Ilustrační FOTO - Pixabay

Začíná masové testování vakcíny Sputnik

V poslední srpnový den oznámil ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško začátek masových testů vakcíny Sputnik V proti koronaviru.

Podle jeho slov dodá ministerstvo dostatek dávek do Moskvy a postupně do dalších ruských měst během prvního zářijového týdne, aby mohly testy začít. Upřesnil, že vakcína byla zaregistrována 11. srpna. Ruské zákony takovou registraci umožňují po druhém kole testů, které se provádějí za účasti menšího počtu dobrovolníků, ruská média uvádějí, že jich v obou kolech bylo kolem osmi tisíc. Když se jedná o vakcínu proti zdroji pandemie, může být zaregistrována a hned použita pro ohrožené skupiny obyvatelstva, ovšem stejně se musí uskutečnit kolo třetí, tentokrát za účasti 40 000 dobrovolníků. V prvním zářijovém týdnu ji ministerstvo zahájilo.

Co předcházelo

Výzkum byl zahájen hned po vypuknutí pandemie, a to na základě dřívějších poznatků o adenoviru (viru vyvolávajícího u člověka respirační onemocnění), uvedl list Kommersant. Vir je vědecky sledován od 90. let minulého století a rozpracovanost výzkumu se jevila jako nadějná pro získání nové vakcíny, dříve už totiž byla vypracována univerzální platforma pro přípravu speciálních vakcín proti rozličným i zvláště nebezpečným infekcím. To se potvrdilo, vakcína byla v první verzi na světě. Začaly zkoušky. Po nich výzkumní pracovníci sdělili, že všichni dobrovolníci vykázali po testech prudké zvýšení počtu protilátek proti COVID-19 a téměř žádné vedlejší účinky. Požádali o registraci, kterou získali. Začal tím ale poměrně dlouhý běh, který potrvá nejméně půl roku.

Tři skupiny

Lékaři rozdělili obyvatele na tři skupiny. První skupina už má testy za sebou. Právě na základě jejich výsledků byla udělena akreditace. Tito lidé podstupovali testy za finanční odměnu, která činila 140 000 rublů (rubl se směňuje za asi třicet haléřů). Stát je také nechal pojistit, jejich zdravotní pojištění obsahovalo úhradu všech léků, i těch, které pojišťovny běžně neproplácejí, protože jsou příliš drahé. Risk podstupují dobrovolníci při každém testu, toto pojištění jej mělo snížit, kdyby se objevily nežádoucí doprovodné příznaky. Tito dobrovolníci byli také ve zvýšené míře lékařsky sledováni. Absolvovali očkování vakcínou dvakrát, po první injekci dostali za tři týdny druhou a po dobu měsíce byli pod lékařským dohledem.

Masové testování

Druhá skupina sestává jednak z dobrovolníků, tedy oněch 40 000 lidí, a také ze zaměstnanců, kteří se profesně pohybují v prostředí ohrožujícím jejich zdraví. Tedy zdravotníků a učitelů. Například při testech na koronavirus před zahájením školního roku v Moskvě se zjistilo, že tři procenta pedagogických pracovníků musela do karantény, neboť jejich test byl pozitivní. Dobrovolníci budou mít stejné podmínky jako v první fázi, tedy získají finanční odměnu a nadstandardní zdravotní pojištění. Rizikovým skupinám pak bude vakcína nabízena bezplatně nejspíš bez dalších výhod. Očkování bude dobrovolné. Je ovšem možné, že zdravotníci a učitelé nakonec budou tvořit součást počtu testovaných dobrovolníků.

Hromadné očkování příští rok

Testy na dobrovolnících mají, i s vyhodnocením a podrobnou závěrečnou odbornou zprávou, trvat necelého půl roku. Pak může být rozhodnuto o očkování třetí skupiny, tedy všeho obyvatelstva. Podle ministra zdravotnictví by to mělo být na pomezí ledna a února příštího roku. Samozřejmě pokud výsledky testů dosavadní velice nadějné výsledky potvrdí. I pak bude očkování dobrovolné a má se týkat i dětí a obyvatel starších šedesáti let.

Pro ty zatím vakcína určena není, čeká se právě na výsledky masových testů a v případě dětí na doplnění neupřesněných výzkumných poznatků. Dobrovolníci budou lékařsky sledováni až do konce letošního roku, možná i během ledna roku příštího. Tehdy také začne být vakcína nabízena na export. Výrobní závod prý ministerstvo už vybralo a výroba se rozbíhá v milionových sériích.

(jo)