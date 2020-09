Ilustrační FOTO - Pixabay

Chráněný účet by měl pomoci dlužníkům v exekuci

Pomoci dlužníkům v exekuci má poslanecká novela soudního řádu, která počítá se zavedením takzvaného chráněného účtu. Jde o zvláštní bankovní účet, na němž budou mít dlužníci v exekuci nezabavitelné peníze, to znamená peníze, které nebudou podléhat exekuci.

Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet.

»Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť představuje jediný efektivní a přiměřeně rychlý způsob řešení neoprávněných exekucí na účet povinného, snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a posílení bezhotovostního transparentního bankovního styku,« napsali předkladatelé Kateřina Valachová (ČSSD) a Patrik Nacher (ANO) ve zdůvodnění.

Zavedením institutu chráněného účtu chtějí poslanci především předejít vyššímu počtu lidí v dluhových pastech v důsledku ochlazení ekonomiky po koronavirové celosvětové pandemii tak, jak se to stalo během poslední hospodářské krize v České republice. »Někteří lidé v takto vyvolané dluhové spirále setrvali bohužel doposud,« uvedli autoři návrhu.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Návrh má podporu poslanců KSČM

Novela může podle stínového ministra spravedlnosti za KSČM, místopředsedy sněmovního ústavně právního výboru Stanislava Grospiče počítat s podporou komunistických poslanců. »Zavedení chráněného účtu je i priorita KSČM, která to má ve svém programu, snažíme se o to i formou pozměňovacích návrhů, které jsme spolu s dalšími poslanci předložili k novele, která je ve Sněmovně, projednal ji už příslušný podvýbor a nyní se jí bude zabývat ústavně právní výbor,« řekl našemu listu.

O tom, zda má předložená novela šanci uspět, nechtěl spekulovat. »Z našeho pohledu bude mít určitě podporu, protože chceme, aby byl zaveden institut chráněného účtu, který by nepodléhal exekucím, ale obávám se, že to bude složité téma, a že z jiných politických stran budou zaznívat argumenty, že už to je načteno do jiné předlohy. My to budeme podporovat, ale nejsem si jistý, jestli tato Poslanecká sněmovna bude ochotna předlohu schválit tak, jak si to předkladatelé představují,« dodal. Obává se, že přesto, že je pod předlohou podepsán poslanec ANO, budou to zástupci právě tohoto hnutí, kteří se budou snažit její projednávání blokovat.

Nejde o první pokus zákonodárců řešit často velmi svízelnou situaci dlužníků. Ve Sněmovně je několik návrhů zabývajících se změnami exekučního řádu. »Exekuce jsou veliké téma, které žije několik let a v tomto volebním období kulminuje k velké novele. Ta je ale jednak sama osobě velice složitě napsaná, ale co je ještě důležitější, je u ní nepřehledné množství různých pozměňovacích návrhů,« připomněl Grospič. Ty podle něj věcně řeší přibližně stejné problémy, to znamená, jak zpřísnit pravidla pro exekutory, aby samovolně nedocházelo k výkonům exekucí, které by jednostranně zvýhodnily věřitele a přivedly dlužníka do neřešitelného postavení z hlediska jeho příjmů a možnosti splácet dluh.

Snaha regulovat exekuce a exekutory tady je

»Samozřejmě platí princip, že dluhy se mají platit, ale ten problém spočívá v tom, že řada lidí se dostává do roviny zadlužení i z hlediska záměru různých finančních skupin a institucí, které nabízejí zdánlivě výhodné úvěry a ta nepřiměřenost úroků je potom nastavována v podobě dalších pohledávek nebo závazků,« uvedl stínový ministr. Na druhou stranu je podle něj potřeba říci, že z hlediska trestního i občanského práva je specifikováno, co se myslí nepřiměřeností úroků a závazků. »Takže ta snaha regulovat exekuce a exekutory tady je,« konstatoval Grospič. Problém podle něj spočívá spíš v tom, že u každého konkrétního případu musí stanovit soud, jestli to bylo nebo nebylo přiměřené.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Autoři novely chtějí, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení tak, aby mohla být účinná od příštího roku.

Novela upravuje také jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce roku jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, od ledna by to měl být znovu dvojnásobek. Předloha by částku zvýšila na trojnásobek životního minima.

Návrh rovněž zpřesňuje částku, kterou bude mít k dispozici dlužníkův manžel, pokud bude obstaven i jeho účet. Půjde o polovinu peněz, nejméně o trojnásobek životního minima.

(jad)