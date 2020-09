Ilustrační FOTO - Pixabay

37 miliard na vědu

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) navrhne rozpočet na vědu pro příští rok 37,5 miliardy korun. Očekává ale zároveň další peníze z evropských fondů v řádu více miliard korun. Po jednání to rady řekl její místopředseda Pavel Baran.

Evropské peníze by do vědy měly jít z nového fondu. Vláda by měla 12. října projednat dokument k restartu hospodářství, jehož součástí bude národní plán obnovy k čerpání zhruba 180 miliard korun. Podle Barana došla rada ke konsensu s ministerstvem financí a přistoupila na snížení svého původního návrhu. Zároveň jí ale byly garantovány další peníze z fondu.

Peníze by podle Barana mohly jít zčásti do projektů na zdravotnický výzkum. Ne pouze biomedicínský, ale v širších sociálních, ekonomických a sociologických souvislostech. Druhá část peněz by mohla směřovat zejména do průmyslového a technického výzkumu, dodal Baran.

Národní plán obnovy bude podkladem pro to, aby Česká republika mohla čerpat z nového fondu Evropské unie na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Peníze budou muset být ze 70 procent vyčerpány do roku 2022, do roku 2023 pak zcela. Proplacené musejí být do roku 2026.

(ste)