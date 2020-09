Rozhovor Haló novin s předsedou akademické rady Institutu české levice, z. ú., Janem Campbellem

Loutky jsou nebezpečné

Světem otřásla zpráva o tom, že měl být otráven vůdce ruské opozice Alexej Navalnyj. Ruští lékaři hovoří o »nízkém cukru«. Komentátoři už dávají jeho kritický zdravotní stav do souvislosti s děním v Bělorusku. Jaký názor máte vy?

Za prvé přeji Alexeji Navalnému a jeho rodině, aby se brzo jeho zdravotní stav stabilizoval a vyléčil se, aby mohl působit, jak vy to nazýváte, jako vůdce ruské opozice. Kreml potřebuje živého Navalného, ne mrtvého. Z vašeho označení Navalného jako vůdce ruské opozice v kontextu diskusí na sociálních sítích a ve veřejnoprávních médiích Západu o příčině hospitalizace, diagnóze, stavu zdraví a dalšího léčení Navalného v Německu vyplývá, že máme co dělat s lékařskou, politickou, případně i vojenskou problematikou, motivy a otázkou: Cui bono? Tato latinská fráze znamená V čí prospěch? Zmiňuji se o této frázi, protože se používá v politice jako naznačení, že za politickým činem je kromě oficiálního důvodu i důvod jiný.

Také proto, že diskuse zasadila virus nedůvěry k ruským lékařům, virus patologického podezřívání Kremlu západními médii, manželkou Julií a bratrem Navalného a virus důvěry k berlínské klinice Charité a Evropskému soudu pro lidská práva. Hudební doprovod v boji různých virů představuje hysterie asistentů Navalného, ředitele nadace Ivana Ždanova, a v neposlední řadě nabídka filmového producenta Jaka Bizila a organizace Cinema for Peace. Jenom naivní nebo hloupý člověk nevidí a neslyší cinkot peněz, propagandy a info-spoofing (falešné informační zdroje).

Takový mix virů s mezinárodní podporou nutí člověka se selským rozumem zamyslet se nad smyslem a aplikací sakrální oběti. Ta se z různých důvodů doposud v Bělorusku neobjevila. Ale s pravděpodobností hraničící s jistotou se určitě ještě objeví. Jestliže Keltové věšeli na stromy oběti Esusovi, bohu větru, aby si je tak mohl náležitě pohoupat, staří Germáni a Vikingové oběšením vzdávali úctu bohu Ódinovi, který se podle legendy sám oběsil na světovém stromě Yggdrasilu, aby tak dosáhl osvícení, tak v případě Navalného a Běloruska se nabízí posuzovat jiný, možná dokonce nový druh sakrální oběti.

O obětech a času obětování dnes rozhodují loutkovodiči. Že Navalnyj je jednou z mnoha loutek, podobně jako bloggerka, žena v domácnosti a manželka exkandidáta na prezidenta Běloruska, nebo dokonce sám ministr zahraničí Běloruska, by neměl být nikdo na pochybách. Loutka je nevinná, protože je loutka. Nitě nebo dráty, které vedou loutku na scéně, se vždy ztrácejí ve tmě nahoře. Děti a koncentrovaný divák si myslí, že loutka mluví. Dnes si to myslí i média, statisté a upřímní podporovatelé tzv. opozice. Proto jsou loutky nebezpečné.

Co se týče požadavku na převoz a léčení Navalného na berlínské klinice Charité, je nutné povolat paměť na pomoc při vysvětlení některých politických souvislostí.

Ano, třeba otrávený bývalý prezident Ukrajiny Viktor Juščenko?

Správný příklad. Ukrajinský exprezident Viktor Juščenko, prý otrávený dioxinem, se tam léčil. Po 15 letech a mnoha změnách ve vládě Ukrajiny musela každá ukrajinská prokuratura přiznat, že neexistuje žádný důkaz. Ale stačilo falešné nařknutí (fake news) k odstartování oranžové revoluce a rusofobie na základě amorálnosti vládní moci. Dodnes výborně placení propagátoři rusofobie soutěží v obviňování Kremlu z amorálnosti.

Po Juščenkovi byla na klinice Charité také nemocná premiérka Julija Tymošenková. Opět nic. Dnes běhá jako zamlada a nikdo neví, jak došlo k zázraku. Nabízí se proto jednoduchá otázka: Proč nevyužít reputace kliniky pro Navalného? Prezident Putin přece mluvil krátce před příhodou v Omsku s kancléřkou Merkelovou o Bělorusku a prezident Lukašenko s ní snad odmítl mluvit?

Osobně hodnotím povolení z 21. srpna k převozu Navalného do Berlína jako symptom povrchní slabosti Kremlu s možným nepoučením se z minulosti. Současně v kontextu zjevného nedocenění ruských lékařů, desetiletími prověřené ruské toxikologie na světové úrovni a zkušeností se nabízí symptom síly Kremlu ve formě akceptování sakrální oběti (v Německu), kterou potřebuje Západ a nezveřejnitelné rozhodnutí Kremlu týkající se představitelného vývoje v Bělorusku.

Rozhodnutí a vývoj nemohou přinést žádnou radost Evropské unii a elitám členských států v době gest, hospodářské deprese a politického chaosu v USA. I v případě Navalnyj. Rozhovor ministrů obrany USA a Ruské federace a plánovaná návštěva náměstka ministra Pompea - diplomata Stehpena Bieguna - v Moskvě a Vilniusu znamená, že pravda se nebojí ničeho, leda toho, že bude utajena.

Navalnyj byl několikrát zatčen, je známý jako odpůrce Kremlu. Kdo všechno by mohl mít zájem na tom, ho umlčet?

Zájem na umlčení Navalného mohou mít pouze jeho loutkovodiči. Obyčejný člověk se k Navalnému nedostane. Vnitřní zrada se vyloučit nedá. V Omsku se kolem Navalného pohyboval jeho asistent. Je jedno, jak se jmenuje a co dělal v týmu Navalného. Jako loutkovodiči v dané situaci konají v páru kancléřka Merkelová s nabídkou léčení v Německu, a prezident Macron s nabídkou azylu ve Francii. Ruští lékaři se snaží předejít obvinění ze spoluviny na případné smrti Navalného prohlášením a zveřejněním výsledku elektroencefalografie, přenesením odpovědnosti na příbuzné Navalného a německé lékaře, specializované na resuscitaci. Bohužel, to vše nebude v případě smrti stačit k vyloučení pomluv a kritiky Kremlu, jak dokazují zástupné případy Litviněnko, Skripal & Co a další.

Prohlášení kancléřky Angely Merkelové a jejího současného ministra zahraničí Heiko Maase, že vojenská laboratoř bundeswehru, což není nic jiného než kuchyně na různé bakterie a viry pro případ války, zjistila, že Navalnyj byl otráven něčím z rodiny novičok, je až udivující. Považují politici občany za hlupáky v době, kdy většina již ví, že novičok se vyráběl, možná i vyrábí, a testoval v mnoha jiných i západoevropských zemích?

Očekáváte v Rusku demonstrace? Do jaké míry se spojí protesty s ohledem na dění v Bělorusku s tím, co se stalo vůdci ruské opozice?

Žádné demonstrace v Rusku ani v Bělorusku ve spojení s příběhem Navalnyj neočekávám. Navalnyj má dnes pro Kreml pouze symbolickou cenu a to jenom, když bude živý. Zemře-li a projeví-li se snaha o jeho sakralizaci s pomocí rusofobie a bůh ví čeho ještě, velká většina ruské veřejnosti si oddychne. Kreml bude muset čekat, zda se objeví náhradník z rezervy. Protože všechny rezervy jsou již zmapované, neočekávám ani zde překvapení.

Psal jste o tom, že z vnitropolitického hlediska se prezidentovi Alexandru Lukašenkovi nabízejí minimálně tři možnosti: 1. Urychleně připravit a organizovat referendum o nové ústavě Běloruska (BR) a odejít z úřadu. 2. Nechat se »zatknout« skupinou generálů, kteří po zatknutí prohlásí připojení BR k RF. 3. Odstoupit dříve, než bude opravdu zatčen nebo než se stane sakrální obětí provokace či plánu. Když vezmeme nejdříve první variantu, Lukašenko připustil novou ústavu i nové volby. Myslíte si, že dojde na volby?

Ano. S pravděpodobností hraničící s jistotou dojde k novým volbám. Volební výsledky nebudou zfalšovány vítězem. Nevylučuji ale, že mohou být opět zpochybněny poraženým kandidátem. To proto, že platí zkušenost – včetně té nabídnuté spojencem USA – a předem zmíněná funkce psychologie davu: Vítězové a poražení mají vždy svoji pravdu a vlastní verzi volebního procesu, ze které obyčejně neustupují bez boje.

A co druhá varianta: nechat se »zatknout« a prohlásit připojení k Ruské federaci? Kdo by pak mohl zabránit mezinárodnímu konfliktu?

K mezinárodnímu vojenskému konfliktu nedojde, protože ten by znamenal konec EU a konec NATO a na evropské a běloruské elity nikdo v USA a ve světě nečeká. Připojení k Ruské federaci je ale představitelné mírovou cestou v rámci strategického rozhodnutí a významu na základě dohod mezi RF a BR. Takové rozhodnutí se nepřijímá veřejně a elitami účastnícími se voleb.

Zmíněný rozhovor ministrů obrany USA a RF, plánovaná návštěva náměstka ministra zahraničí Pompea a bezpečnostního specialisty Stephena Bieguna (*1963) v Moskvě a Vilniusu a veřejné akce EU a neveřejné akce Kremlu indikují, že nikdo nemá zájem na mezinárodním konfliktu způsobeném nedokonale připraveným pokusem o revoluci v Bělorusku.

Summit EU, konaný 19. srpna, nepřinesl opozici nic z očekávaného. Slovní podpora demonstrantů, neuznání voleb a příslib peněz, které jenom těžko dojdou do Minsku a podráždí občany v EU, prakticky nic neznamenají. Podobně jako personální sankce nikoho Bruselem trestaných, včetně prezidenta Lukašenka, nezajímají. Hospodářské sankce proti Bělorusku, které by mohly mít následky pro prezidenta, Brusel nevyhlásil. Mimo jiné i s podporou jinak hlasitého Polska.

Krátce: Brusel sám dostal strach z hospodářských sankcí. Ty by totiž prohloubily propad exportu přes Bělorusko do Eurasie a tím i propast, nad kterou se nachází hospodářství mnoha členských států EU v době pandemie strachu z mutujícího koronaviru.

K tomu západní loutkovodiči dokázali transformovat ženu v domácnosti Světlanu Cichanouskou v bojovnici za svobodu a političku světového významu, které se nabízí platforma EP, dokonce OSN a čest diskutovat něco, o čem neví vůbec nic, s ministry a představiteli západních mocností.

Pokud Lukašenko bude nahrazen, kdo jej vystřídá? Světlana Cichanouská? Nebo někdo jiný z opozice?

Protože velká většina běloruských občanů ví ze zkušenosti, že stát nelze řídit jako firmu nebo kolchoz, že sliby jsou většinou chyby, což dokazuje Ukrajina, že nové profese bloggera, nebo být jeho manželkou, nejsou prověřeny dobou, nikdo ze současné opozice prezidenta po nových volbách nenahradí. Většina Bělorusů nezapomněla také na skutečnost, že Běloruská sovětská socialistická republika ztratila během čtyř let okupace kvůli vypálení 9097 vesnic a městysů desetitisíce občanů. V kontextu oslav 75. výročí Velké vlastenecké války Západem, vedením běloruské opozice včetně běloruské laureátky Nobelovy ceny za literaturu (2015) Světlany Alexandrovny Alexijevičové (*1948), představují nekritizované výkřiky pomatených demonstrantů, označujících současnou moc za fašistickou, vážné varování a důvod pro jednání s takovými demonstranty a kandidáty na prezidenta postaru a tvrdě.

Protesty byly minimálně zpočátku potlačovány s velkou razancí. Stovky a tisíce zatčených, mnoho zraněných, nejméně tři mrtví. Co bude podle vás výsledkem těchto demonstrací? Může to prezident Lukašenko ustát? Mohou ještě demonstrace »vyšumět«?

Nevím, kdo a jakou metodou počítal ty stovky a tisíce zatčených v době potlačování s velkou razancí, jak jste to formuloval, a kdo vám sdělil výsledek sčítání. Dokonce i Ministerstvo zahraničí Běloruska se včera distancovalo od prohlášení OSN. Ranění jsou přirozeným jevem a rizikem účasti v chování a konání davu, který si myslí, že policie nebo člen jiné bezpečnostní složky při jeho napadení padne před davem na kolena a bude prosit o milost či prominutí, po vzoru z USA. Mrtvými se stali živí mladí, kteří neovládali profesionálně v ruce držené výbušniny, neuměli se jich ani před výbuchem zbavit a byli vedení iluzemi. Až bude několik členů koordinačního výboru odsouzeno a pracovat ve vězení, až se otevřou sejfy s komprimáty na exspolupracovníky mocenského aparátu a zrádce, kteří se cítí silní pro boj z hotelů v zahraničí se dvěma či třemi státními občanstvími a slabí pro boj na domácí frontě, a až dojde prezidentu Putinovi trpělivost s provokacemi, které pokračují i po ustanovení nové vlády, demonstrace rychle vyšumí.

Za provokaci prezidenta Putina považuji děkovací telefonát ministra zahraničí BR a rusofoba Uladzimira Makeje náměstkovi ministra zahraničí USA, diplomatovi odpovědnému za politické otázky Davidu Halevovi za podporu nezávislosti BR ze strany USA. O podobném telefonátu do Moskvy jsem doposud neslyšel. Není to divné a zajímavé?

Na druhé straně 2. září poděkoval prezident Alexandr Lukašenko prezidentovi Putinovi za podporu.

Jak na situaci v Bělorusku nahlížet s vědomím osudu separatistů v Katalánsku či žlutých vest ve Francii? I tam přece bylo použito policejního násilí.

Potvrzuje se staronová pravda a zkušenost: vládnou nám pokrytectví, lež a peníze. Proto nejenom mě v mém věku a s mými zkušenostmi nemůže dnes již téměř nic překvapit.

Můžeme s určitostí mluvit o tom, že letošní prezidentské volby v Bělorusku byly zfalšované?

Odpověď je krátká: Nemůžeme. Proč? Bez dokumentárního důkazu v originálu nelze ničemu věřit. Dokument s informací by ještě k tomu musel mít podpis vlastní rukou, aby ho bylo možné identifikovat a považovat za originál. Proto nemůže nikdo s profesionální loajalitou založenou na etice a morálce s prokazatelnou určitostí mluvit o zfalšování posledních prezidentských voleb v Bělorusku.

Souhlasím s hodnocením voleb, zveřejněným ministrem zahraničí RF Lavrovem. Ten označil volby jako neideální.

Co říci na ten případný zásah ruské armády v Bělorusku, o kterém se diskutuje?

Protože Ruská federace nepotřebuje občanskou válku, nějakou barevnou revoluci v Bělorusku, opakovat chyby z Ukrajiny či přebírat státy s pomocí vojenské intervence, ale potřebuje uklidnění situace především doma a ve svém bezprostředním sousedství, předpokládám, že dojde alespoň k dočasnému uklidnění situace a neveřejnému a dlouho nezveřejnitelnému rozhovoru Kremlu s prezidentem Lukašenkem. Předpoklad indikuje prohlášení ministra zahraničí RF Sergeje Lavrova z 9. srpna. V něm ministr sdělil veřejnosti, že volby v Bělorusku byly neideálními, že moudrý běloruský národ se sám vyrovná se situací a že vnější působení jsou nepřípustná. Kromě toho se uskutečnil 19. srpna telefonní rozhovor premiérů, po kterém následoval rozhovor mluvčích Parlamentů RF a BR.

Zmiňuji se o rozhovorech, protože obsahují poselství EK (EU) běloruské opozici a prezidentovi Lukašenkovi. Pro prezidenta jsou telefonáty a prohlášení ministra Lavrova výchovným prostředkem a zkouškou v situaci, kterou sám zavinil. Pro Kreml se jedná o hru o čas. Ten potřebuje k vyloučení možnosti volit mezi dvěma zly – barevnou revolucí a prezidentem Lukašenkem, k vyloučení transformace vnitřní krize v Bělorusku do konfrontace Ruské federace se Západem a k přípravě zabezpečení statutu Běloruska jako subjektu a ne objektu vnějšího působení. Bělorusko bude již bez vícevektorového prezidenta Lukašenka a bude státem pro absolutní většinu Bělorusů, především s jedním občanstvím a jedním pasem. Pro takové Bělorusy zmíněné rozhovory představují ujištění, že Ruská federace zůstává i nadále věrna svým povinnostem vyplývajícím z dohody o unijním státu RF–BR.

Z pohledu ze zahraničí mluví pro výše uvedené zástupce následující: Dne 21. srpna Evropská unie požadovala zastavení trestního stíhání členů Koordinačního výboru, o jehož založení informovala 18. srpna paní Olga Kovalkovová, a začátek dialogu mezi opozicí a prezidentem. Paní Světlana Cichanouská v týž den vyzvala ke stávce pomocí patnáctiminutového videoprojevu. Vlády členských států EU neuznaly 20. srpna výsledek voleb v Bělorusku. Dne 18. srpna poslal prezident Lukašenko vojska do Grodna poté, co 17. srpna oznámil ve státní televizi potřebu nové ústavy, jejíž přijetí má umožnit referendum. Po přijetí nové ústavy se (prý) mohou uskutečnit nové volby prezidenta, do parlamentu a dalších důležitých institucí.

Z uvedeného vyplývá, že prezident se snaží získat čas k úniku, odchodu ze scény, ale i ke mstě. Ta bývá podle tradice většinou sladká a nenabízí čas potřebný k balení velkých kufrů.

Je veřejně známo, že byli odstraněni z funkce šéfové běloruské KGB a Rady bezpečnosti. EU nebude zavádět sankce proti Lukašenkovi kvůli jejich odmítnutí Německem, Itálií a Francií. Ministr Petříček a spol. by se měli konečně naučit pospíchat pomaleji. Nejenom v Německu se ptají, zda mají rozum. Blíží se další překvapení a nabízí se otázka: Co bude dělat senátor Vystrčil a jeho podporovatelé, nepodaří-li se před rozhodnutím ČLR vyhlásit nezávislost Tchaj-wanu nějakými polit-dobrodruhy?

Hovoří se o ekonomické závislosti Běloruska na Rusku. Do jaké míry je podle vás závislé na Moskvě? A naopak, k čemu potřebuje Moskva Minsk?

Většinu státního rozpočtu BR plní zisk ze spojenectví a obchodu s RF, a z pudu sebezáchovy hospodářství EU. Ta trpí zneužívání pravidel Euroasijské hospodářské unie ve spojení se sankcemi EU proti RF. Také bylo zveřejněno prohlášení o urychleném přechodu běloruské měny na ruský rubl. Tím budou zabity dvě mouchy jednou ranou: EU bude muset vše platit v rublech, rubl bude posilovat a dále se vzdalovat od dolaru.

Co se týče druhé otázky, situace ve světě se vyvíjí tak, že může brzo přijít den, kdy Bělorusko ztratí svoji strategickou roli ve vojensko–politickém smyslu. Proč? Případná bitva mezi USA a ČLR, potažmo i RF, se bude vést pravděpodobně jinak, než si to našinci představují. Přesně mířené útoky na infrastruktury všeho druhu, dnes již prakticky akceptované biologicko–genetické, elektromagnetické a podobné zbraně v kontextu zákonů historie a přírody, neodpovědnosti a nemorálnosti současných elit, vedoucí státy sociálním výtahem (směřujícím jenom dolů) k sociálnímu výbuchu a rozpadu, a proto hospodářsky a demograficky neschopné vést dlouhodobé obranné nebo útočné války, vytlačují potřebu vyhrávat válku s pomocí tanků, letectva a pozemních vojsk. Okupovat zničené a zamořené území s nemocnými a degenerovanými obyvateli nedává smysl.

V uvedeném přístupu hodnocení situace se nacházejí i čtyři zřejmé strategické chyby prezidenta Lukašenka: 1. Nezvládnutá lekce z historie SSSR, ve které odchod z funkce oznamovala smrt. 2. Nezvládnutá lekce z Libye a smrti Muammara Kaddáfího (1942–2011). 3. Nepochopení, že barevné revoluce a jejich podpora ze zahraničí představují starý a již ze starověku známý optimalizovaný politický instrument. Ten by měl ovládat každý politik. 4. Podceňování zrady spolupracovníků, trpění pochybného konání a ignorování rozdílu mezi loajalitou k profesi a loajalitou k organizaci. Na mysli mám v tuto chvíli účast velvyslance BR Igora Sokola na informačně propagandistických akcích placených polskými organizacemi podporujícími projekt Mezimoří (Trojmoří) a podobné, nejenom indikující intelektuální korupci části ministerstva zahraniční Běloruska a diplomatického sboru, ale i méně známé způsoby verbování diplomatů a úředníků státu západními specialisty.

Je Bělorusko skutečně poslední diktaturou v Evropě, jak se často v médích sděluje?

Jestliže diktatura představuje autoritativní formu vlády, při které vládnoucí subjekt soustřeďuje veškerou nebo rozhodující moc ve svých rukou, pak Bělorusko zcela jistě nepředstavuje první ani poslední diktaturu v Evropě. Ptejme se, která moc je schopna zastavit sociální a hospodářský život prakticky na celém světě, kromě bankovnictví a sociálních sítí, a která je schopna přinutit demokraticky zvolené elity vyhlásit nouzový a bůh ví jaký ještě stav bez jediného výstřelu, odpovědnosti a studu.

Bude teď Západ mít chuť a sílu vyvíjet snahu, aby se Bělorusko stalo součástí NATO a EU?

EU a NATO vedou zbabělé elity s loajalitou k organizaci. Proto u nich předpokládám existenci pudu sebezáchovy a omezenou možnost se chovat ve smyslu výroku Immanuela Kanta (1724–1804): »Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.« Proto předpokládám, že omezeně rozumí obsahu nahrávky projevu ministra obrany BR generála Viktora Chrenina ke svým podřízeným, zveřejněném na serveru Naše Niva. Nabízím malou část:

»Dokud armáda nepřejde na stranu protestujících, stát nezničí. Ve vás je celá naděje. Nejsme demoralizovaní. Musíme bojovat, a pokud bude potřeba, i se zbraní v ruce. O stát, o sebe, o naše rodiny, o ty zastrašené učitelky… Ano, je zřejmé, že může začít občanská válka a lidský život každý den ztrácí cenu. Je to strašné. Není vyloučené, že může dojít k válce, teď je to už reálné… Opoziční média tvrdí, že se u obelisku sešlo okolo 200 tisíc lidí a v celé zemi půl milionu… Analýza ruských kosmických sil ukazuje, že během vrcholu shromáždění nepřekročil celkový počet účastníků 40 tisíc…«

Na závěr projevu vyzval Chrenin k okamžitému odchodu ty, kdo jsou nejistí nebo jsou nerozhodní. Proto jakákoliv chuť a snaha, aby se Bělorusko stalo součástí NATO a EU, patří do kategorie pokrytectví, iluzí a představuje dětskou hru s ohněm. O vystoupení generála Chrenina v Radě bezpečnosti Běloruska 22. srpna se nebudu zmiňovat. Jeho obsah je konkrétní, co se týče dat a vojenského hodnocení, pesimistický a více než varovný.

Roman BLAŠKO