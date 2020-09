KSČM: Petříček musí jednat, nebo odstoupit

Komunisté vyzvali vládu a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), aby se jednoznačně distancovali od mise předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ANO) na Tchaj-wan. Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k této věci přetiskujeme níže v plném znění.

V usnesení výkonného výboru je Vystrčilova cesta na Tchaj-wan označena za zbytečnou a svévolnou. Komunisté jsou rovněž přesvědčeni, že by Petříček měl prohlásit cestu za nulitní, nebo ze své funkce odstoupit. »Byla v rozporu s doporučeními prezidenta, vlády i ministra zahraničních věcí České republiky, ale také předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které vláda za svoji činnost odpovídá. Neposloužila nikomu a ničemu, snad kromě sebeprezentace pana Vystrčila a jeho suity a těm, kteří ochotně nahradí české zboží na čínském trhu,« uvádí usnesení. Vystrčilova cesta podle mínění komunistů není prospěšná národním zájmům České republiky. Cílem celé Vystrčilovy akce podle nich je pouze poškodit vztahy České republiky a Čínské lidové republiky. Cestu lze podle KSČM rovněž interpretovat jako vměšování se do vnitřních záležitostí suverénní země a podporu separatismu, kterou si žádná země na světě nemůže nechat líbit. Čínská odpověď tudíž musí přijít a bezpochyby poškodí českou ekonomiku. V současně koronavirové krizi, kdy je česká ekonomika velmi zranitelná, je to obzvláště nezodpovědná politika, soudí KSČM.

Petříček se reakci na komunistickou výzvu spíše vyhnul. »K cestě pana předsedy jsem se již opakovaně vyjádřil, vláda zastává dlouhodobě konzistentní pozici. Nevidím důvod, abych na výzvu KSČM reagoval,« uvedl Petříček.

Vystrčil zhruba týdenní misi ukončil návštěvou tchajwanské banky či účastí na fóru zabývajícím se změnou dodavatelských řetězců. Ve středu pozval na pracovní návštěvu ČR předsedu tchajwanského parlamentu Jou Si-kchuna. Zdůraznil, že jde o pracovní, nikoli oficiální návštěvu. V minulých dnech mluvil s premiérem Su Čen-čchangem, předsedou parlamentu Jou Si-kchunem a s několika členy vlády. Návštěva vzbudila v tchajwanské společnosti značnou pozornost. Na Vystrčila či členy jeho delegace neustále čekaly desítky novinářů, kameramanů či fotografů. Značné pozornosti se těšil kromě Vystrčila také pražský primátor Zdeněk Hřib. Jeho tiskové konference se zúčastnilo přes 50 zástupců médií.

Vystrčilova cesta vyvolala velkou mezinárodní pozornost mimo jiné kvůli ostré kritice, kterou na ni reagovala Čína, jež ostrovní stát považuje za svou odštěpeneckou provincii. Čínský ministr zahraničí Wang I Vystrčilovi vzkázal, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny. Překročil prý totiž podle Pekingu »červenou čáru«.

(ste)