloby z objednání předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka, při které byla zastřelena i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová. Soud osvobodil i Alenu Zsuzsovou, jež podle žalobce zločin zprostředkovala.

Z trojice obžalovaných v nejsledovanějším procesu v novodobých dějinách země trestní senát uznal vinným pouze žalovaného vrahova pomocníka Tomáše Szabóa. Prokurátor oznámil odvolání vůči osvobozujícímu verdiktu, případem se tak bude zabývat slovenský nejvyšší soud. Kočner dostal jen peněžitý trest za nedovolené ozbrojování, ke kterému se dříve přiznal.

Další dva z celkového počtu pěti původně obviněných v kauze, včetně Kuciakova vraha, již dříve přiznali vinu a byli souzeni samostatně.

Vražda Kuciaka a jeho snoubenky vyústila na Slovensku v roce 2018 v rozsáhlé protivládní demonstrace a v politickou krizi. V zájmu jejího vyřešení odstoupil z funkce premiéra Robert Fico. Jeho strana po porážce v letošních volbách skončila v opozici. Otázkou je, zda nyní, po šokujícím rozhodnutí soudu v Pezinku, budou odpůrci někdejšího premiéra svolávat stejné demonstrace i proti současnému premiérovi, za něhož ke Kočnerově osvobození v této kauze došlo…

Specializovaný trestní soud ve městě Pezinok u Bratislavy, kam se sjeli novináři ze SR i ze zahraničí, se v zemi zabývá nejzávažnějšími kriminálními případy.

Marián Kočner. FOTO - wikipedia commons

Chyběl přímý důkaz

Šéfka trestního senátu Ružena Sabová ve zdůvodnění verdiktu řekla, že soudu nebyl předložený žádný přímý důkaz, který by Kočnera usvědčoval z objednání Kuciakovy vraždy. »Z principu presumpce neviny vyplývá, že když po zhodnocení dostupných důkazů zůstanou pochybnosti o okolnosti ohledně posouzení zavinění, považuje se obviněný za nevinného. Ve smyslu toho zákonného ustanovení soud i postupoval,« zdůvodnila Sabová zproštění Kočnera a Zsuzsové obžaloby z vraždy. Soud podle soudkyně zároveň nezjistil, že by za objednávkou vraždy bylo jiné pozadí než novinářova práce. Neměl rovněž pochybnost o tom, že Kočner měl z Kuciaka strach. Ani to ale nestačilo k tomu, aby byl uznán vinným. Podle jednoho ze svědků v procesu Kočner také zadal sledování Kuciaka a dalších novinářů. Ani to však není přímý důkaz.

Obžaloba tvrdila, že Kočner si objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky.

Prokurátor tvrdil, že Zsuzsová za finanční odměnu převzala od Kočnera objednávku na vraždu a oslovila Zoltána Andruskóa, který po zadržení s policií spolupracoval a vloni přistoupil na trest vězení v trvání 15 let.

Andruskó u soudu dříve řekl, že na Kočnerův pokyn zprostředkoval Kuciakovu vraždu mezi Zsuzsovou a Szabóem. Soudkyně Sabová ale upozornila na rozpory v Andruskóově výpovědi a na to, že jeho tvrzení nebylo podpořeno jiným důkazem.

Szabó podle obžaloby spolupracoval se svým bratrancem a bývalým vojákem Miroslavem Marčekem, jenž v úvodu procesu letos v lednu před soudem prohlásil, že zastřelil novináře i jeho přítelkyni v jejich domě a že dříve zastřelil také podnikatele Petera Molnára. Za to byl Marček letos v dubnu zatím nepravomocně odsouzen k 23 letům vězení. Loupežná vražda Molnára z roku 2016, na které se podle obžaloby podílel také Szabó, je součástí obžaloby v Kuciakově případu. Soud uznal Szabóa vinným i za účast na této vraždě a vyměřil mu trest 25 let vězení.

Z trojice obžalovaných si vynesení verdiktu za značného zájmu zástupců médií vyslechl jen Kočner. Rodiče Kuciaka a Kušnírové krátce po přečtení verdiktu, a ještě před jeho zdůvodněním soudní místnost v slzách opustili.

Letos v únoru byl Kočner spolu s exministrem hospodářství a někdejším ředitelem televize Markíza Pavolem Ruskem v jiném případu zatím nepravomocně odsouzen k dlouholetému trestu za padělání směnek, proto zůstává ve vazbě.

Zsuzsovou hned po propuštění z vazby zadržela policie. Zsuzsová je stíhaná i v jiných případech násilné kriminality. Šéf Specializovaného trestního soudu Ján Hrubala novinářům řekl, že o dalším vazebním stíhání Zsuzsové bude rozhodovat on sám, pokud prokurátor příslušný návrh podá.

Příkaz na propuštění Zsuzsové z vazby ve věznici v Leopoldově vydala šéfka trestního senátu, jenž projednával případ Kuciakovy vraždy. Stalo se tak hned poté, co soud Zsuzsovou osvobodil.

Zsuzsová letos na jaře stanula před soudem také v případu, ve kterém ji spolu s dalšími obžalovanými prokuratura viní z podílu na vraždě někdejšího primátora jihoslovenského města Hurbanovo Lászlóa Basternáka. Ten byl zastřelen před deseti lety.

Kriminalisté ji podezírají rovněž z účasti na přípravě vražd dvou prokurátorů a bývalého ministra vnitra a spravedlnosti, nynějšího advokáta Daniela Lipšice, který zastupoval v případu vraždy novináře Kuciakovy rodiče. K vraždám zmíněných právníků nedošlo.

2:1

Podle listu Denník N o nevině Kočnera a Zsuzsové v případu Kuciakovy vraždy rozhodli dva členové soudního senátu, kteří přehlasovali jeho šéfku. Vynesení verdiktu se původně očekávalo již v srpnu, kdy ale soud naplánované líčení zrušil s odůvodněním, že soudci se ještě musejí radit. Ještě tento týden zase prokurátor předložil soudu nový důkaz, senát ale dokazování v případu neobnovil.

»Jsou vinni, o tom jsem přesvědčena. Bojujeme dále. Potřebujeme žít a dýchat, dokud nebude spravedlnosti učiněno za dost. Slíbila jsem to našim dětem u hrobu,« řekla novinářům plačící matka zavražděné Kušnírové Zlatica Kušnírová. Otec zavražděného reportéra Jozef Kuciak vyjádřil naději, že nejvyšší soud rozhodne jinak. »Uvidíme, co bude dále. Neztrácíme naději.« Kočner rozhodnutí soudu před novináři nekomentoval.

Šokovaná hlava státu

Prezidentku Zuzanu Čaputovou verdikt šokoval. Hlava státu uvedla, že potřebuje porozumět jeho odůvodnění. »Zatím to vypadá, že evidentní strůjci vraždy chtějí uniknout ze spárů spravedlnosti… věřme, že spravedlnost si na oba počká,« uvedl pro změnu populisticky šéf slovenské vlády Igor Matovič na Facebooku.

Čaputová prohlásila, že »hledání spravedlnosti nekončí« a bude se pokračovat u nejvyššího soudu. Prezidentka také uvedla, že myslí na rodiče Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. »Oni i my všichni si zasloužíme vidět vyvození zodpovědnosti vůči těm, kteří si vraždu jejich dětí objednali a zprostředkovali,« podotkla podle ČTK Čaputová.

Mafiánský stát?

Slovensko je mafiánským státem, napsal německý list Die Welt v reakci na nepravomocné zproštění viny Mariána Kočnera. Die Welt ale rozhodnutí soudu považuje za skandální. »Šok je veliký a poznatek jednoznačný: také Slovensko je mafiánským státem. Vítej v klubu,« uvedl Die Welt. Kuciakův případ list srovnal s vraždou maltské novinářky Daphne Caruanaové Galiziové, která psala o korupci na Maltě. Zavražděna byla v říjnu 2017, když pachatelé do jejího vozu umístili výbušninu. Syn novinářky, která se dosud nedočkala spravedlnosti, označil Maltu za mafiánský stát. Podle Die Welt stejné označení nyní náleží i Slovensku.

»Na Slovensku se přitom zdálo, že všechno bude jinak,« poznamenal deník. »Kočner stál desetiletí nad zákonem a nyní to vypadalo, že je konec,« uvedl deník s odkazem na výpověď vraha, který se přiznal, a na Kočnerovu elektronickou komunikaci.

»Čestní lidé na Slovensku již slavili, že soudy se po Kočnerově odsouzení pustí i do dalších dosud v politice i v hospodářství nedotknutelných,« dodal evidentně zklamaný Die Welt.

