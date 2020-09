Ilustrační FOTO - Pixabay

Virus vítězí. Bude i zabíjet?

Koronavirus se začíná v ČR šířit zběsilým tempem. Odborníci a vláda zatím zůstávají v klidu, vsadili dle všeho na teorii, že koronavirus oslabil a už nebude zabíjet jako na jaře. Jiní varují, že spolu s ochlazením a vlnou podzimních respiračních chorob bude zase nebezpečný a zdravotnický systém bude náhle čelit obrovskému náporu. Kde je pravda, nikdo neví.

Do jaké ofenzivy virus v České republice nastoupil, dobře ukazují čísla z úterka a středy. Zatímco v úterý přibylo 504 nakažených, což byl dosavadní rekord, ve středu už to bylo celých 650 nakažených a nový rekord tak nechal svého předchůdce daleko za sebou.

Kvůli rostoucímu počtu nových případů bude podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pravděpodobně nutné přistoupit zejména v Praze k dalším opatřením. Zmínil třeba rozšíření pravidel pro nošení roušek. Sám ministr je přitom v domácí karanténě kvůli nákaze hlavní hygieničky Jarmily Rážové, byť středeční test na COVID-19 byl u něj negativní. Nákaza se naproti tomu potvrdila u ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška, jenž byl po odchodu Romana Prymuly z ministerstva hlavní tváří českého boje proti koronaviru.

Přibývá i hospitalizovaných

Aktuálně nemocných je 7022 lidí, tedy nejvíc od začátku epidemie. Často bývá opakováno, že virus už není tak nebezpečný, ale čísla o tom tak úplně nemluví - za uplynulý měsíc výrazně přibylo i lidí, kteří skončili s koronavirem v nemocnici. Od začátku srpna do začátku září stoupl počet hospitalizovaných skoro o polovinu na 172. Množství nakažených ve vážném stavu se za měsíc více než zdvojnásobilo na 40 těžce nemocných. Pravdou nicméně zůstává, že v nemocnicích je nyní 2,6 procenta nemocných, zatímco například na přelomu dubna a května se podíl hospitalizovaných z celkového počtu nemocných pohyboval kolem deseti procent. U většiny pozitivně testovaných má nemoc mírný průběh, někteří jsou úplně bez příznaků.

Rostoucí počet případů souvisí i s častějším a cílenějším testováním - v úterý jich laboratoře provedly skoro 11 000, což je dosavadní maximum.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených má nyní Hodonínsko, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100 000 obyvatel 64 nových případů. Následuje okres Třebíč a Praha se zhruba 50 případy na 100 000 obyvatel za uplynulý týden, víc než čtyři desítky nakažených v přepočtu na obyvatele evidují také okresy Mělník, Beroun a Svitavy.

Třetina firem bude propouštět

Ne úplně dobré signály přicházejí z ekonomiky, konkrétně z průzkumu Národního centra Průmyslu 4.0. Podle něj bude třetina českých průmyslových firem propouštět, další vyčkávají, jak se situace kolem koronaviru vyvine na podzim. Nadějné je jen to, že 13,6 procenta firem uvedla, že se bude naopak snažit využít situaci, kdy se na pracovním trhu po dlouhé době ocitnou kvalitnější zaměstnanci, k navýšení svých zaměstnaneckých kapacit (v průměru o 5,9 procenta).

Výrobním společnostem výrazně klesl objem domluvených zakázek, což se projevilo v jejich nižším vytížení. Aktuálně mají zaměstnány kapacity na 65 procent a ani koncem roku nebude situace o mnoho lepší - predikce vytíženosti je 75 procent. O zakázky přišly zejména malé a střední firmy, plyne z analýzy.

Doporučení sněmovní komise

Dosavadní ekonomická opatření vlády v současné koronavirové krizi hodnotila speciální sněmovní komise. Dospěla k doporučení, aby stát dále odpouštěl sociální odvody firmám do 50 zaměstnanců i minimální zálohy na sociálním pojištění živnostníkům, a to až do konce roku. V případě odpuštění minimálních záloh na zdravotní pojištění drobným podnikatelům komise doporučila, aby pomoc nadále cílila na nejvíce postižené oblasti podnikání, například cestovní ruch.

Kriticky komise hodnotila například takzvaný kompenzační bonus pro malé společnosti s ručením omezeným. Očekávané náklady činily 15 miliard korun, vyplaceny byly zhruba dvě miliardy. Za naprosto nefunkční a zbytečný komise označila zákon o možnosti odkladu úhrady nájemného v bytech. Požádalo o ně jen 57 lidí, oprávněně 47 z nich.

Do konce roku by mělo podle názoru komise pokračovat státní dorovnávání 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech. Vláda by naopak neměla prodlužovat poskytování 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky, zní závěr sněmovní komise pro posouzení účinnosti vládní pomoci v době epidemie koronaviru. Převahu v komisi má pravicová opozice.

